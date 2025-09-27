search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

De 5 ori mai eficient decât Ozempic. Ce metode chiar funcționează pentru pierderea rapidă în greutate

0
0
Publicat:

În timp ce tratamentele precum Ozempic au cucerit lumea farmaceutică, promițând transformări spectaculoase și rezultate rapide, un studiu recent, citat de ScienceAlert, prezentat la reuniunea anuală a Societății Americane pentru Chirurgie Metabolică și Bariatrică (ASMBS) din 2025 trădează realitatea: nimic nu se compară cu bisturiul. Chirurgia bariatrică domină detașat, iar diferențele în rezultate sunt șocante.

Colaj ilustrând lupta cu greutatea: cântărire, alegeri alimentare și percepția corporală Foto DMS
Cea mai puternică armă împotriva obezității: chirurgia bariatrică Colaj DMS

Pentru milioane de oameni care visează la soluții rapide, medicamentele (sub formă de tratamente injectabile sau pastile) par irezistibile. Dar cifrele din lumea reală arată o poveste diferită, una în care disciplina și intervenția chirurgicală fac adevărata diferență.

În acest articol vei descoperi comparația directă între medicamentele GLP-1 și procedurile chirurgicale bariatrice, vei afla cum consecvența tratamentului influențează eficiența reală și de ce unii pacienți obțin rezultate mai bune cu injectabile, iar alții sunt candidați ideali pentru operație. În plus, vei descoperi beneficiile suplimentare ale fiecărei abordări și cum să alegi cea mai potrivită opțiune pentru tine.

Aceasta nu este doar o bătălie cu kilogramele – este o luptă pentru sănătate, energie și viață pe termen lung.

GLP-1 vs. chirurgie bariatrică: Diferențe majore în rezultate

Cercetătorii de la Universitatea din New York au comparat efectele medicamentelor GLP-1 (semaglutidă și tirzepatidă) cu intervențiile chirurgicale bariatrice – gastrectomia de tip „sleeve” și bypassul gastric. Rezultatele sunt clare:

  • Pacienții operați au pierdut în medie 25,7% din greutatea corporală în doi ani.
  • Cei tratați cu medicamente au înregistrat o scădere de doar 5,3%.

„Studiile clinice arată o pierdere în greutate între 15% și 21% pentru GLP-1, dar în lumea reală cifrele sunt mult mai mici, chiar și pentru pacienții care primesc constant rețetele”explică Avery Brown, rezident chirurgical la NYU.

Intervenție chirurgicală bariatrică Foto Arhiva Adevărul
Cea mai puternică armă împotriva obezității: chirurgia bariatrică Foto Arhiva Adevărul

Medicamente vs. chirurgie bariatrică: Impactul respectării tratamentului

De ce diferența este atât de mare? Medicamentele au un obstacol: consecvența. Aproximativ 70% dintre pacienți renunță la tratament într-un an, pierzând astfel efectele promise. Chirurgia, în schimb, este permanentă – deși invazivă – și obligă corpul să se adapteze.

Totuși, nu e vorba de o victorie absolută a bisturiului. Intervențiile bariatrice rămân proceduri majore, care cer disciplină post-operatorie: dietă strictă și exerciții regulate. „Pacienții cu GLP-1 trebuie să-și ajusteze așteptările, dar și să respecte mai riguros tratamentul. Iar unii pot beneficia mai mult de chirurgie, în timp ce alții rămân candidați buni pentru medicamente”, spune chirurgul Karan Chhabra.

Femeie care-și înconjoară talia cu un centimetru și cutii cu Ozempic Foto WellMed Bangkok Clinicdms
Semaglutida imită hormonul natural GLP-1 al organismului Foto WellMed Bangkok Clinicdms

Ozempic sau chirurgie bariatrică: Avantaje și ce trebuie să știi

Un alt aspect important: ambele abordări aduc beneficii suplimentare. Ozempic a fost creat inițial pentru diabetul de tip 2 și ajută la scăderea glicemiei, reducând totodată riscul de boli cardiovasculare sau chiar cancer. Chirurgia bariatrică, însă, a demonstrat un control și mai bun al glicemiei.

Pe măsură ce prescrierile de GLP-1 se dublează de la un an la altul, iar cererea pentru chirurgie bariatrică rămâne modestă, specialiștii atrag atenția că lupta cu obezitatea nu are soluții universale. Alegerea depinde de pacient, de istoricul său medical și de capacitatea de a urma un plan pe termen lung.

