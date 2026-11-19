Uniunea Europeană vrea să dezvolte o nouă rută comercială între Asia Centrală și Europa, prin Marea Caspică și Caucaz, care să reducă dependența de transporturile prin Rusia. Turcia și România ar putea deveni două dintre principalele puncte de intrare a mărfurilor pe piața europeană, însă avantajul geografic al Portului Constanța nu garantează și câștiguri economice. Analistul de politică externă Cătălin Done explică pentru „Adevărul” de ce România trebuie să investească în infrastructură și să construiască parteneriate regionale pentru a nu rata această oportunitate.

România ar putea atrage noi transporturi comerciale prin Portul Constanța Foto: Pixabay

Uniunea Europeană a anunțat, pe 16 noiembrie, noi măsuri pentru dezvoltarea Coridorului Transcaspic, cunoscut și sub denumirea de Middle Corridor. Proiectul urmărește conectarea Asiei Centrale cu piața europeană prin Marea Caspică, Caucaz, Turcia și Marea Neagră.

La reuniunea organizată la Bruxelles au participat reprezentanți ai statelor membre UE, ai Turciei, Georgiei și ai mai multor țări din Asia Centrală. Comisia Europeană urmărește triplarea fluxurilor comerciale pe această rută și reducerea timpilor de transport până în 2030.

Pe 17 noiembrie, comisarii europeni Marta Kos și Jozef Síkela s-au întâlnit cu reprezentanți ai mediului privat și ai instituțiilor financiare internaționale pentru a discuta despre investițiile necesare dezvoltării coridorului comercial.

Pentru România, proiectul deschide perspectiva atragerii unor transporturi de mărfuri din Kazahstan, Azerbaidjan, Georgia și alte state asiatice prin Portul Constanța. O parte dintre aceste fluxuri ar putea continua spre Europa Centrală și de Vest pe calea ferată sau pe Dunăre.

România și Turcia, concurente sau partenere?

Turcia dispune deja de conexiuni terestre între Caucaz și Europa, în timp ce România poate oferi o rută alternativă prin Marea Neagră și Portul Constanța. Analistul de politică externă Cătălin Done explică pentru „Adevărul” cum ar putea fi valorificate aceste două trasee.

„Nu cred că trebuie să privim această evoluție în termeni de competiție exclusivă între România și Turcia. Din contră, cele două țări pot deveni parteneri complementari în dezvoltarea conectivității dintre Asia Centrală și Europa”, declară acesta.

Turcia are avantaje geografice și strategice evidente: controlează accesul dintre Marea Neagră și Mediterana prin strâmtorile Bosfor și Dardanele, dispune de o infrastructură feroviară și rutieră dezvoltată și este deja integrată în proiectele de conectivitate dintre Caucaz și Europa, adaugă el.

În cazul României, analistul indică alte posibilități de dezvoltare a transporturilor comerciale.

„România are însă un avantaj strategic diferit, insuficient valorificat până acum: Portul Constanța, Dunărea și conexiunea directă cu rețeaua de transport europeană. Constanța poate deveni o poartă importantă pentru fluxurile comerciale care ajung din Georgia și Caucaz în bazinul Mării Negre, iar Dunărea oferă acces către Europa Centrală și de Vest. (...) Așadar, nu trebuie să concurăm pentru a înlocui Turcia, ci să construim o alternativă complementară. Într-o lume în care diversificarea rutelor comerciale devine o problemă de securitate economică, existența mai multor opțiuni este un avantaj pentru toată regiunea”, explică Cătălin Done.

Miza economică: milioane de tone de mărfuri și noi oportunități pentru Portul Constanța

Transporturile pe Coridorul de Mijloc au ajuns la aproximativ 4,5 milioane de tone de mărfuri în 2024, în creștere cu 62% față de anul precedent. În 2025, volumul a scăzut la aproximativ 4,1 milioane de tone, potrivit datelor Ministerului Transporturilor din Kazahstan, citate de publicația The Astana Times.

