search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vremea sâmbătă, 27 decembrie: ninsori slabe, vânt puternic și risc de polei. Minimele se vor încadra între -7 și 1 grad Celsius

0
0
Publicat:

Vremea de sâmbătă, 27 decembrie, se va menține apropiată de normalul perioadei, cu cer parțial noros și ninsori slabe în mai multe regiuni ale țării, în special la munte și în Moldova. În estul și sud-estul României, vântul va sufla cu intensificări, fapt ce va accentua senzația de frig, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). 

Minimele se vor încadra între -7 și 1 grad Celsius. FOTO: Shutterstock
Minimele se vor încadra între -7 și 1 grad Celsius. FOTO: Shutterstock

Pe parcursul zilei, izolat, vor fi precipitații slabe sub formă de ninsoare la munte și mai ales în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și posibil în Transilvania. Dimineața, local, se vor semnala condiții de ceață, dar și de polei sau ghețuș, în special în zonele joase.

Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între -1 și 7 grade Celsius, iar minimele se vor încadra între -7 și 1 grad.

Vânt puternic și ninsori viscolite

Vântul va avea intensificări în estul și sud-estul teritoriului, iar pe timpul nopții, în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 50–70 km/h. Local, ninsoarea va fi viscolită, iar condițiile de ghețuș și polei se vor menține pe alocuri.

Noaptea, cerul se va înnora treptat în majoritatea regiunilor. Va ninge slab, local, în zonele montane, în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei. În Moldova, Dobrogea și estul Munteniei vor fi precipitații mixte, sub formă de ninsoare, lapoviță sau ploaie, pe arii restrânse. Temperaturile minime vor coborî până la -11 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 1 grad în nordul Dobrogei.

Ceață și chiciură în mai multe zone

Cu o probabilitate mai ridicată la începutul zilei, în vestul și sudul țării se va semnala ceață, asociată cu depunere de chiciură, fenomen ce poate crea dificultăți în trafic.

Prognoza pentru București

În București, cerul va fi variabil, cu probabilitate ridicată de ceață sau nori joși dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 3 grade, iar minima se va situa între -5 și -2 grade Celsius.

Vreme friguroasă și la munte

La munte, vremea rămâne friguroasă, cu ninsori slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 2 grade, iar cele minime pot coborî până la -12 grade. În zona înaltă a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură, vântul va sufla cu rafale de 80–110 km/h pe timpul zilei, iar noapte acestea pot atinge 110–130 km/h, viscolind ninsoarea și reducând semnificativ vizibilitatea.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
digi24.ro
image
Donald Trump respinge ironic recunoașterea Somalilandului de către SUA: „Chiar există oameni care ştiu ce este?”
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
mediafax.ro
image
Gigi Becali a vorbit cu Meme Stoica despre Tavi Popescu și Dennis Politic la FCSB. „Dacă nu, la revedere!”
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
antena3.ro
image
Vacanţe last minute de revelion. Ce oferte au agenţiile de turism
observatornews.ro
image
Care sunt orașele din România în care ninge de Revelion și de Anul Nou. Meteorologii Accuweather anunță iarnă grea
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
playtech.ro
image
Victor Pițurcă știe cum să se mențină în formă la 69 de ani! Ce face antrenorul după masa de sărbători. Cristi Borcea îi e și el alături
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Cum obții permisul de conducere fără sală, noua lege intră acum în
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Români, pregătiți-vă! Se schimbă BANII de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Tradiți și obiceiuri de Sfântul Ștefan. Cui îi spunem la mulți ani pe 27 decembrie și ce este interzis în a treia zi de Crăciun
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”
click.ro
image
Accesări record de Crăciun pentru un film „extrem de captivant” de pe Netflix
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 1061613550 jpg
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
alexandru cel mare captura video jpg
Cinci momente în care Alexandru cel Mare nu a fost „cel Mare”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”

OK! Magazine

image
Crăciun regal colorat la Sandringham. Prințesa Kate a ales carourile, iar Regina Camilla roșul

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit