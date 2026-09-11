„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției

Iarna pare să fie sezonul în care românii concep cei mai mulți copii. Statisticile arată că în perioada sărbătorilor de iarnă au loc mai multe concepții, ceea ce se vede câteva luni mai târziu în numărul nașterilor: cele mai multe se înregistrează la sfârșitul lui august și în septembrie. De ce decembrie este, în acest fel, luna cu un adevărat „boom” al concepțiilor explică specialiștii.

În România cele mai multe nașteri se înregistrează la sfârșitul lui august și în septembrie Foto: Parents

Statisticile oficiale arată că, în România, cei mai mulți copii se nasc în luna septembrie. Mai ales în județele cu natalitate ridicată, dar și în cele din nordul Moldovei. Făcând un calcul simplu, observăm că perioada conceperii poate fi plasată la finele lunii decembrie, adică cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Asta indică faptul că a doua jumătate a lunii decembrie, sezonul cadourilor și al petrecerilor de final de an, reprezintă și un sezon al sexului la români.

Conform datelor oferite de Institutul Național de Statistică, în luna septembrie a anului 2025 s-au născut peste 14.600 de copii, cu o creștere de 4,8% față de luna precedentă. În plus, a fost luna în care s-au născut cei mai mulți copii în România. Exact acei copii concepuți de părinți cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Specialiștii spun că „tradiția” „sexului de iarnă”, menit să conceapă copii în mod expres, nu este ceva neapărat rațional, ci poate fi plasat mai degrabă la nivelul subconștientului și are multiple cauze, de la presiunea familiei la un ambient anume. Nu mai vorbim de faptul că mulți români plecați la muncă în străinătate vin acasă în lunile de toamnă târzie, după finalizarea sezonului agricol.

„Avem mai mulți factori de natură psihologică”

Reporterii Adevărul au cerut sfatul unui psiholog cu experiență pentru a afla care sunt cauzele care duc la această realitate legată de natalitate. Paulina Bolohan, specialist în domeniul psihologiei, spune că această tendință a conceperii copiilor în luna decembrie este cunoscută și confirmată de studii de specialitate.

„Din punct de vedere statistic, s-au făcut într-adevăr câteva studii în perioada anilor 1996-2012. Iar aceste studii au demonstrat că populația a crescut din punct de vedere demografic în perioada aceasta, august-septembrie. Dacă facem referire la perioada de concepere, atunci mergem către perioada rece a anului. Fără a face referire la toate aceste structuri demografice, sociale și ne ducem doar pe partea strict psihologică, avem de-a face cu schimbări de comportament în cadrul cuplurilor”, precizează Paulina Bolohan.

Iar motivele psihologice sunt multiple și țin atât de simbolistica perioadei în sine, cât și de faptul că vorbim despre o lună cu multe concedii de odihnă și timp mai mult petrecut în cuplu.

„Pentru că avem mai mulți factori de natură psihologică în perioada sărbătorilor de iarnă. În această perioadă, cuplurile se apropie mai mult, scăpăm de stresul acela profesional, avem mai multe vacanțe, intrăm în intimitatea familiei și atunci se schimbă prioritățile și deciziile în cuplu. Pentru că atunci ne dorim să întemeiem o familie, poate, ne dorim să extindem familia pe care o avem. Crește nivelul de comunicare și implicarea aceea emoțională și intimă în relațiile interfamiliale. Pentru că nu mai suntem presați nici de timp, nici de factorii externi. Apoi sunt acele deadline-uri în mintea noastră care spun așa: «carieră am, e timpul pentru o familie». Această decizie poate să apară inclusiv pe ideea de început de an nou. Schimb ceva, îmi propun alte obiective și îmi doresc o familie, îmi doresc extinderea acesteia”, adaugă psihologul.

„Și un copil când faceți?”