Pentru România, atragerea unei părți din aceste transporturi ar putea însemna mai multe venituri pentru firmele care operează în port, transportă mărfuri pe calea ferată sau se ocupă de depozitarea lor. Un trafic mai mare ar putea încuraja și investițiile în noi terminale și spații de depozitare.

Portul Constanța a înregistrat însă o scădere a traficului în ultimii doi ani. Potrivit datelor Administrației Porturilor Maritime, volumul mărfurilor a coborât de la nivelul record de 92,6 milioane de tone în 2023 la 77,5 milioane în 2024 și aproximativ 67 de milioane în 2025.

Scăderea este legată și de schimbarea rutelor folosite de Ucraina pentru exporturi. După redeschiderea propriului coridor maritim, o parte dintre mărfurile ucrainene nu au mai trecut prin Constanța. Traficul de cereale din portul românesc a scăzut de la peste 36 de milioane de tone în 2023 la 18,3 milioane în 2025.

În acest context, dezvoltarea noii rute comerciale dintre Asia și Europa ar putea aduce alte transporturi prin Constanța.

„Creşterea importanţei Middle Corridorului deschide mai multe oportunităţi economice pentru România şi pentru portul Constanţa, care are potenţialul de a deveni unul dintre principalele puncte de intrare ale mărfurilor asiatice în piaţa europeană”, a declarat Mihai Teodorescu, directorul general al Administrației Porturilor Maritime Constanța, pentru Ziarul Financiar.

De ce ar putea transportatorii să ocolească România

„România are o poziție geografică excepțională, dar geografia nu garantează automat relevanță economică sau influență geopolitică. Coridoarele comerciale nu se dezvoltă în funcție de hărți, ci în funcție de costuri, timp de transport, predictibilitate și calitatea infrastructurii”, avertizează Cătălin Done.

Printre vulnerabilitățile identificate de analist se numără vitezele reduse ale trenurilor de marfă, întârzierile, conexiunile insuficient modernizate și dificultățile de transfer al mărfurilor între transportul maritim, feroviar și rutier.

Problema nu se oprește, așadar, la descărcarea containerelor în port. Pentru un operator logistic contează și cât durează transportul lor până la destinația finală.

„Portul Constanța are un potențial important, dar trebuie să privim dincolo de capacitatea sa portuară. Contează cât de repede poate ajunge marfa de la Constanța la Budapesta, Viena, München sau alte centre economice europene”, mai spune Cătălin Done.

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Această vulnerabilitate a fost semnalată și în discuțiile despre conectivitatea regională. În iunie 2026, Cătălin Predoiu avertiza că deficitul de infrastructură și interconectivitatea insuficientă pot determina transportatorii să aleagă rute prin Serbia, chiar dacă acestea sunt mai lungi și traversează un stat din afara Uniunii Europene.

La reuniunea europeană din 16 noiembrie, reprezentanții statelor participante au subliniat că succesul coridorului depinde nu numai de investiții în infrastructură, ci și de simplificarea procedurilor vamale, coordonarea operațiunilor și reducerea timpilor de tranzit.

„Așadar, problema României nu este lipsa poziției geografice, ci incapacitatea de a transforma suficient de repede acest avantaj într-o infrastructură competitivă și într-o strategie economică coerentă”, afirmă Cătălin Done.

Ce proiecte de transport au discutat România și Turcia

România și Turcia au discutat deja despre dezvoltarea unor noi legături comerciale. În august 2025, Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor la acea vreme, s-a întâlnit cu omologul său turc, Abdulkadir Uraloğlu, pentru a discuta despre dezvoltarea unor noi legături comerciale între cele două țări.

Potrivit declarațiilor făcute atunci de Ciprian Șerban, ministrul turc a propus și înființarea unui comitet bilateral de lucru pentru transportul naval.

Discuțiile au avut loc în contextul unor schimburi comerciale româno-turce care au depășit 10 miliarde de euro în 2024, conform datelor prezentate de ministrul Transporturilor.

