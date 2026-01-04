Salariul plătit de un hipermarket din România. Suma a stârnit valuri pe internet

Unul dintre cele mai mari lanțuri de retail alimentar și nu numai prezent în România cu 380 de magazine și circa 13.000 de salariați, face în continuare angajări, conform panourilor publicitare afișate pe unele centre comerciale. Potrivit acestora, salariile nu sunt de neglijat.

Potrivit anunțului, Lidl angajează vânzători pentru care oferă un salariu brut de 7.350 de lei. Iar comentariile și calculele internauților n-au întârziat să apară.

„7.350 brut, asta înseamnă 4.299 net. Din care v-a trebui să scazi 800 tichetele, minuuuuusss 80 lei impozitul pe tichete, asta înseamnă 3.500. Dar 3.500 este salariul mediu, așa cum spun ei, dar ca nou angajat, niciodată nu o să ai 3.500 deci să spunem 3.100. Din ăștia trebuie să scazi sporurile și overtime ( pentru că nu în fiecare săptămână vei lucra în weekend sau vei sta peste program) deci mare minune dacă iei 3.000 de lei, dar de 3.000 de lei ești universal, cari marfă, așezi marfă, speli pe jos, curățenie, casierie și pe lângă asta trebuie să stai și bine cu nervii că la noi nu e mentalitatea de afară când vine vorba de colegi, sunt mulți sifonari care da cu ciocu , iar managerii se cred zeii pe pământ. Merită?”, a scris un participant la discuție.

„Este salariul brut. Un casier ia un jur de 3.300-3.800 lei, plus bonuri însă este muncă de hamal”, s-a plâns un altul.

Nu toți participanții la discuție s-au arătat de acord cu aceste sume. Un alt internaut a calculat: „4.299 de lei net. Aici se includ prime, bonusuri, bonuri și spor de weekend și sărbători. Deci cam tot la 2.500 de lei ajungem dacă scădem astea, majoritatea angajatorilor preferă să dea liber zilele pe care le-ai muncit de sărbători legale decât să ți le plătească”.

Ceva mai sceptic, un alt participant la discuție și-a îndemnat partanerii să depună un CV, să vadă că nu vor fi chemați la interviu. „Ia pune un CV să vezi, te cheamă la interviu?”

„N-ai să vezi am avut băgate peste 8-9 CV-uri la diferite magazine din oraș până să aflu de la cineva sursă interioară că ei nu angajează prin CV-uri doar prin pile dacă ești recomandat, dacă cunoști pe cineva etc”, a opinat o femeie.

„Văd în comentarii multe multe plângeri referitor la muncă … Nu înțelege nimeni că asta e lumea în care trăim? Eu locuiesc în Olanda Și vă spun cu mâna pe inimă cunosc manager olandez de Filială Lidl care își suflecă mânecile și pune produse pe rafturi sau se apucă de descărcat tirul de marfă și la fel că el am văzut mulți cu funcții înalte care fac și muncă mai grea

Eu lucrez în administrația unei companii la fel când am puțîn timp liber îmi duc gunoiul îmi șterg masa de praf etc Cred că noi oameni nu am înțeles încă că nu te ține nimeni în puf și dacă nu ne place sistemul ar trebui să ne unim și să-i dăm jos.Dar nu se întâmplă așa că ar trebui să ne adaptăm la ce avem. Și dacă nu, oricine poate face o afacere dacă alegem să nu fim angajați”, a scris un alt internaut.

„Este venitul cu tot cu bonusurile de Paști și de Crăciun”, a punctat un alt participant la discuție, sugerînd astfel că salariul e de departe mult mai mic.

„Nu aș lucra la Lidl nici pe 6.000 lei net. Un angajat acolo, e un robot universal”, a scris un altul.

Începătorii iau mai puțin

Printre cele aproape 1.000 de comentarii s-au strecurat și unele care arată că salariul afișat pe panou nu se acordă din prima lună, ci doar după o perioadă mai mulgă de la angajare.

„Dacă citiți bine este salariul mediu, deci ca începător nu începi de la salariul acesta undeva la 5.000 este și în timp îți crește, dar angajările se fac pe neamuri sau pe cunoștințe și la ei un om care și-ar dori un loc de muncă și poate ar lucra mai mult nu este angajat”, a scris el.

