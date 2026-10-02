 „Eco”, „verde”, „durabil”: comercianții nu mai pot folosi aceste etichete fără dovezi. Ce spune noua lege | adevarul.ro
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„Eco”, „verde”, „durabil”: comercianții nu mai pot folosi aceste etichete fără dovezi. Ce spune noua lege

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Produsele prezentate drept „eco”, „verzi” sau „prietenoase cu mediul” nu mai pot fi promovate prin afirmații generale, imposibil de verificat. Noile reguli îi obligă pe comercianți să poată susține afirmațiile privind impactul asupra mediului și limitează folosirea unor etichete sau mesaje care pot crea consumatorilor o imagine falsă despre cât de sustenabil este un produs.

O femeie citește cu atenție ce scrie pe eticheta unei sticle cu lapte
Comercianții au noi obligații privind etichetarea produselor Foto: magnific.com

Magazinele și producătorii trebuie să fie mai atenți la felul în care își prezintă produsele. De la afirmațiile despre protecția mediului și până la reparabilitate, garanții sau actualizări software, regulile s-au schimbat începând cu 27 septembrie 2026.

Un produs nu mai poate fi prezentat pur și simplu ca „eco”, „durabil” sau „prietenos cu mediul” fără ca afirmațiile comerciantului să poată fi susținute. Noile reguli aplicabile în România introduc cerințe suplimentare privind informațiile oferite consumatorilor și combat o serie de practici comerciale considerate înșelătoare.

Modificările sunt prevăzute de OUG nr. 18/2026 și vizează, printre altele, Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte și OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor.

Cuvântul „eco” vine cu mai multe obligații

Una dintre cele mai importante schimbări privește afirmațiile despre mediu.

Un comerciant care spune că un produs este „verde”, „eco” sau are un impact redus asupra mediului trebuie să poată susține afirmația respectivă. Nu mai este suficientă o formulare atractivă pe ambalaj sau într-o reclamă.

Regulile vizează și situațiile în care o caracteristică de mediu este atribuită întregului produs, deși ea se referă doar la o anumită componentă.

De asemenea, sunt vizate afirmațiile potrivit cărora un produs are un impact „neutru”, „redus” sau „pozitiv” asupra mediului atunci când acest lucru este susținut prin compensarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Cu alte cuvinte, o promisiune ecologică trebuie să aibă în spate informații care să o susțină.

Atenție la etichetele de „durabilitate”

Și etichetele prin care un produs este prezentat drept „durabil” intră sub incidența noilor reguli.

Utilizarea unei etichete de durabilitate care nu se bazează pe un sistem de certificare sau care nu este stabilită de o autoritate publică este inclusă în categoria practicilor comerciale înșelătoare.

Pentru cumpărător, diferența este importantă. O siglă sau o etichetă care sugerează că un produs este mai sustenabil nu reprezintă, prin ea însăși, o dovadă că produsul respectă un anumit standard.

Produsele trebuie să spună mai multe despre cât de ușor pot fi reparate

Noile reguli pun accent și pe repararea produselor.

În funcție de produs și de informațiile disponibile, consumatorii trebuie să poată afla dacă acesta poate fi reparat, dacă există piese de schimb și cum pot fi comandate.

Pot deveni relevante inclusiv informații privind costul estimat al pieselor, precum și instrucțiunile pentru repararea și întreținerea produsului.

Acolo unde există un punctaj de reparabilitate, acesta trebuie comunicat.

Un comerciant nu poate însă să prezinte un produs ca fiind reparabil atunci când acesta nu poate fi reparat.

Când consumabilul nu trebuie schimbat, dar comerciantul te îndeamnă să o faci

Noile reguli vizează și practicile prin care consumatorul este determinat să înlocuiască sau să reîncarce anumite consumabile mai devreme decât este necesar din punct de vedere tehnic.

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În plus, cumpărătorul trebuie informat atunci când folosirea anumitor consumabile, piese sau accesorii poate afecta funcționarea produsului.

Regula poate avea consecințe practice pentru numeroase produse pe care românii le folosesc zilnic, de la electrocasnice și imprimante până la electronice.

Mai multe informații despre garanție

O altă schimbare importantă este legată de informațiile privind garanțiile.

Comercianții trebuie să informeze consumatorii despre existența și principalele elemente ale garanției legale de conformitate.

Trebuie comunicate, după caz, și informații despre garanțiile comerciale de durabilitate, serviciile postvânzare și alte garanții comerciale.

Sunt vizate și produsele digitale. Consumatorii trebuie informați cu privire la existența garanției legale de conformitate pentru conținutul digital și serviciile digitale.

Ce se întâmplă cu telefoanele, televizoarele și alte produse care primesc actualizări

Pentru produsele cu elemente digitale, perioada pentru care sunt furnizate actualizări software poate deveni o informație importantă înainte de cumpărare.

Atunci când această informație este pusă la dispoziția comerciantului, consumatorul trebuie să poată afla perioada minimă pentru care sunt furnizate actualizările.

Este un detaliu care poate conta atunci când două produse au caracteristici și prețuri apropiate, dar beneficiază de perioade diferite de suport software.

Ce trebuie să verifice cumpărătorul

Noile reguli schimbă și modul în care consumatorul poate privi o ofertă.

Înainte de a cumpăra un produs, merită urmărite nu doar prețul și caracteristicile tehnice, ci și informațiile privind:

  • durabilitatea;
  • reparabilitatea;
  • piesele de schimb;
  • întreținerea;
  • garanția legală de conformitate;
  • eventualele garanții comerciale;
  • serviciile postvânzare;
  • actualizările software, în cazul produselor digitale.

Pentru comercianți, mesajul este unul clar: afirmațiile despre mediu, durabilitate și reparabilitate trebuie să fie corecte și verificabile.

Pentru consumatori, schimbarea ar trebui să însemne acces la mai multe informații înainte de a lua o decizie de cumpărare.

Reguli europene pentru combaterea „greenwashingului”

Noile prevederi românești fac parte dintr-un cadru european mai larg. Directiva (UE) 2024/825 urmărește să consolideze protecția consumatorilor împotriva practicilor comerciale înșelătoare legate de mediu și să îmbunătățească informațiile despre durabilitatea și reparabilitatea produselor.

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În România, prevederile transpuse prin OUG nr. 18/2026 se aplică începând cu 27 septembrie 2026.

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