De 5 ori mai eficient decât Ozempic. Ce metode chiar funcționează pentru pierderea rapidă în greutate

În timp ce tratamentele precum Ozempic au cucerit lumea farmaceutică, promițând transformări spectaculoase și rezultate rapide, un studiu recent, citat de ScienceAlert, prezentat la reuniunea anuală a Societății Americane pentru Chirurgie Metabolică și Bariatrică (ASMBS) din 2025 trădează realitatea: nimic nu se compară cu bisturiul. Chirurgia bariatrică domină detașat, iar diferențele în rezultate sunt șocante.

Pentru milioane de oameni care visează la soluții rapide, medicamentele (sub formă de tratamente injectabile sau pastile) par irezistibile. Dar cifrele din lumea reală arată o poveste diferită, una în care disciplina și intervenția chirurgicală fac adevărata diferență.

În acest articol vei descoperi comparația directă între medicamentele GLP-1 și procedurile chirurgicale bariatrice, vei afla cum consecvența tratamentului influențează eficiența reală și de ce unii pacienți obțin rezultate mai bune cu injectabile, iar alții sunt candidați ideali pentru operație. În plus, vei descoperi beneficiile suplimentare ale fiecărei abordări și cum să alegi cea mai potrivită opțiune pentru tine.

Aceasta nu este doar o bătălie cu kilogramele – este o luptă pentru sănătate, energie și viață pe termen lung.

GLP-1 vs. chirurgie bariatrică: Diferențe majore în rezultate

Cercetătorii de la Universitatea din New York au comparat efectele medicamentelor GLP-1 (semaglutidă și tirzepatidă) cu intervențiile chirurgicale bariatrice – gastrectomia de tip „sleeve” și bypassul gastric. Rezultatele sunt clare:

Pacienții operați au pierdut în medie 25,7% din greutatea corporală în doi ani.

Cei tratați cu medicamente au înregistrat o scădere de doar 5,3%.

„Studiile clinice arată o pierdere în greutate între 15% și 21% pentru GLP-1, dar în lumea reală cifrele sunt mult mai mici, chiar și pentru pacienții care primesc constant rețetele”, explică Avery Brown, rezident chirurgical la NYU.

Medicamente vs. chirurgie bariatrică: Impactul respectării tratamentului

De ce diferența este atât de mare? Medicamentele au un obstacol: consecvența. Aproximativ 70% dintre pacienți renunță la tratament într-un an, pierzând astfel efectele promise. Chirurgia, în schimb, este permanentă – deși invazivă – și obligă corpul să se adapteze.

Totuși, nu e vorba de o victorie absolută a bisturiului. Intervențiile bariatrice rămân proceduri majore, care cer disciplină post-operatorie: dietă strictă și exerciții regulate. „Pacienții cu GLP-1 trebuie să-și ajusteze așteptările, dar și să respecte mai riguros tratamentul. Iar unii pot beneficia mai mult de chirurgie, în timp ce alții rămân candidați buni pentru medicamente”, spune chirurgul Karan Chhabra.

Ozempic sau chirurgie bariatrică: Avantaje și ce trebuie să știi

Un alt aspect important: ambele abordări aduc beneficii suplimentare. Ozempic a fost creat inițial pentru diabetul de tip 2 și ajută la scăderea glicemiei, reducând totodată riscul de boli cardiovasculare sau chiar cancer. Chirurgia bariatrică, însă, a demonstrat un control și mai bun al glicemiei.

Pe măsură ce prescrierile de GLP-1 se dublează de la un an la altul, iar cererea pentru chirurgie bariatrică rămâne modestă, specialiștii atrag atenția că lupta cu obezitatea nu are soluții universale. Alegerea depinde de pacient, de istoricul său medical și de capacitatea de a urma un plan pe termen lung.

Cert este un lucru: în bătălia dintre medicament și bisturiu, chirurgia bariatrică rămâne, deocamdată, campioana absolută a pierderii în greutate.

Beneficii suplimentare ale GLP-1 și chirurgiei bariatrice: Cum să alegi cea mai eficientă opțiune

Atât medicamentele GLP-1, precum Ozempic, cât și chirurgia bariatrică oferă beneficii care depășesc simpla scădere în greutate:

1. Beneficiile suplimentare ale medicamentelor GLP-1: Ozempic, Tirzepatidă

Controlul glicemiei: utile mai ales pacienților cu diabet de tip 2.

utile mai ales pacienților cu diabet de tip 2. Reducerea riscului cardiovascular: contribuie la prevenirea atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale.

contribuie la prevenirea atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale. Posibil efect protector împotriva anumitor tipuri de cancer.

2. Beneficiile suplimentare ale chirurgiei bariatrice: gastrectomie sleeve, bypass gastric

Control mult mai bun al glicemiei, adesea mai rapid și pe termen lung.

Reducerea riscului complicațiilor asociate obezității severe, inclusiv hipertensiune și boli metabolice.

Efect permanent asupra greutății, cu ajustarea naturală a corpului la noua situație.

3. Cum să alegi cea mai potrivită opțiune pentru tine

Analizează istoricul medical: anumite afecțiuni pot face chirurgia mai recomandată sau medicamentele mai sigure.

anumite afecțiuni pot face chirurgia mai recomandată sau medicamentele mai sigure. Evaluează capacitatea de a respecta tratamentul: medicamentele necesită consecvență zilnică și vizite medicale regulate; chirurgia presupune dietă strictă și exerciții post-operatorii.

medicamentele necesită consecvență zilnică și vizite medicale regulate; chirurgia presupune dietă strictă și exerciții post-operatorii. Stabilește obiective realiste: unii pacienți pot obține rezultate mai mari și mai rapide prin chirurgie, alții pot prefera medicamentele dacă vor să evite o intervenție invazivă.

unii pacienți pot obține rezultate mai mari și mai rapide prin chirurgie, alții pot prefera medicamentele dacă vor să evite o intervenție invazivă. Consultă un specialist: chirurgul sau medicul endocrinolog poate recomanda cea mai potrivită opțiune, personalizată pe profilul tău de sănătate.

Prin înțelegerea acestor beneficii și criterii, poți lua o decizie informată care nu este doar despre kilograme, ci despre sănătate și calitatea vieții pe termen lung.

Medicamente sau bisturiu: Ghidul final pentru alegerea potrivită

Atât medicamentele GLP-1, cât și chirurgia bariatrică aduc beneficii care depășesc simpla scădere în greutate: Ozempic controlează glicemia și reduce riscul cardiovascular, în timp ce bisturiul oferă rezultate mai rapide și un control pe termen lung al sănătății. Alegerea depinde de istoricul tău medical, de disciplina în tratament și de obiectivele personale. În lupta cu kilogramele și sănătatea, nu există soluții universale – ci cea mai eficientă opțiune este cea adaptată stilului tău de viață.