De la comentariile legate de salariu internauții au trecut repede la politică și chiar și comparații între volumul de muncă din România față de cel din străinătate.

„Băi atâta vorbiți de bonusuri, sporuri, ore extra, weekenduri. Voi aveți impresia că cei din diaspora, la care multi dintre voi le spuneți când vin în concediu "hai da și tu o cafea, că tu ai de unde", credeți că ei/noi muncim doar de luni până vineri, de la 9-17???? Nicidecum! Muncim și nopți și zile și extra ore și weekenduri, că toți vrem bani, nu? Și voi vă plângeți prin comentarii că vai că bonusuri că ore extra că weekenduri. Concluzie: nu vă place munca, dar toți vreți salarii și funcții!!! Și mai apoi urlați că vreți salarii ca afară (dar nu aceleași condiții de muncă, nuuuu, voi vreți 8h, din care - pauză), dar totuși vreți să fiți independenți "suveraniști". Hmmm cred că unii aveți probleme grave la mansardă”, a scris un internaut.

„Cam așa e în RO muncă puțină pe bani mulți dacă nu stat degeaba pe ajutoare. Lista de la forțele de muncă e lungă. nu merge nimeni. La firme de-abia reușești să angajezi un muncitor. Nici la negru nu găsești muncitori, chiar dacă îi plătești cu 200 de lei sau mai mult ca să facă ceva prin grădină. Mai bine stau la birt și beau pe caiet. Iar tinerii care abia și-au terminat școala vor salarii de 7.000 sau mai mult când ei nu știu absolut nimic. Deci cum să să muncească în RO pe 3.500 net? Mai bine stai pe banii părinților, pe ajutoare sau pleci salahor în străinătate, însă și acolo se împute treaba și mai sunt revoltați pe nepalezii care chiar muncesc la noi”, a scris revoltat un participant la discuție.

Nu-ți dau nici pauză de masă

„Știu din sursă sigură că nu se ia pauză de masă și la baie abia dacă te duci, din cauza la volumul mare din muncă. Nu știți, nu vorbiți! Ziceți doar cum era pe vremea lu ăla mort că vai și amar, da dar la pe vremea lui ăla strungarul era strungar, mecanicul mecanic și programul program. Nu existau astfel de comentarii pe lângă subiecte! Relax că mulți nu știți cum și cu ce se mănâncă multe chestii în supermarket-uri, vedeți doar partea frumoasă, că aveți produse din plin la raft, că aleargă angajații de colo colo sa vă mulțumească, iar la final tot voi sunteți cei nemulțumiți că mna, așa este clientul” Gândiți și apoi vorbiți!”, a punctat un internaut.

„Sigur nu obligă angajații să recupereze pauzele de masă, așa cum fac majoritatea angajatorilor (programul de lucru de 8 ore este de fapt de 9 ore, astfel încât să se muncească efectiv 8 ore, plus pauza de masă)”, a scris un altul.

„Citind comentariile, bag de seamă că toți vor 10.000 lei fără să facă nimic, plus program de 4 ore dacă se poate”, a adăugat un alt participant la discuție.

Lidl are 13.000 de angajați în România

Datele oficiale ale Lidl arată că este parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piața de retail alimentar din Germania și Europa. Lidl operează în prezent peste 12.600 de magazine și peste 230 de centre logistice și depozite în 31 de țări.

Lidl este un smart discounter care le oferă clienților produse cu cel mai bun raport calitate-preț. În spatele serviciilor și operațiunilor din magazine și centrele logistice stau simplitatea și orientarea către eficiență. Design-ul și structura proceselor standardizate sunt asigurate de către Lidl Stiftung, cu sediul central la Neckarsulm.

În prezent, Lidl are aproximativ 382.400 de angajați, dintre care peste 13.000 în România, unde retailer-ul german are deschise peste 380 de magazine și 6 centre logistice. Dinamismul din activitățile de zi cu zi, rezultatele durabile și corectitudinea în cooperarea profesională construiesc mediul de lucru pentru Lidl ca angajator, peste tot pe Glob.

„În toate domeniile sale de activitate, Lidl este o companie care acționează cu responsabilitate față de oameni, societate și mediu. Pentru Lidl, sustenabilitatea este metoda prin care își îndeplinește, zi de zi, promisiunea cu privire la calitate”, punctează Lidl în toate informările sale remise presei.