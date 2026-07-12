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Taxa care îi surprinde pe români în vacanță. Ce este „coperto” și de ce apare pe nota de plată

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Mulți români aflați în vacanță în Grecia, Italia, Portugalia sau alte țări europene au avut surpriza să descopere pe nota de plată o taxă pe care nu o regăsesc în restaurantele din România: „coperto”, „couvert” sau kuver. Deși practica există de zeci de ani în unele state, pentru turiști ea rămâne adesea o necunoscută și ridică întrebarea firească: ce plătești, de fapt?

Un ospătar aduce farfuriile cu mâncare comandate de clienți
Multe restaurante din țările frecventate de români percep o „taxă de masă” numită kuver. Foto arhivă

În funcție de țară și de politica restaurantului, această taxă poate acoperi pregătirea mesei, tacâmurile, pâinea adusă automat sau alte servicii oferite înainte de servirea preparatelor. Deși denumirea și modul de aplicare diferă de la o țară la alta, principiul este același: reprezintă un cost separat de cel al mâncării și băuturilor comandate.

În România, termenul „kuver” nu este asociat unei practici tradiționale a restaurantelor, iar apariția unor costuri suplimentare pe nota de plată generează frecvent întrebări și controverse. Discuțiile din industria HoReCa au vizat mai degrabă introducerea unor taxe de rezervare sau garanții pentru mesele rezervate, un mecanism diferit de taxa de masă întâlnită în unele țări europene.

Diferența este importantă: kuverul este legat de locul ocupat la masă și de serviciile de bază oferite clientului, în timp ce o taxă de rezervare este asociată blocării unei mese într-un anumit interval orar.

Ce este, de fapt, kuverul

Kuverul este o taxă percepută de restaurant pentru fiecare persoană așezată la masă. Termenul vine din francezul „couvert”, care desemnează inițial locul pregătit pentru un client: farfurie, tacâmuri, pahar și celelalte elemente necesare servirii mesei.

În practică, această taxă poate acoperi costuri precum pregătirea mesei, pâinea adusă automat, tacâmurile, șervețelele sau alte servicii asociate servirii.

Spre deosebire de bacșiș, kuverul nu este o sumă lăsată voluntar ospătarului, ci o taxă stabilită de restaurant și trecută separat pe nota de plată.

Pentru client, diferența este esențială. Mâncarea și băutura sunt produsele comandate, în timp ce kuverul reprezintă un cost asociat serviciului de masă. În țările unde această practică există de mult timp, consumatorii o cunosc și o acceptă ca parte a experienței gastronomice.

Kuverul nu este bacșiș și nici taxă de serviciu

Una dintre cele mai frecvente confuzii apare între kuver, bacșiș și taxa de serviciu.

Bacșișul reprezintă o sumă oferită voluntar de client pentru calitatea serviciului. Taxa de serviciu este o sumă stabilită de restaurant, de regulă exprimată procentual, care poate fi adăugată notei de plată.

Kuverul are o altă logică: este asociat cu pregătirea mesei și cu serviciile oferite înainte ca preparatul comandat să ajungă la client.

În cazul turiștilor, confuzia apare pentru că sistemele sunt diferite de la o țară la alta. Un client obișnuit ca nota să includă exclusiv produsele consumate poate percepe o taxă separată drept un cost neașteptat.

Italia are „coperto”, cea mai cunoscută formă de kuver

Cea mai cunoscută variantă europeană este „coperto” din Italia.

Turiștii care merg pentru prima dată într-un restaurant italian sunt adesea surprinși când văd pe notă o linie separată cu această taxă. În multe restaurante italiene, coperto este perceput pe persoană și poate include pâinea, pregătirea mesei și folosirea tacâmurilor.

De exemplu, o masă de patru persoane poate avea un cost suplimentar dacă restaurantul aplică un coperto de câțiva euro pentru fiecare client. Taxa nu reprezintă bacșiș și nu înlocuiește o eventuală sumă oferită suplimentar ospătarului. 

În Italia, această practică trebuie comunicată clientului înainte de comandă, de regulă prin meniu, astfel încât acesta să știe că există un cost suplimentar.

