Roboți controlați de mici grupuri de celule cerebrale umane cultivate din celule stem

Progres spectaculos în domeniul roboticii. O echipă de cercetători chinezi a reușit să învețe mici grupuri de celule cerebrale umane — cunoscute sub numele de organoizi — să controleze roboți. Deși aceste „mini-creiere” sunt mult mai simple decât un creier uman, ele învață să interacționeze cu mașinăriile într-un mod complet nou.

Conceptul de „wetware”, care reprezintă echivalentul biologic al software-ului și hardware-ului, devine tot mai real datorită progreselor în bioinginerie. Organoizii cerebrali — grupuri tridimensionale de neuroni cultivate din celule stem umane — se află în centrul acestei revoluții, relatează futura-sciences.com.

Proiectul intitulat MetaBOC este realizat de cercetătorii de la Universitatea Tianjin și Universitatea de Știință și Tehnologie din Sud (SUSTech), acționează ca o punte între biocomputere — dispozitive care conțin „creiere pe cip” — și sistemele electronice tradiționale.

Organoizii primesc date de la senzori sub formă de semnale electrice, le interpretează și învață treptat să îndeplinească sarcini. Sistemul integrează și inteligența artificială, facilitând comunicarea și învățarea comună între biologie și tehnologie.

Cercetătorii folosesc simulări virtuale pentru a antrena aceste mini-creiere înainte de a le transfera pe roboți reali, reducând astfel riscurile. Pentru a stimula activitatea neuronală, organoizii tridimensionali sunt supuși și unor impulsuri de ultrasunete cu intensitate scăzută.

Rezultatele sunt promițătoare: roboții ghidați de MetaBOC au demonstrat deja capacitatea de a evita obstacole și de a apuca obiecte — deci calculul biologic ar putea juca un rol major în viitorul roboticii.

Dacă aceste experimente vor continua să aibă succes, combinația dintre biologie și tehnologie ar putea redefini conceptul de „gândire”, estompând granița dintre inteligența organică și cea artificială.