Milioane de oameni tratează greșit durerile articulare. „Medicamentul” cel mai eficient nu se găseşte în farmacii

Deși milioane de oameni apelează la pastile și intervenții chirurgicale pentru a scăpa de durerile articulare, specialiștii avertizează că adevăratul „medicament” nu se găsește în farmacii.

Genunchii rigizi, durerile de șold și articulațiile inflamate sunt adesea considerate efecte inevitabile ale îmbătrânirii. Totuși, cercetările recente arată că bătrânețea nu înseamnă o condamnare la durere și că tratamentul real pentru osteoartrită nu constă în medicamente sau operații costisitoare, ci în exerciții fizice regulate.

Specialiștii atrag atenția că, în întreaga lume, tratamentele recomandate pentru această boală sunt adesea contrare dovezilor științifice.

Deși osteoartrita afectează deja peste 595 de milioane de persoane la nivel global, studiile arată că mai puțin de jumătate dintre pacienți sunt trimiși la fizioterapie sau programe de mișcare. În schimb, peste 60% primesc tratamente nerecomandate, iar aproape 40% ajung la operație fără să fi încercat metode non-chirurgicale.

„Cel mai bun medicament nu se găsește într-un flacon de pastile sau într-o sală de operații, ci în mișcare. Cu toate acestea, prea puțini pacienți sunt îndrumați către singura terapie care s-a dovedit că protejează articulațiile și reduce durerea: exercițiile fizice”, explică experți citați de sciencealert.

Cum funcţionează

Cartilajul articular, adică stratul protector de la capătul oaselor, nu are vase de sânge proprii și se hrănește prin mișcare, explică specialiștii, care afirmă că exercițiile fizice au un rol esențial în menținerea sănătății articulațiilor.

La fiecare pas, cartilajul este comprimat și „stoarce” lichidul, atrăgând apoi nutrienți proaspeți, exact ca un burete. Acest proces natural menține articulațiile lubrifiate și rezistente.

Prin urmare, ideea veche conform căreia osteoartrita este o simplă „uzură” a articulațiilor este greșită. Specialiștii subliniază că boala trebuie înțeleasă ca un proces de uzură și reparare, în care mișcarea este esențială pentru regenerare.

Osteoartrita nu afectează doar cartilajul, ci întregul sistem articular: osul subiacent, ligamentele, mușchii și nervii implicați în mișcare, iar exercițiile terapeutice pot viza toate aceste elemente, întărind mușchii, îmbunătățind echilibrul și controlul nervos.

În acest context, spun medicii, programe dedicate tratării osteoartritei de genunchi și șold prin mișcare s-au dovedit extrem de eficiente, participanții care au urmat astfel de „terapii” raportând scăderea durerilor și creșterea mobilității chiar și la 12 luni după finalizarea antrenamentului.

„S-au înregistrat îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește durerea, funcția articulațiilor și calitatea vieții până la 12 luni după finalizarea programului”, arată datele studiilor.

Beneficiile pe termen lung

Mișcarea regulată nu ajută doar articulațiile, ci întregul organism. Exercițiile au beneficii demonstrate în peste 26 de boli cronice, de la diabet și boli cardiovasculare până la depresie.

În cazul osteoartritei, activitatea fizică reduce inflamația, îmbunătățește metabolismul și echilibrează hormonii.

Obezitatea este un factor de risc major pentru osteoartrita, și nu doar din cauza sarcinii mecanice suplimentare asupra articulațiilor. Nivelurile ridicate de molecule inflamatorii din sânge și din țesuturile articulare pot degrada cartilajul și accelera boala. În cazul osteoartritei, activitatea fizică regulată poate contracara acest fenomen la nivel molecular, reducând markerii inflamatori, limitând deteriorarea celulelor și chiar modificând expresia genelor.

Înainte de bisturiu, mișcarea

Deocamdată, nu există medicamente care să oprească progresia osteoartritei, iar intervențiile chirurgicale, deși utile în unele cazuri, nu garantează întotdeauna succesul și implică unele riscuri.

De aceea, experții recomandă ca exercițiile fizice să fie prima linie de tratament, menținută în toate etapele bolii, argumentând că mișcarea regulată are puține efecte secundare și aduce beneficii majore pentru sănătatea generală: întărirea musculaturii, creșterea mobilității și reducerea durerii.

Osteoartrita nu este doar o problemă de „uzură”, ci o afecțiune influențată de forța musculară, inflamație și stil de viață, astfel că, prin exercițiu constant, pacienții își pot proteja articulațiile, pot încetini evoluția bolii și își pot recăpăta calitatea vieții, fără a depinde exclusiv de pastile sau operații.