search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Roboți controlați de mici grupuri de celule cerebrale umane cultivate din celule stem

0
0
Publicat:

Progres spectaculos în domeniul roboticii. O echipă de cercetători chinezi a reușit să învețe mici grupuri de celule cerebrale umane — cunoscute sub numele de organoizi — să controleze roboți. Deși aceste „mini-creiere” sunt mult mai simple decât un creier uman, ele învață să interacționeze cu mașinăriile într-un mod complet nou.

Rezultatele sunt promițătoare. FOTO: arhivă
Rezultatele sunt promițătoare. FOTO: arhivă

Conceptul de „wetware”, care reprezintă echivalentul biologic al software-ului și hardware-ului, devine tot mai real datorită progreselor în bioinginerie. Organoizii cerebrali — grupuri tridimensionale de neuroni cultivate din celule stem umane — se află în centrul acestei revoluții, relatează futura-sciences.com.

Proiectul intitulat MetaBOC este realizat de cercetătorii de la Universitatea Tianjin și Universitatea de Știință și Tehnologie din Sud (SUSTech), acționează ca o punte între biocomputere — dispozitive care conțin „creiere pe cip” — și sistemele electronice tradiționale.

Organoizii primesc date de la senzori sub formă de semnale electrice, le interpretează și învață treptat să îndeplinească sarcini. Sistemul integrează și inteligența artificială, facilitând comunicarea și învățarea comună între biologie și tehnologie.

Cercetătorii folosesc simulări virtuale pentru a antrena aceste mini-creiere înainte de a le transfera pe roboți reali, reducând astfel riscurile. Pentru a stimula activitatea neuronală, organoizii tridimensionali sunt supuși și unor impulsuri de ultrasunete cu intensitate scăzută.

Rezultatele sunt promițătoare: roboții ghidați de MetaBOC au demonstrat deja capacitatea de a evita obstacole și de a apuca obiecte — deci calculul biologic ar putea juca un rol major în viitorul roboticii.

Dacă aceste experimente vor continua să aibă succes, combinația dintre biologie și tehnologie ar putea redefini conceptul de „gândire”, estompând granița dintre inteligența organică și cea artificială.

Știință

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de milioane de dolari. Decizia care l-a ajutat să nu ajungă la faliment
digi24.ro
image
Rusia ar fi făcut o mutare strategică în Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Cod portocaliu extins: rafale de 130 km/h în România
mediafax.ro
image
Marea campioană care renunță la rețelele de socializare! Cum explică decizia radicală luată: ”Mi-am dat seama de asta”
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
antena3.ro
image
Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul"
observatornews.ro
image
Mesajul postat de sora artistului Ion Drăgan, cu o zi înainte de înmormântarea acestuia: 'Ne-ai distrus pe toți'
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Motivul pentru care nu ar trebui să cumperi niciodată pește în perioada dintre Crăciun și Revelion. De ce este riscant
playtech.ro
image
Cum au ajuns cumnați Gică Hagi și Gică Popescu? „A zăpăcit-o pe femeie cu trandafiri. I-a umplut casa”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Apare un nou tip de concediu plătit pentru angajații din România. Timp liber pentru "refacere profesională"
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Români, pregătiți-vă! Se schimbă BANII de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Cod portocaliu de viscol și ninsori în România. ANM a actualizat harta zonelor afectate până luni de vremea severă
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”
click.ro
image
Accesări record de Crăciun pentru un film „extrem de captivant” de pe Netflix
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 1061613550 jpg
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Un punct de apărare antiaeriană al soldaților români
„Călcâiul lui Ahile” al diviziilor române de la Stalingrad
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”

OK! Magazine

image
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit