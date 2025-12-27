Vremea sâmbătă, 27 decembrie: ninsori slabe, vânt puternic și risc de polei. Minimele se vor încadra între -7 și 1 grad Celsius

Vremea de sâmbătă, 27 decembrie, se va menține apropiată de normalul perioadei, cu cer parțial noros și ninsori slabe în mai multe regiuni ale țării, în special la munte și în Moldova. În estul și sud-estul României, vântul va sufla cu intensificări, fapt ce va accentua senzația de frig, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Pe parcursul zilei, izolat, vor fi precipitații slabe sub formă de ninsoare la munte și mai ales în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și posibil în Transilvania. Dimineața, local, se vor semnala condiții de ceață, dar și de polei sau ghețuș, în special în zonele joase.

Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între -1 și 7 grade Celsius, iar minimele se vor încadra între -7 și 1 grad.

Vânt puternic și ninsori viscolite

Vântul va avea intensificări în estul și sud-estul teritoriului, iar pe timpul nopții, în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 50–70 km/h. Local, ninsoarea va fi viscolită, iar condițiile de ghețuș și polei se vor menține pe alocuri.

Noaptea, cerul se va înnora treptat în majoritatea regiunilor. Va ninge slab, local, în zonele montane, în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei. În Moldova, Dobrogea și estul Munteniei vor fi precipitații mixte, sub formă de ninsoare, lapoviță sau ploaie, pe arii restrânse. Temperaturile minime vor coborî până la -11 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 1 grad în nordul Dobrogei.

Ceață și chiciură în mai multe zone

Cu o probabilitate mai ridicată la începutul zilei, în vestul și sudul țării se va semnala ceață, asociată cu depunere de chiciură, fenomen ce poate crea dificultăți în trafic.

Prognoza pentru București

În București, cerul va fi variabil, cu probabilitate ridicată de ceață sau nori joși dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 3 grade, iar minima se va situa între -5 și -2 grade Celsius.

Vreme friguroasă și la munte

La munte, vremea rămâne friguroasă, cu ninsori slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 2 grade, iar cele minime pot coborî până la -12 grade. În zona înaltă a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură, vântul va sufla cu rafale de 80–110 km/h pe timpul zilei, iar noapte acestea pot atinge 110–130 km/h, viscolind ninsoarea și reducând semnificativ vizibilitatea.