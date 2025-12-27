27 decembrie: Patru ani de la moartea interpretului de muzică folk Victor Socaciu

La 27 decembrie 2021 a murit interpretul de muzică folk Victor Socaciu. În aceeași zi, în 1897 s-a născut marele filosof Tudor Vianu, iar actorul francez Gerard Depardieu împlinește 77 de ani.

1571: S-a născut astronomul german Johannes Kepler

Născut la 27 decembrie în Weil der Stadt, Germania, Johannes Kepler a fost unul dintre cei mai renumiţi astronomi germani, matematician și naturalist, care a formulat și confirmat legile mișcării planetelor (Legile lui Kepler). În matematică, Johannes Kepler este considerat precursor al calculului integral.

Johannes Kepler dorea să devină preot protestant, dar, în cele din urmă, având o mare înclinație pentru matematică, acceptă în 1594 funcția de profesor de matematică și astronomie la Universitatea din Graz, Austria, şi de aici începe marea aventură în lumea ştiinţei.

În lucrările sale despre teoria forțelor de gravitație, Isaac Newton s-a bazat în mare măsură pe observațiile lui Johannes Kepler.

Ultima sa operă importantă, apărută încă în timpul vieții, este „Tabulae Rudolfinae” (1627), care conține tabele ce descriu mișcările planetelor. Aceasta va constitui baza oricărui calcul astronomic pentru următorii 200 de ani.

În afara lucrărilor din domeniul astronomiei, Johannes Kepler a descris un procedeu de determinare a volumelor, pe baza căruia se va dezvolta calculul integral. De asemenea, a studiat simetria fulgilor de zăpadă și a calculat forțele naturale care intervin în creșterea structurilor geometrice și care vor fi aplicate în studiul cristalografiei. A lucrat și în domeniul opticii, unde se poate aminti invenția sa numită „luneta lui Kepler.”

1784: Horea și Cloșca, capii iobagilor răsculaţi în Transilvania, sunt prinși în pădurea Scorușet

La sfârșitul lunii decembrie, în urmă cu 241 de ani, era capturaţi Horea și Cloșca, cei doi conducători ai răscoalei țărănești din Apuseni, în urma unei trădări din partea unor români. Era 27 decembrie 1784.

Ca să pună mâna pe conducătorii Răscoalei iobagilor români din Transilvania din 1784-1785, căpeteniile armatei austriece au apelat la ajutorul ţăranilor români care cunoşteau labrintul Munţilor Gilăului, promiţând în schimb bani şi eliberarea din iobăgie.

Planul pentru prinderea lui Horea şi Cloşca a fost întocmit de brigadierul silvic Anton Meltzer din oraşul Abrud, iar de punerea în practică a acestuia s-au ocupat ţărani români din comuna Râu Mare, consăteni ai lui Horea, care au ales calea trădării.

1822: S-a născut Louis Pasteur, părintele vaccinului antirabic

Născut la 27 decembrie 1822, în localitatea Dole, regiunea Jura, într-o familie de tăbăcari, viaţa chimistului şi bacteriologului Louis Pasteur, nu a fost una uşoară, potrivit site-ului oficial al Institutului Pasteur, pasteur.fr.

În ciuda greutăţillor cu care s-a confruntat, dar mai ales motivat de acestea, a bătut Franţa în lung şi-n lat pentru a găsi o rezolvare problemelor generate de bolile infecţioase în agricultură şi în industrie. În 1843, Pasteur a devenit student al Şcolii Normale Superioare din Paris, unde a obţinut o licenţă în ştiinţe. În 1846, a fost numit profesor de fizică la Liceul din Tournon – Ardeche, dar menţine colaborarea şi cu universitatea la care a fost student.

Descoperirile lui Pasteur referitoare la faptul că bollile infecţioase sunt produse de microorganisme a dus la introducerea pe scară largă a sterilizării şi a dezinfecţiilor, la descoperirea vaccinurilor şi a antibioticelor.

Cercetările sale asupra rabiei au început în 1880. Savantul a constatat că măduva spinării unui animal infectat, fiind uscată, ar putea împiedica dezvoltarea acestei maladii. În urma multor încercări de a obține un preparat cu calități de vaccin și după multe ezitări, Pasteur a făcut prima încercare.

Pacientul pe care Louis Pasteur, a folosit primul vaccin antirabic a fost Joseph Meister, un băiat care fusese muşcat de un câine turbat

1831: Charles Darwin a început a doua călătorie în America de Sud

În urmă cu 194 de ani, nava Beagle pleca în a doua călătorie avându-l la bord pe Charles Darwin, părintele teoriei evoluţioniste, şi traversa Oceanul Altantic.

Până la sfârșitul expediției, Charles Darwin deja își construise un nume de geolog și colecționar de fosile, iar publicarea lucrării sale științifice intitulată „Călătoria lui Beagle” l-a făcut celebru ca scriitor.

