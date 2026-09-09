 Locul unde femeile primesc 3.000 de euro dacă nasc un copil. Care sunt condițiile | adevarul.ro
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Locul unde femeile primesc 3.000 de euro dacă nasc un copil. Care sunt condițiile

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Autoritățile din insula grecească Nisyros au decis să acorde un ajutor financiar de până la 3.000 de euro pentru fiecare copil născut acolo, în încercarea de a sprijini familiile tinere și de a combate declinul demografic.

Locul unde primești 3.000 de euro dacă se naște un copil.
Locul unde primești 3.000 de euro dacă se naște un copil. Foto: Shutterstock

Măsura a fost propusă de primarul Christofis Koronaios și aprobată în unanimitate de Consiliul Local. Indemnizația este acordată o singură dată pentru fiecare copil și poate fi folosită pentru cheltuielile de început ale familiei, notează huffingtonpost.gr.  

Ajutorul este destinat familiilor care îndeplinesc două condiții la momentul nașterii copilului: părinții trebuie să aibă domiciliul oficial în municipiul Nisyros și reședința permanentă pe insulă.

Suma de 3.000 de euro reprezintă plafonul maxim permis de noul Cod al Administrației Locale din Grecia. Banii sunt neimpozabili și nu sunt incluși în calculul veniturilor atunci când se stabilește eligibilitatea pentru alte forme de sprijin social.

Municipalitatea are deja prevăzută în bugetul pentru anul 2026 suma de 9.000 de euro pentru aplicarea programului, ceea ce permite acordarea imediată a indemnizațiilor.

Primarul Christofis Koronaios a descris decizia drept una importantă pentru viitorul insulei.

„Nu este vorba doar despre bani, ci despre o îmbrățișare din partea Nisyros pentru fiecare copil care se naște aici. Este mesajul că Nisyros crede în viitorul său, iar viitorul îl reprezintă copiii noștri”, a declarat edilul.

Potrivit administrației locale, programul urmărește să ofere un sprijin concret cuplurilor tinere care aleg să își întemeieze familia și să rămână pe insulă, în contextul problemelor demografice cu care se confruntă comunitatea.

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