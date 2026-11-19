Reforma administrativ-teritorială provoacă deja tensiuni politice și reaprinde rivalități între comunități. Un deputat din Maramureș și-a anunțat demisia din PSD, nemulțumit de perspectiva desființării județului, în timp ce posibila comasare a Galațiului cu Brăila a declanșat un val de reacții pe internet. Dincolo de reducerea cheltuielilor administrative, reorganizarea ar putea schimba modul în care sunt împărțite puterea și bugetele locale, dar și influența organizațiilor de partid. Doi politologi explică pentru „Adevărul” de ce reforma provoacă atât de multă rezistență și ce beneficii concrete ar putea aduce cetățenilor.

Miza ascunsă a reorganizării României Foto: Pixabay

Reforma care ar putea schimba harta României

Pe 9 noiembrie 2026, europarlamentarul PSD Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru pentru reforma administrativ-teritorială, a confirmat, într-un interviu acordat G4Media, că reorganizarea ar urma să vizeze atât comunele, cât și județele. „Dacă nu ne atingem și nu atacăm și această problemă a reconfigurării județelor, degeaba ne-am apucat. Efectele vor fi minore”, a declarat Benea.

Europarlamentarul a indicat drept posibil punct de plecare modelul celor 15 Curți de Apel, precizând însă că numărul viitoarelor județe nu a fost stabilit.

În cazul comunelor, PSD analizează trei variante de comasare, în funcție de populație: sub 1.500, sub 3.000 sau sub 5.000 de locuitori. Scenariul cu pragul de 3.000 de locuitori ar viza aproximativ 1.600 de comune, iar cel de 5.000, aproximativ 2.500. Nu toate ar urma să dispară, ci unele ar putea fi reunite în unități administrative mai mari. Deciziile ar trebui să țină cont și de capacitatea primăriilor de a se susține financiar și de a colecta taxe locale.

Miza politică este considerabilă. Potrivit estimărilor prezentate de Benea, comasarea comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori ar putea duce la dispariția a 15.000–18.000 de funcții de aleși locali, inclusiv primari, viceprimari și consilieri.

„Nu sunt naiv. Anticipez o rezistență internă serioasă în interiorul PSD-ului, de la eșaloanele cele mai de jos, de la consilieri locali, primari până la președinți de consilii județene”, a recunoscut europarlamentarul.

Nemulțumirile au început deja să apară. Pe 13 noiembrie, deputatul Lucian Morar și-a anunțat demisia din PSD, nemulțumit de perspectiva unei reorganizări care ar putea afecta județul Maramureș. Deocamdată, însă, nu există o hartă oficială a viitoarelor județe și nici o decizie privind comasarea Maramureșului cu Clujul.

Galați și Brăila, o rivalitate reaprinsă de comasare

Galați și Brăila, două orașe aflate la aproximativ 15 kilometri unul de celălalt, au ajuns în centrul dezbaterii despre reorganizarea administrativă. Posibilitatea comasării a reaprins o rivalitate istorică, iar pe rețelele sociale au apărut numeroase reacții, de la nemulțumiri până la ironii despre cine ar urma să fie „înghițit” de cine.

Recent, un tânăr din Brăila își exprimă nemulțumirea față de posibila comasare a celor două județe. „Eu, ca brăilean, refuz să fac parte din județul Galați. Nu înțeleg care este rivalitatea, o am și eu în sânge, ne naștem toți cu ea”, spunea acesta.

În schimb, reprezentanții administrațiilor județene vorbesc despre posibilitatea colaborării. „Trebuie să fim oameni maturi, să gândim proiecte bune, în folosul cetățenilor. Avem destul teren între Brăila și Galați și putem să facem un sediu administrativ”, a declarat președintele Consiliului Județean Brăila, Francisk Chiriac.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, consideră că legăturile dintre locuitorii celor două orașe sunt mai importante decât orgoliile locale. „Atât timp cât oameni din Galați lucrează la societăți comerciale din Brăila și invers, cred că e o falsă impresie asta cu orgoliile”, a spus acesta.

Politologul Cristian Pîrvulescu explică pentru „Adevărul” că relația dintre cele două orașe este influențată de istorii diferite. Brăila a fost timp de aproape trei secole raia otomană, în timp ce Galațiul a fost portul Moldovei. Industrializarea comunistă a schimbat ulterior raportul economic dintre ele. „Comasarea e percepută ca o ierarhizare, iar întrebarea care vine imediat este cine absoarbe pe cine, al cui nume rămâne, unde va fi primăria și unde vor merge banii. Brăila, mai mică, se teme că va deveni periferia Galațiului. Galațiul se teme că va plăti pentru celălalt”, explică Cristian Pîrvulescu.

Funcțiile, bugetele și interesele politice

Reorganizarea ar putea modifica nu doar limitele administrative, ci și structurile politice care funcționează în prezent în fiecare județ și localitate.

