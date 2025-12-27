search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Adevărul
Cum a transformat un congresman american atacul lui Trump într-o strângere de fonduri: „Ajut victimele”

Publicat:

Un congresman republican din statul american Kentucky, Thomas Massie, a reacționat după ce a fost numit „un ticălos” de Donald Trump chiar în ziua de Crăciun, în urma implicării sale într-o lege care obligă guvernul federal să facă publice toate documentele legate de cazul Jeffrey Epstein. Massie spune că atacul președintelui a venit pentru că și-a respectat angajamentul de a „ajuta victimele”.

Congresmanul republican din statul american Kentucky, Thomas Massie FOTO: Arhivă
Congresmanul republican din statul american Kentucky, Thomas Massie FOTO: Arhivă

După ieșirea lui Trump, Massie a profitat de moment pentru a strânge fonduri pentru un nou mandat la alegerile parlamentare din 2026, unde va avea ca adversar un candidat deja susținut de președinte, tot republican, relatează The Guardian.

Congresmanul și-a atras antipatia președintelui după ce a lucrat la adoptarea unei legi bipartizane care cere publicarea integrală a documentelor legate de Jeffrey Epstein, fost prieten al lui Trump. Epstein a pledat vinovat în trecut pentru solicitarea de prostituție de la o minoră și a murit în 2019, aparent prin sinucidere, în timp ce aștepta procesul pentru trafic sexual de minori.

De Crăciun, Trump a publicat un mesaj pe platforma sa, Truth Social, în care a calificat interesul Congresului pentru dosarele Epstein drept o „înșelătorie și l-a numit pe Massie, singurul parlamentar menționat explicit, „un ticălos «republican».

Massie i-a răspuns pe platforma X: „Imaginați-vă că sărbătoriți un Crăciun binecuvântat cu familia… și, dintr-odată, telefoanele îi alertează pe toți că cel mai puternic om din lume vă atacă… pentru că v-ați respectat promisiunea din campanie de a ajuta victimele!”.

Donații în urma atacului lui Trump

Contul lui Massie a reluat expresia „un ticălos «republican»” în mesajele de strângere de fonduri, a evidențiat-o în capturi de ecran cu postarea lui Trump și le-a cerut utilizatorilor să „mă susțină”, oferind un link către site-ul de donații al campaniei sale.

În primele două ore, peste 40 de persoane au donat aproape 3.000 de dolari, potrivit unor postări ulterioare. Un utilizator i-a scris că tocmai făcuse „una dintre puținele contribuții republicane din viața mea”. „Apreciez foarte mult, mai ales în ziua de după Crăciun”, a răspuns contul congresmanului.

Legea Epstein și nemulțumirile față de administrația Trump

Thomas Massie este membru al Camerei Reprezentanților din 2012 și a devenit o figură incomodă pentru Trump după ce administrația acestuia nu și-a respectat promisiunile de transparență totală în cazul Epstein.

El a fost coautor al Epstein Files Transparency Act, adoptată de Congres în noiembrie, și a declarat că toți cei care au avut legături cu Epstein ar trebui să suporte „același tip de consecințe” ca prințul Andrew, Andrew Mountbatten-Windsor, care și-a pierdut titlul de Duce de York din cauza relațiilor cu finanțistul condamnat.

Massie a făcut atunci aluzie și la Peter Mandelson, fost ambasador al Marii Britanii în SUA, demis din cauza asocierii cu Epstein. „În Marea Britanie are loc o socoteală care trebuie să se întâmple și în Statele Unite”, spunea Massie. „Un prinț și-a pierdut titlul. Ambasadorul în Statele Unite și-a pierdut funcția. Trebuie să vedem aici același tip de consecințe”.

Documente descoperite și lupta pentru 2026

Departamentul Justiției din administrația Trump nu a respectat pe deplin termenul-limită de 19 decembrie prevăzut de lege, deși a publicat atunci o parte din documente. Miercuri, instituția a anunțat că a descoperit peste un milion de documente suplimentare legate de Epstein și că va avea nevoie de „câteva săptămâni” pentru a le procesa înainte de publicare.

Între timp, Trump l-a susținut pe Ed Gallrein, fost membru al forțelor speciale Navy SEAL, pentru a candida împotriva lui Massie la alegerile primare republicane, înaintea scrutinului din 2026. Massie a declarat anterior pentru Politico că Gallrein este „un eșec… un produs al establishmentului”, pe care Trump l-ar fi susținut „din panică”.

