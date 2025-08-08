Noua pastilă zilnică care promite să te ajute să slăbești 12% din greutate – o revoluție în lupta cu obezitatea

Un nou medicament revoluționar sub formă de pastilă zilnică promite să schimbe radical modul în care tratăm obezitatea, oferind o soluție orală eficientă și comodă pentru pierderea în greutate.

În contextul creșterii alarmante a ratei obezității la nivel global, această terapie orală anti-obezitate aduce speranță pacienților care caută alternative la tratamentele injectabile.

Testele clinice pentru noul tratament oral împotriva obezității au arătat că pacienții pot pierde în jur de 12% din greutatea corporală în decurs de 72 de săptămâni.

Producătorul, compania Eli Lilly, afirmă că medicamentul pentru slăbit — încă nelicențiat — ar putea fi disponibil anul viitor.

Pastila, denumită Orforglipron, acționează prin reducerea poftei de mâncare și inducerea unei senzații de sațietate.

În continuare, vei descoperi cum funcționează Orforglipron, ce rezultate au obținut testele clinice, cum se compară cu tratamentele injectabile existente și ce impact ar putea avea această pastilă asupra pieței medicamentelor pentru slăbit.

Un nou tratament oral promițător pentru obezitate: Orforglipron - acțiune, beneficii și rezultate

Rezultatele preliminare ale unui studiu arată că pastila Orforglipron poate ajuta pacienții să piardă în medie 12 kilograme în 16 luni, reducând pofta de mâncare și inducând senzația de sațietate. Totuși, aproximativ 1 din 10 participanți a renunțat din cauza efectelor adverse ale tratamentului pentru slăbit, printre care greață și vărsături.

Pe lângă pierderea în greutate, participanții au prezentat și beneficii suplimentare pentru sănătate în tratamentul obezității, precum scăderi ale nivelului de colesterol, grăsimi din sânge și tensiune arterială.

Dr. Kenneth Custer, reprezentant al Eli Lilly, a declarat, fiind citat de BBC, că firma intenționează să depună cererea de licențiere înainte de sfârșitul anului și pregătește „o lansare globală, pentru a răspunde acestei nevoi urgente de sănătate publică”.

Cum se compară pastila orforglipron cu tratamentele injectabile existente pe piață

Eficiența orforglipronului este mai redusă decât a tratamentelor injectabile. Pierderea medie de 12% din greutate în cazul pastilei se compară cu o reducere de 22% pentru pacienții care folosesc Mounjaro (administrat prin injecție săptămânală) — ambele produse ale Eli Lilly.

Chiar dacă este mai puțin eficientă, pastila are șanse mari să atragă un segment important de piață, deoarece oferă o alternativă fără injecții pentru reducerea obezității.

Avantaje și dezavantaje ale pastilei orale pentru slăbit față de tratamentele injectabile

Experții speră, de asemenea, ca varianta orală să fie mult mai ieftină decât injecțiile actuale, ceea ce ar face-o accesibilă unui număr mai mare de pacienți. Rezultatele complete ale studiului vor fi prezentate luna viitoare, în septembrie 2025, la reuniunea anuală a European Association for the Study of Diabetes și publicate ulterior într-o revistă științifică.

Producătorul rival Novo Nordisk are, la rândul său, o versiune orală a medicamentului injectabil Wegovy, deja depusă pentru aprobare în SUA. În testele clinice, pacienții care au primit doza maximă din pastila zilnică Novo Nordisk au pierdut în medie 15% din greutatea corporală după 64 de săptămâni.

Noua pastilă orală inovatoare, aflată în competiție cu tratamentele injectabile de top, ar putea schimba radical opțiunile disponibile pentru pacienții cu obezitate, aducând un tratament mai accesibil și comod în lupta împotriva excesului ponderal.