„Rivalitățile locale sunt o resursă politică foarte comodă, pentru că nu costă nimic și mobilizează sigur. Un primar sau un președinte de consiliu județean care apără «orașul nostru» împotriva vecinului nu riscă nimic electoral, în schimb un lider care susține comasarea își asumă riscul de a fi acuzat că și-a trădat comunitatea”, afirmă Cristian Pîrvulescu.

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Politologul adaugă: „Fiecare unitate administrativă înseamnă funcții, bugete, rețele de clientelă și organizații de partid, iar o comasare le-ar reduce pe toate la jumătate. Elitele locale au deci un motiv structural să întrețină rivalitatea, indiferent de culoarea politică.”

De la glumele de pe internet la dezbaterea despre reformă

Discuțiile despre reorganizarea administrativă au ajuns și pe Reddit, unde utilizatorii au publicat hărți alternative ale României și au ironizat posibilitatea comasării Galațiului cu Brăila. Printre denumirile inventate pentru o eventuală structură comună se numără „Brăilați” și „Gălăila”.

Dincolo de aceste ironii, politologul George Jiglău, cadru universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai, atrage atenția că exprimarea unor opinii contradictorii nu înseamnă neapărat că are loc și o dezbatere despre avantajele și dezavantajele reformei.

„Nu e neapărat o discuție, un dialog, o dezbatere. Pur și simplu, fiecare își spune părerile de maniera în care este capabil să o facă”, explică acesta pentru „Adevărul”. Politologul amintește că rivalități puternice pot exista chiar și în interiorul aceluiași oraș, cum se întâmplă în Cluj-Napoca între suporterii Universității Cluj și cei ai CFR Cluj. În opinia sa, existența unor asemenea rivalități nu este, în sine, un argument suficient împotriva reorganizării administrative. Mai important este dacă noile structuri ar funcționa mai bine și ar răspunde nevoilor locuitorilor.

Ce ar trebui să câștige cetățenii

Dincolo de rivalitățile locale și de funcțiile politice care ar putea dispărea, reforma ridică o întrebare esențială: vor funcționa mai bine primăriile și instituțiile publice după comasare?

George Jiglău atrage atenția că unele localități, dar și județe, nu au suficiente resurse economice pentru a funcționa independent.

„Avem o grămadă de localități și, prin extrapolare, putem să ne uităm la județe care nu sunt funcționale, nu se pot autosusține, nu au nicio viață economică proprie, socială proprie”, explică politologul.

În opinia sa, reducerea numărului de primării sau județe nu ar trebui să fie un scop în sine. Important este ca noile structuri administrative să poată oferi servicii mai bune locuitorilor.

„Trebuie să ne asigurăm că ceea ce rezultă din tot procesul ăsta, fie că vorbim de comasare de localități sau de comasare de județe, trebuie să ducă la ceva mai funcțional și care să producă rezultate mai bune pentru oamenii care trăiesc acolo”, subliniază George Jiglău.

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În cazul Galațiului și Brăilei, distanța mică dintre cele două orașe ar putea facilita proiectele comune. Politologul amintește discuțiile mai vechi despre construirea unui aeroport, dar și dificultățile legate de amplasarea acestuia.

„Acea zonă e foarte inundabilă, e lunca inundabilă a Siretului. Cum e și Dunărea aproape, mereu s-a discutat și s-a constatat de fiecare dată că e greu de făcut ceva din cauza terenului, dincolo de alte rivalități folclorice”, adaugă analistul.

George Jiglău nu exclude însă ca o administrație comună, cu resurse mai mari, să poată găsi soluții pentru asemenea probleme. O eventuală comasare ar trebui, așadar, evaluată nu doar prin economiile la buget, ci și prin capacitatea de a realiza proiecte pe care administrațiile actuale nu le-au putut duce la capăt.

Lecția reorganizării din 1968

Cristian Pîrvulescu amintește că actualele rivalități au precedente istorice. De pildă, spune el, reforma administrativă din 1968 a schimbat statutul unor orașe precum Bârlad, Roman, Caracal și Turnu Măgurele, care au pierdut rolul de reședință de județ în favoarea altor localități.

„Lecția este că orice redesenare a hărții produce câștigători și pierzători pentru câteva generații, iar comunitățile știu asta foarte bine”, explică politologul.

Nici tentativa de regionalizare din 2013 nu a depășit disputa privind stabilirea viitoarelor capitale regionale. În cazul Galațiului și Brăilei, discuțiile despre o zonă metropolitană durează de peste 15 ani, fără ca această formulă de cooperare să funcționeze pe deplin.

„O reformă impusă de sus, prin desen pe hartă, va întâlni mereu aceeași rezistență. Șansele cresc dacă se pornește de la cooperare funcțională, adică zone metropolitane cu competențe și bani reali, cu transport și servicii comune, și dacă oamenii sunt lăsați să constate singuri avantajele înainte de a li se cere să renunțe la simboluri”, conchide Cristian Pîrvulescu.