Cert este un lucru: în bătălia dintre medicament și bisturiu, chirurgia bariatrică rămâne, deocamdată, campioana absolută a pierderii în greutate.

Beneficii suplimentare ale GLP-1 și chirurgiei bariatrice: Cum să alegi cea mai eficientă opțiune

Atât medicamentele GLP-1, precum Ozempic, cât și chirurgia bariatrică oferă beneficii care depășesc simpla scădere în greutate:

1. Beneficiile suplimentare ale medicamentelor GLP-1: Ozempic, Tirzepatidă

  • Controlul glicemiei: utile mai ales pacienților cu diabet de tip 2.
  • Reducerea riscului cardiovascular: contribuie la prevenirea atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale.
  • Posibil efect protector împotriva anumitor tipuri de cancer.

2. Beneficiile suplimentare ale chirurgiei bariatrice: gastrectomie sleeve, bypass gastric

  • Control mult mai bun al glicemiei, adesea mai rapid și pe termen lung.
  • Reducerea riscului complicațiilor asociate obezității severe, inclusiv hipertensiune și boli metabolice.
  • Efect permanent asupra greutății, cu ajustarea naturală a corpului la noua situație.

3. Cum să alegi cea mai potrivită opțiune pentru tine

  • Analizează istoricul medical: anumite afecțiuni pot face chirurgia mai recomandată sau medicamentele mai sigure.
  • Evaluează capacitatea de a respecta tratamentul: medicamentele necesită consecvență zilnică și vizite medicale regulate; chirurgia presupune dietă strictă și exerciții post-operatorii.
  • Stabilește obiective realiste: unii pacienți pot obține rezultate mai mari și mai rapide prin chirurgie, alții pot prefera medicamentele dacă vor să evite o intervenție invazivă.
  • Consultă un specialist: chirurgul sau medicul endocrinolog poate recomanda cea mai potrivită opțiune, personalizată pe profilul tău de sănătate.

Prin înțelegerea acestor beneficii și criterii, poți lua o decizie informată care nu este doar despre kilograme, ci despre sănătate și calitatea vieții pe termen lung.

Medicamente sau bisturiu: Ghidul final pentru alegerea potrivită

Atât medicamentele GLP-1, cât și chirurgia bariatrică aduc beneficii care depășesc simpla scădere în greutate: Ozempic controlează glicemia și reduce riscul cardiovascular, în timp ce bisturiul oferă rezultate mai rapide și un control pe termen lung al sănătății. Alegerea depinde de istoricul tău medical, de disciplina în tratament și de obiectivele personale. În lupta cu kilogramele și sănătatea, nu există soluții universale – ci cea mai eficientă opțiune este cea adaptată stilului tău de viață.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Ucraina își vinde armele. Ce va exporta și cine le va cumpăra. Zelenski: „Ne bazăm pe contracte solide”
stirileprotv.ro
image
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Singurele zodii care vor avea cel mai mare noroc în următoarele 10 zile. Vine perioada lor de glorie
fanatik.ro
image
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
libertatea.ro
image
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași
digi24.ro
image
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
gsp.ro
image
S-a aflat! Cine a pornit scandalul de la Craiova - Dinamo: "Vin străinii și zic că românii sunt nu știu cum!"
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
observatornews.ro
image
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Fără bilete de avion pe hârtie. Clienţii Ryanair nu mai au voie în aeronave dacă nu au aplicaţia instalată
playtech.ro
image
Cum arată familia lui Carlos Alcaraz. Cu ce se ocupă, de fapt, frații câștigătorului US Open 2025
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Până mă voi retrage!". Ianis Hagi le-a spus-o clar jurnaliștilor turci, după meciul cu Galatasaray
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
wowbiz.ro
image
Cât câștigă un jandarm din România la vârsta de 23 de ani. Lucrează şi noaptea, şi în weekend şi de sărbători pentru leafa asta!
romaniatv.net
image
Se dau 500 de lei pentru copii. Banii vor fi folosiți pentru cumpărarea de ochelari
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 26 septembrie - 2 octombrie. A venit momentul marilor decizii pentru Berbeci, probleme financiare pentru Scorpioni, Săgetătorii fac bani
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani

OK! Magazine

image
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate