Notă de plată usturătoare la o cafenea din Veneția: cât a plătit o turistă pentru muzica ascultată în timpul mesei

O vacanță în Veneția s-a încheiat cu o surpriză neplăcută pe nota de plată pentru o turistă obligată să achite 7 euro în plus pentru muzica live ascultată la o cafenea istorică din Piața San Marco.

Veneția Foto: Shutterstock

O pauză banală la o cafenea istorică din centrul Veneției s-a transformat într-o experiență de plată usturătoare pentru o turistă din Lucca. Femeia s-a așezat la o masă din celebra Piață San Marco pentru a savura două spritz-uri Aperol, un toast și un croasant. La final s-a trezit cu un bon fiscal de-a dreptul absurd: 72 de euro, conform Today.

Cea mai mare surpriză de pe chitanță a fost taxa obligatorie de 7 euro adăugată pentru muzică live. Aceasta s-a adăugat la prețurile deja piperate ale preparatelor: 34 de euro pentru cele două băuturi, 16 euro pentru un croissant cu roșii și mozzarella și 15 euro pentru un toast clasic.

Deși taxa pentru micul ansamblu muzical era menționată pe un pliant lăsat discret pe masă, momentul primirii notei a stârnit râsul amar al italiencei și perplexitatea turiștilor străini de la mesele vecine.

„Știam că prețul va fi piperat”, a declarat ea pentru Corriere della Sera, „dar când am văzut acea rubrică pe bon, trebuie să recunosc că nu m-am putut abține să nu râd”.

Potrivit clientei, persoanele de la masa alăturată au reacționat diferit. „În jurul nostru”, a remarcat ea cu o notă de ironie, „se aflau niște turiști japonezi care păreau ceva mai nedumeriți”.

Incidentul redeschide dezbaterea privind prețurile din orașele istorice ale Italiei: deși transparența prețurilor a devenit acum norma, șocul provocat de vederea notei de plată finale rămâne o posibilitate.