Kim Jong-un accelerează cursa înarmării. Liderul nord-coreean cere mai multe rachete

Kim Jong-un a ordonat o creștere accelerată a producției de rachete și muniție, cerând industriei militare nord-coreene să funcționeze la capacitate maximă pentru a ține pasul cu ambițiile tot mai mari ale armatei. Anunțul a venit la scurt timp după ce liderul de la Phenian a vizitat un șantier naval strategic, unde a fost prezentat cel mai nou proiect al regimului: un submarin capabil să transporte arme nucleare.

Vizita a avut și o puternică dimensiune simbolică. Kim a fost însoțit de generali de rang înalt, dar și de fiica sa adolescentă, considerată de mulți analiști drept posibil succesor, într-un semnal atent calculat despre continuitatea puterii în dinastia Kim, scrie The Sun.

Potrivit agenției oficiale KCNA, liderul nord-coreean a cerut extinderea „capacității generale de producție” a industriei de apărare, subliniind că sectorul rachetelor și al proiectilelor este „esențial pentru consolidarea descurajării de război”. Kim a ordonat, de asemenea, construirea unor noi fabrici militare, menite să susțină dezvoltarea rapidă a forțelor armate.

Piesa centrală a demonstrației de forță a fost un submarin nuclear de aproximativ 8.700 de tone, prezentat public pentru prima dată într-o formă aproape completă. Imaginile difuzate de presa de stat îl arată pe Kim inspectând nava într-un șantier naval, descriind-o drept un salt „istoric” în capacitățile nucleare ale Coreei de Nord.

Phenianul susține că este vorba despre un „submarin strategic cu rachete ghidate”, conceput pentru a lansa arme nucleare din submersie. Spre deosebire de imaginile fragmentare publicate anterior, noile fotografii sugerează că majoritatea echipamentelor au fost deja instalate, iar nava se apropie de faza de testare.

„Prezentarea completă a vasului indică faptul că este aproape gata de lansare”, a declarat Moon Keun-sik, expert în submarine la Universitatea Hanyang din Seul și fost ofițer al marinei sud-coreene. Potrivit acestuia, testele pe mare ar putea începe în următoarele luni.

Test cu rachetă sol-aer

Anunțul privind submarinul a fost dublat de o altă demonstrație militară: testarea unor noi rachete sol-aer cu rază lungă de acțiune, care ar fi distrus ținte aflate la până la 200 de kilometri distanță. Statul Major al Coreei de Sud a confirmat lansările de pe coasta estică a Nordului, precizând că aliații analizează datele obținute.

Kim Jong-un a profitat de ocazie pentru a ataca verbal Seulul, calificând planurile Coreei de Sud – susținute de Statele Unite – de a dezvolta propriul submarin cu propulsie nucleară drept un „act ostil”, care ar încălca grav securitatea și suveranitatea maritimă a Nordului. În logica sa, aceste inițiative nu fac decât să justifice accelerarea înarmării nucleare a flotei nord-coreene.

KCNA afirmă că submarinul nuclear face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a marinei, care include distrugătoare de atac și nave construite într-un ritm tot mai rapid, capabile să transporte „diverse tipuri de armament”.

Analiștii avertizează că un submarin cu propulsie nucleară ar oferi Phenianului un avantaj strategic major, permițându-i să rămână scufundat perioade îndelungate și să lanseze rachete din poziții greu detectabile. Există însă îndoieli serioase legate de capacitatea Coreei de Nord de a dezvolta singură această tehnologie, în condițiile sancțiunilor internaționale severe.

Ajutor de la Moscova

Unii experți sugerează că apropierea tot mai evidentă dintre Phenian și Moscova – inclusiv sprijinul militar oferit Rusiei în războiul din Ucraina – ar fi putut facilita accesul la know-how esențial. Alții cred că reactorul ar fi în mare parte de producție internă, cu un ajutor extern limitat.

Kim Jong-un a promis pentru prima dată construirea unui submarin nuclear în 2021, ca parte a unui amplu plan de înarmare menit să contracareze ceea ce el numește amenințări tot mai mari din partea Statelor Unite și a aliaților acestora. De atunci, Coreea de Nord a testat rachete balistice intercontinentale cu combustibil solid, a prezentat arme hipersonice, a lansat sateliți de spionaj și a dezvăluit un nou distrugător destinat creșterii capacităților de atac preventiv.

Toate aceste evoluții au loc într-un context diplomatic aproape înghețat. Phenianul a respins în mod repetat apelurile Washingtonului și Seulului de a relua negocierile privind limitarea programelor nucleare și balistice, discuții care au eșuat după summitul nereușit dintre Kim Jong-un și Donald Trump, din primul mandat al fostului președinte american.