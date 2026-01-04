Un pensionar a pierdut ajutorul social după ce a adunat sticle pentru a le recicla

Un pensionar din Hamburg, care colecta sticle reciclabile pentru a-și suplimenta veniturile, s-a trezit cu ajutorul social redus, deși declarase corect banii câștigați. Cazul, relatat de revista germană Hinz&Kunzt, a stârnit reacții puternice în Germania.

Bărbatul, care primește o pensie foarte mică și ajutor social sub forma „Grundsicherung” – un venit minim garantat pentru persoanele în vârstă cu venituri reduse –, a obținut aproape 60 de euro în luna septembrie din returnarea sticlelor. În loc să fie recompensat pentru corectitudine, suma i-a fost scăzută din ajutorul social.

Biroul districtual din Altona a confirmat pentru Hinz&Kunzt că veniturile obținute din colectarea sticlelor sunt luate în calcul la stabilirea ajutorului social și nu există excepții legale pentru astfel de câștiguri: „În Altona, și veniturile din colectarea sticlelor cu garanție sunt luate în considerare la calcularea prestațiilor și sunt scăzute din ajutor”, a transmis administrația districtuală.

Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale din Germania a oferit însă o interpretare diferită: deși orice venit trebuie declarat, există excepții pentru câștiguri foarte mici. Potrivit ministerului, colectarea sticlelor poate fi exceptată de la reducerea ajutorului social, iar o decizie judecătorească din 2020 a confirmat această abordare pentru un caz similar, în care era vorba de 100 de euro obținuți din garanții pentru sticle.

Până în prezent, Autoritatea Socială din Hamburg nu a oferit un punct de vedere oficial în cazul pensionarului din Altona, iar postul de radio NDR 90,3 nu a primit răspuns la solicitările de reacție.