Nu în ultimul rând, este vorba și despre presiunea familiei, mai ales în mediile clasice sau tradiționale. Mai ales în perioada sărbătorilor au loc reuniuni de familie și apar întrebările delicate, mai ales de la rudele apropiate. Un cuplu proaspăt căsătorit poate fi determinat de presiunea subliminală (sau chiar directă) a familiei să conceapă un copil.

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„Sincer, eram căsătoriți de trei ani și încă doream să mai «copilărim». Adică eu aveam 25 de ani atunci și Sebi 27 de ani. Dar țin minte că, la Crăciun, când ne întâlneam în familie, cu toată lumea, la țară, că așa era tradiția, erau strecurate tot felul de întrebări, așa, în context larg: «dar bebele când vine?» sau sfaturi: «faceți cât sunteți tineri, că după aceea nu mai aveți răbdare!». Și parcă s-a sădit așa ceva în noi, fără să ne dăm seama, de le-am făcut pe plac. Anul următor eram trei. Am născut un băiețel, la începutul lui septembrie. Acum are patru ani și un frățior. Tot în toamnă născut”, precizează o botoșăneancă de aproximativ 30 de ani.

Psihologii confirmă aceste situații, mai ales în cadrul familiilor românești.

„Mai este presiunea familiei extinse care, imediat după ce s-a format un cuplu, mai ales dacă sunt căsătoriți, apare veșnica întrebare: «și un copil când faceți?». Și asta se întâmplă de obicei de sărbători, când se adună toată lumea. Dacă mai avem și modelul familiilor acelora care au copil și este un copil drăgălaș care chiar îți stârnește dorința aceea de a mai avea încă un copil. De foarte multe ori, toate aceste decizii sunt la nivelul subconștientului, poate prea puține cupluri își pun în minte, la nivel conștient, «poate este bine să facem un copil». Este vorba doar de factorii de mediu, de factorii familiali, de factorii psihologici, de relaxare”, susține psihologul Paulina Bolohan.

În județul Botoșani, de exemplu, nașterea copiilor în septembrie a devenit o cutumă respectată aproape cu sfințenie. Este determinată de factorii precizați anterior și, la fel, nu neapărat conștientizată. În plus, așa cum am precizat deja, la finele toamnei, mulți botoșăneni care lucrează în străinătate, în agricultură, construcții sau transporturi se întorc acasă și petrec sezonul rece, până la un nou contract, alături de familie. Faptul că se întorc și cu bani strânși sau de cheltuială creează un climat plăcut, de încredere, în cuplu.

„La Maternitatea Botoșani, s-a observat că numărul nașterilor crește în lunile de vară și toamnă, cu un maxim, așa cum se observă în ultimii ani, în luna septembrie. Dacă în lunile ianuarie, februarie, martie sunt 150-160 de copii născuți pe lună, în lunile de vară și mai ales în septembrie, ca maxim, se nasc peste 200 de copii. Și statistica s-a menținut în ultimii 10 ani constant”, spune și medicul neonatolog Carmen Zaboloteanu.

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La nivel european, această „tradiție” nu este deloc o excepție. Luna septembrie este luna de vârf pentru nașteri în multe țări din Europa, un tipar demografic regăsit constant în bazele de date Eurostat. Totuși, modul în care se manifestă această sezonalitate diferă în funcție de regiune, geografie și stil de viață.

La fel ca în România, creșterea din septembrie la nivel european (numită uneori în studiile sociologice „The Christmas Conception Effect”) este atribuită direct minivacanțelor de Crăciun și Anul Nou. Lunile decembrie și ianuarie aduc mai mult timp liber, concedii și o atmosferă relaxantă în familie.

Există însă și destule țări care au alte tradiții de concepție a copiilor. De exemplu, în Finlanda, cele mai multe nașteri au loc către finele lunii aprilie. În țările nordice, în general, luna iunie este cea de vârf. La fel și în Statele Unite. În Jamaica, în schimb, vârful este atins în luna noiembrie.