Beagle a traversat Oceanul Atlantic, și apoi a efectuat studii hidrografice în preajma coastelor părții sudice a Americii de Sud, revenind prin Tahiti și Australia după un ocol al Pământului. Deși expediția urma să dureze doi ani, ea s-a întins pe aproape cinci.

Charles Darwin a petrecut majoritatea timpului explorând pe uscat: trei ani și trei luni pe uscat, 18 luni pe mare. La începutul călătoriei, el a hotărât că poate scrie o carte despre geologie și avea talent pentru teoretizare. La Punta Alta, a efectuat o descoperire majoră a unor fosile gigantice ale unor mamifere dispărute, pe atunci cunoscute doar după câteva specimene.

A colecționat și a observat detaliat plante și animale, cu rezultate care i-au zguduit credința că speciile sunt fixe și a pus bazele ideilor cu care s-a întors în Anglia și care au dus la elaborarea teoriei sale privind evoluția prin selecție naturală.

1897: S-a născut filosoful şi esteticianul român Tudor Vianu

Tudor Vianu este fondatorul școlii de stilistică a Facultății de Litere din București și inițiator al catedrei de literatură universală, căreia i-a fost multă vreme șef.

Între 1946 și 1947 a fost ambasador al României la Belgrad și a fost criticat pentru unele concesii pe care le-ar fi făcut noului regim. Anul 1952 îl surprinde în afara Facultății, devine simplu cercetător la Institutul de Lingvistică, lucrând la „Dicționarul limbii române moderne” și la „Dicționarul limbii poetice a lui Mihai Eminescu”.

Creația lui Tudor Vianu a acoperit exact patru decenii, de la apariția în 1928, în germană, a volumului de debut, totodată și primul său studiu de estetică, și până la volumul apărut postum „Arghezi, poet al omului”, purtând subtitlul „Cântare Omului” (explorând un domeniu al literaturii comparate), ultimul său studiu antum, intrat la tipar chiar în ziua dispariției autorului și apărut după puțin timp, la începutul verii anului 1964, scrie wikipedia.org.

1901: S-a născut frumoasa actriță germană Marlene Dietrich

Marie Magdalene Dietrich s-a născut pe 27 decembrie 1901 în Schöneberg, astăzi un cartier al Berlinului. Mama sa venea dintr-o familie bogată ce deținea firme de fabricare a ceasurilor și bijuteriilor, iar tatăl era locotenent de poliție.

Marlene Dietrich își face debutul în filmul „The Little Napoleon” (1923). Îl cunoaște pe soțul său, Rudolf Sieber, pe platoul de filmare al filmului „Tragedy of of Love” în 1923 şi se căsătoresc în acelaşi an. Singurul copil al Marlenei, Maria Elisabeth Sieber, se naște pe 13 decembrie 1924.

În anii '20, continuă să joace pe scenă și în filme în Berlin și Viena. Obține diferite roluri, în „Cutia Pandorei” de Frank Wedekind, „Îmblânzirea scorpiei” și „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare.

Atrage atenția publicului în musicaluri precum „Es liegt in der Luft” și „Zwei Krawatten”. Până la sfârșitul anilor '20, Dietrich joacă în filme precum „Café Elektric” (1927), „I Kiss Your Hand, Madame” (1928) și „The Ship of Lost Souls” (1929).

În 1930, Dietrich se lansează pe culmile succesului cu rolul Lola din „Îngerul albastru”.

Actrița s-a stins din viață de insuficiență renală în data de 6 mai 1992, la vârsta de 90 de ani.

1923: A murit inginerul Gustave Eiffel, „magicianul fierului”

Gustave Eiffel s-a născut pe data de 15 decembrie 1832, în Dijon, Franța și a fost un inginer cunoscut pentru construcția Turnului Eiffel. După ce a absolvit Colegiul de Artă și Manufactură în 1855, Eiffel s-a specializat în construcții din metal, în special poduri.

Gustave Eiffel a început construcția în 1887 și a terminat-o în 1889, lucru care i-a adus porecla: magicien du fer (magicianul fierului). Interesul pentru acest monument al culturii și civilizației franceze a venit din partea guvernului, care a organizat un concurs, cu ocazia Expoziției Universal din 1889. Tema concursului a fost Revoluția Franceză iar competiția vizat un monument care să reprezinte cât mai bine ceea ce revoluția franceză a vrut să transmită. Mai mult de 100 de schițe au fost trimise comisiei de concurs, care a acceptat proiectul trimis de Eiffel.

Gustave Eiffel, unul dintre arhitecţii cei mai apreciaţi din istorie, şi-a pus amprenta şi în România pe câteva construcţii importante. Podul de la Ungheni, hotelul Traian din Iaşi sau cea mai mare piaţă agro-alimentară din Iaşi au fost ridicate după planurile arhitectului francez Gustave Eiffel.

