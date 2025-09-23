search
Video 30 de grame de proteine dimineața: secretul unui expert în fitness pentru energie, abdomen tonifiat și pierdere în greutate

0
0
Publicat:

Mulți români sar peste micul dejun sau îl iau pe fugă, convinși că așa vor slăbi mai repede. Însă realitatea nutrițională arată că un mic dejun complet și bogat în proteine este esențial pentru sațietate, energie, menținerea greutății și a siluetei.

Mic dejun proteic: ovăz, iaurt sau ouă pentru energie, sațietate și abdomen tonifiat Shutterstock
Mic dejun proteic: ovăz, iaurt sau ouă pentru energie, sațietate și abdomen tonifiat Shutterstock

Influencerița Maria Amador povestește în social media experiența sa și susține că deține secretul pentru cel mai bun mic dejun: „Nu sar peste micul dejun doar ca să economisesc calorii. Nu așa funcționează. Secretul este să ai un mic dejun complet și bogat în proteine”.

Potrivit ei, cheia pentru a pierde grăsime și a-ți defini abdomenul este exact opusul: un mic dejun cu cel puțin 30 de grame de proteine. „Vara aceasta am reușit să definesc mult mai bine zona abdominală și unul dintre lucrurile care m-au ajutat a fost tocmai micul dejun proteic”, spune experta în fitness.

Pentru cei curioși să încerce, Amador recomandă terciul proteic de ovăz, pe care îl numește „betonul” de la micul dejun. Rețeta este simplă: ovăz ca sursă principală de carbohidrați (25 - 30 de grame), pudră proteică, cu aromă de ciocolată și afine congelate. Cu doar aceste ingrediente, mic dejunul nu doar furnizează proteine, ci te și sătura mai mult, îți definește corpul și îți potolește pofta de dulce într-un mod sănătos și echilibrat.

În acest articol vei afla de ce micul dejun proteic este esențial, cum să-l construiești corect și ce opțiuni rapide și sănătoase te ajută să îți menții silueta și energia pe tot parcursul zilei.

Sațietate și echilibru nutrițional: cum proteinele de dimineață ajută pierderea în greutate

Strategia Mariei Amador pune accent pe valoarea nutrițională și senzația de sațietate, nu pe restricție. Aceasta este și recomandarea specialiștilor, care subliniază că un mic dejun complet stimulează energia și metabolismul, fără să-l încetinească.

Recomandarea Mariei Amador se aliniază cercetărilor științifice: proteina este un element-cheie în pierderea în greutate datorită efectului său asupra sațietății. Specialiștii explică: „Atunci când sărim peste micul dejun sau luăm un mic dejun incomplet, ajungem la următoarea masă mai înfometați și riscăm să consumăm mai multe calorii decât este necesar”.

Citește și: Greșeala de dimineață care ne sabotează energia: cafeaua băută prea devreme. Momentele cheie pentru a bea licoarea

Ovăzul și alimentele bogate în proteine sunt exemple ideale de ingrediente care nu trebuie să lipsească din dieta de dimineață, contribuind la sațietate și la menținerea unei alimentații echilibrate.

Strategii eficiente pentru pierderea în greutate și menținerea siluetei

Pierderea în greutate și reducerea grăsimii corporale rămân una dintre cele mai mari provocări de sănătate. Deși schimbarea stilului de viață este recomandată de toți experții, foarte puțini români reușesc să mențină rezultatele pe termen lung.

Multe persoane, frustrate de lipsa progresului, cad în fenomenul „yo-yo dietetic”, pierzând kilograme doar pentru a le recâștiga ulterior. Aceasta a favorizat apariția unor metode precum postul intermitent sau alte diete agresive, care, deși promit rezultate rapide, nu sunt potrivite pentru toată lumea și nu au întotdeauna susținere științifică.

De exemplu, deși postul intermitent poate fi eficient pe termen scurt, o analiză publicată în Cochrane Database of Systematic Reviews arată că „nu pare a fi mai eficient decât restricția constantă de calorii pentru pierderea în greutate și pentru alți indicatori de sănătate cardiometabolică”.

Mai mult, unele dintre aceste diete „minune” pot avea efecte adverse, precum formarea de calculi biliari sau, în cazuri extreme, tulburări de comportament alimentar. Din acest motiv, experții avertizează asupra riscurilor lor, mai ales dacă sunt urmate fără supraveghere medicală sau nutrițională.

Citește și: Șapte obiceiuri de dimineață care te ajută să slăbești, recomandate de nutriționiști şi susținute de știință

Micul dejun la români: jumătate sar peste el sau îl iau pe fugă

Aproximativ 50–58% dintre români iau micul dejun zilnic, însă pentru mulți este mai degrabă o masă „pe fugă”, susțin mai multe studii realizate pe această temă.

Majoritatea consumă sub 15 minute pe zi pentru a mânca, adesea în drum spre serviciu sau școală, și puțini reușesc să se așeze la masă în liniște. În plus, opțiunile tradiționale sunt adesea sărace în proteine, bazate pe cereale, pâine, unt sau cafea, în timp ce un mic dejun complet, bogat în proteine, rămâne rar întâlnit.

În acest context, recomandarea Mariei Amador, susținută de specialiști în nutriție și fitness, pune accent pe micul dejun proteic ca element-cheie pentru pierdere în greutate, definirea abdomenului și menținerea energiei pe tot parcursul zilei. Printre opțiunile rapide și eficiente se numără terciul de ovăz cu pudră proteică, iaurtul grecesc cu fructe și nuci sau ouăle cu legume, toate bogate în proteine și nutrienți esențiali. Acest tip de mic dejun nu doar că asigură sațietate, dar contribuie și la un stil de viață sănătos, fără compromisuri.