Cooperarea ar putea fi extinsă și prin Bulgaria. În august 2026, „Adevărul” relata că Turcia este interesată să investească într-un proiect rutier care ar urma să lege orașele bulgare Varna și Burgas, cu posibilitatea extinderii traseului spre România. Ministrul turc al Transporturilor a vorbit inclusiv despre realizarea proiectului printr-un parteneriat public-privat.

Ce trebuie să facă România pentru a profita de noul coridor

Cătălin Done consideră că Bucureștiul ar trebui să trateze dezvoltarea Coridorului de Mijloc ca pe un proiect economic și diplomatic regional, nu doar ca pe o investiție în transporturi.

„Avem nevoie de o diplomație economică mult mai activă, prin care să construim parteneriate cu Turcia, Georgia, Azerbaidjan și statele din Asia Centrală, dar și cu partenerii noștri europeni”, spune el.

Un rol important i-ar putea reveni Ungariei, prin care mărfurile transportate din Constanța ar putea ajunge către piețele Europei Centrale.

„Relația București-Budapesta trebuie să depășească dimensiunea bilaterală tradițională și să includă o agendă comună de conectivitate economică și strategică. Ungaria poate reprezenta o legătură esențială între Portul Constanța și piețele Europei Centrale, iar România poate oferi accesul maritim și logistic către Marea Neagră, Caucaz și Asia Centrală,” adaugă specialistul.

Analistul propune extinderea cooperării și către Finlanda și Suedia, astfel încât conexiunile dintre Marea Baltică și Marea Neagră să poată susține transportul de mărfuri între nordul și sud-estul Europei.

În relația cu instituțiile europene, prioritățile ar trebui să fie finanțarea modernizării căilor ferate, dezvoltarea terminalelor intermodale și integrarea Portului Constanța în proiectele strategice de conectivitate.

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Totodată, parteneriatele cu Turcia și statele din Caucaz ar putea contribui la dezvoltarea legăturilor maritime și la reducerea întârzierilor provocate de procedurile vamale.

„Nu trebuie să fim doar la capătul unui coridor comercial proiectat de alții. Trebuie să fim printre cei care îl proiectează și îl construiesc”, conchide Cătălin Done.

Ce urmează la nivel european

Uniunea Europeană pregătește pentru 2027 un summit regional la Sofia, dedicat dezvoltării conexiunilor dintre Europa, Marea Neagră, Caucaz și Asia Centrală.

Până atunci, statele participante și instituțiile europene urmează să identifice proiectele prioritare și mecanismele de finanțare pentru infrastructura de transport, energie și comunicații.

Pentru România, următoarea etapă va fi transformarea oportunității oferite de Coridorul de Mijloc în proiecte concrete, capabile să atragă transporturi comerciale prin Constanța și să asigure legături rapide cu restul pieței europene.

Amintim că oportunitățile economice ale Portului Constanța au fost analizate și într-un articol publicat de „Adevărul”, în care experta în Orientul Mijlociu Ioana Constantin-Bercean a vorbit despre posibilitatea atragerii unor investiții din statele Golfului.

Potrivit expertei, fondurile suverane din această regiune dețin investiții de aproximativ 190 de miliarde de euro în Uniunea Europeană. O parte din acest capital ar putea fi orientată către proiecte de infrastructură și transport.

În cazul României, relațiile economice cu Arabia Saudită arată că există încă un potențial de investiții nevalorificat. Datele din 2024, prezentate de Ioana Constantin-Bercean pe baza informațiilor Camerei de Comerț și Industrie a României, indică schimburi comerciale bilaterale de aproximativ 1,3 miliarde de euro. În România funcționau circa 270 de firme cu capital saudit, însă capitalul subscris de acestea era de numai 24 de milioane de euro.

Experta a vorbit și despre posibilitatea conectării Portului Constanța la două mari proiecte comerciale: Coridorul de Mijloc, care leagă Asia Centrală de Europa prin Marea Caspică și Caucaz, și coridorul India–Orientul Mijlociu–Europa (IMEC).

Pe lângă transporturi, România ar putea atrage investiții în logistică agricolă și ar putea negocia contracte pe termen lung pentru exportul de cereale către statele Golfului, care depind în mare măsură de importurile alimentare.