1948: Actorul francez Gerard Depardieu împlinește 77 de ani

Gerard Depardieu este unul dintre cei mai cunoscuți actori francezi. El a câștigat mai multe premii, incluzând câte o nominalizare pentru cel mai bun actor la Academy Award și la premiile BAFTA 1992 pentru rolul său din Cyrano de Bergerac, și o alta la Oscar în 1991.

Pentru aceeași prestație de înalt nivel artistic a fost onorat cu Frunza de Palmier la Cannes în 1990. Tot datorită cunoscutului personaj al lui Edmond Rostand a primit premiul Globul de Aur pentru Cel Mai Bun Actor din Green Card.

În urmă cu 12 ani, Gerard Depardieu și-a manifestat intenția de a renunța la cetățenia franceză și a obţinut cetăţenia rusă.

Actorul a luat decizia de a părăsi Franţa şi de a se stabili în Rusia după ce președintele Francois Hollande a dorit să majoreze la 75% cota de impozitare a persoanelor bogate. În Rusia, acest impozit este de 13%.

„Nu sunt un exilat fiscal, eu nu fug de fisc. Am spus doar că impozitele mari erau prea mult pentru vârsta mea“, şi-a justificat Gerard Depardieu decizia atunci. „Iubesc francezii, nu am plecat definitiv. M-am născut în Franța fără să am nimic și apoi, timp de 60 de ani, am oferit joburi la peste 100 de persoane“, a mai spus el.

Referitor la prietenia sa cu Putin, care i-a acordat imediat cetățenia rusă, actorul francez a declarat: „Corespund unei imagini iubite de francezi - un rebel care agită apele. Am un spirit huligan, care i-a plăcut mult lui Putin“.

Actorul francez Gérard Depardieu va fi judecat pentru viol și agresiune sexuală, după acuzațiile formulate de actrița Charlotte Arnould, care susține că a fost atacată în locuința acestuia din Paris, în august 2018. Depardieu neagă acuzațiile și afirmă că relația a fost consensuală.

1956: S-a născut multipla campioana mondială de atletism Doina Melinte

Doina Melinte s-a născut la 27 decembrie 1956, la Hudești şi inițial și-a dorit să devină balerină, numai că viaţa avea alte planuri pentru ea şi a ajuns multiplă campioană mondială la atletism.

A obținut o medalie de aur la 800 m la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984 și una de argint, la 1.500 m. În anul 1986 a câștigat o medalie de bronz la 1500 m la Campionatele Europene.

A devenit antrenoare de atletism după retragerea din activitatea competițională, în anul 1992, după Jocurile Olimpice de la Barcelona.

2016: A murit actrița franceză Claude Gensac

Claude Gensac s-a născut pe 1 martie 1927 în departamentul Oise, în apropiere de Paris. După ce a obţinut diploma de bacalaureat, mama ei, care dorise să devină actriţă, a înscris-o la un curs privat, pentru a se pregăti în vederea examenului de admitere la Conservator. A luat acel concurs şi a absolvit în 1947 cu o diplomă în arte dramatice. Apoi l-a cunoscut pe cel care urma să devină primul ei soţ, Pierre Mondy.

A debutat în cinematografie în 1952 în filmul „La Vie d'un honnête homme”, regizat de Sacha Guitry. Actorul Louis de Funès juca în acel film rolul unui majordom. Mult mai târziu, Louis de Funès, devenit un star al comediei franceze, în ciuda unui debut mai puţin promiţător, le cerea tuturor regizorilor cu care colabora, sfătuit de soţia lui, Jeanne, să o angajeze în distribuţiile acelor pelicule şi pe Claude Gensac.

Actriţa franceză Claude Gensac, care a interpretat de 10 ori rolul soţiei celebrului actor de comedie Louis de Funès pe marele ecran, a murit la vârsta de 89 de ani.

2021: A murit interpretul de muzică folk Victor Socaciu

Victor Socaciu s-a născut pe 14 ianuarie 1953, la Brașov, și a murit la 27 decembrie 2021. Artistul a absolvit Liceul de Matematică-Fizică nr. 1 din Braşov, a urmat cursurile de chitară clasică la Şcoala Populară de Artă din Braşov. În anul 1978 a absolvit Facultatea de Electromecanică.

A început să cânte cu grupul Zodiac, când încă se afla în școală, iar în anul 1970 a susținut primul concert cu trupa.

A debutat în anul 1974 în Cenaclul Flacăra cu piesa „Ținta”, iar în 1975, la radio, cu piesa „Nălucile amintirilor”. În anul 1976 a avut loc debutul la TV cu piesa „Oltule”.

A susținut turnee în China, Coreea, URSS ,Germania, Republica Moldova, Canada, SUA.

De asemenea, a realizat şi produs emisiuni la TVR şi Naţional TV. A fost deputat în Parlamentul României.

Regretatul artist Victor Socaciu a fost căsătorit de 4 ori și are trei copii, din trei relații diferite. Cântărețul s-a bucurat, în timpul vieții, de patru căsătorii memorabile, iar una dintre soțiile sale a fost și prezentatoarea TV Marina Almășan.