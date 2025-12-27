Tatăl lui Alcaraz a rupt tăcerea după despărțirea de Ferrero. De ce parte se poziționează și ce mesaj le-a transmis jurnaliștilor

Tatăl lui Carlos Alcaraz, actualul lider al tenisului mondial, a reacționat public după încetarea colaborării dintre fiul său și Juan Carlos Ferrero, tehnicianul care i-a fost alături timp de șapte ani.

Într-o declarație acordată agenției EFE, Carlos Alcaraz González a ales să nu clarifice cauzele despărțirii, păstrând o poziție rezervată.

Acesta a făcut trimitere la numeroasele interpretări apărute în presă, subliniind că fiecare își formează propriile concluzii în funcție de informațiile de care dispune, fără a alimenta speculațiile.

„Fiecare este liber să-și exprime opinia pe baza informațiilor pe care le deține!”, a declarat tatăl sportivului spaniol.

🎾El padre de Alcaraz, tras la ruptura con Ferrero: “Cada uno es libre de opinar con lo que sepa”🤔Carlos Alcaraz González, padre del tenista, habló con EFE pero no dio detalles sobre el motivo de no renovar el contrato con Ferrero tras siete años juntoshttps://t.co/OdAHCQKttK — As Más Deporte (@As_MasDeporte) December 25, 2025

Decizia a venit într-un moment de vârf pentru sportivul spaniol

La numai 22 de ani, Carlos Alcaraz a strâns deja 24 de trofee importante, inclusiv șase titluri de Grand Slam. O mare parte din acest parcurs spectaculos a fost construit sub coordonarea lui Ferrero, considerat unul dintre arhitecții succesului său și recent recompensat de ATP cu distincția de antrenorul anului.

Ruptura a fost comentată anterior chiar de Juan Carlos Ferrero, într-un interviu pentru El País, unde a recunoscut că despărțirea l-a afectat emoțional. Fostul campion a explicat că tristețea sa vine din durata și eficiența unei colaborări care a adus rezultate remarcabile și a depășit simpla relație profesională.