În Grecia, pâinea și produsele din partea casei pot fi taxate separat

Mulți turiști români întâlnesc pentru prima dată această situație în vacanțele din Grecia. În numeroase restaurante și taverne, odată cu meniurile sunt aduse la masă pâine, unt, apă sau alte mici produse din partea casei. Deși gestul poate părea o invitație gratuită din partea restaurantului, acestea sunt adesea facturate separat pe nota de plată.

Spre deosebire de modelul italian, unde coperto reprezintă o taxă fixă percepută pentru fiecare persoană, în Grecia costul este asociat, de regulă, produselor servite înainte de comandă sau imediat după așezarea la masă. Valoarea diferă de la un restaurant la altul, iar produsele taxate trebuie să fie menționate în meniu sau pe nota de plată.

Pentru turiști, recomandarea este să întrebe dacă pâinea, apa sau alte produse aduse automat sunt incluse din partea casei sau vor fi facturate separat. Dacă nu doresc aceste produse, le pot refuza înainte de a le consuma.

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În Spania, pâinea și produsele aduse automat, taxate separat

În Spania nu există un echivalent național al coperto-ului italian, însă anumite restaurante pot factura separat produse aduse la masă înainte de comandă.

Pâinea, măslinele, aperitivele sau alte produse oferite automat pot apărea pe bon dacă restaurantul practică acest sistem.

Recomandarea pentru turiști este să verifice meniul sau să întrebe dacă ceea ce este adus la masă este inclus sau se plătește separat. 

Portugalia are propriul model de „couvert”

O practică asemănătoare există în Portugalia, unde turiștii întâlnesc frecvent termenul „couvert”.

În multe restaurante portugheze, înainte de comandă sunt aduse la masă produse precum pâine, unt, măsline sau mici gustări. Acestea pot fi incluse în preț sau pot fi taxate separat.

Clientul poate refuza produsele pe care nu dorește să le consume, însă este recomandat să verifice condițiile restaurantului.

Franța și originea termenului „couvert”

În Franța, termenul „couvert” are o legătură directă cu ideea de loc pregătit pentru client. Istoric, cuvântul desemna setul de obiecte necesare servirii mesei.

În restaurantele moderne franceze, costurile pentru servicii sunt de regulă incluse în prețurile afișate, iar bacșișul nu funcționează după modelul american. Totuși, termenul poate apărea în anumite contexte gastronomice sau în meniuri care folosesc terminologia tradițională. (Wikipedia)

De ce restaurantele folosesc astfel de taxe

Susținătorii kuverului spun că restaurantele au costuri încă înainte ca un client să comande primul preparat.

Pregătirea mesei, folosirea veselei, spălarea acesteia, personalul de servire, curățenia și întreținerea spațiului generează cheltuieli care nu sunt legate direct de un anumit preparat din meniu.

Din perspectiva restaurantului, separarea acestor costuri permite recuperarea unei părți din cheltuielile fixe fără majorarea tuturor prețurilor produselor.

Criticii susțin însă că toate aceste costuri ar trebui incluse direct în prețurile preparatelor, astfel încât clientul să poată anticipa mai ușor suma finală.

România nu are un „coperto”, dar restaurantele au discutat despre taxe de rezervare

Spre deosebire de Italia, România nu are o practică generalizată prin care restaurantele să perceapă o taxă fixă pentru fiecare persoană așezată la masă.

În ultimii ani, în industria HoReCa au existat însă discuții despre introducerea unor taxe de rezervare sau garanții pentru mesele rezervate, mai ales în restaurantele aglomerate.

Motivația este diferită față de kuver. O taxă de rezervare nu reprezintă aducerea tacâmurilor, pâinii sau pregătirea mesei, ci o garanție pentru blocarea unei mese într-un anumit interval orar.

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Pentru restaurante, problema este legată de pierderile generate de mesele rezervate și neocupate. O masă ținută liberă pentru un client care nu mai ajunge poate însemna pierderea altor clienți care ar fi putut ocupa acel loc.

Pentru consumatori, însă, o astfel de practică trebuie comunicată clar înainte de rezervare, pentru ca aceștia să știe exact ce costuri implică.

De ce românii sunt surprinși de kuver

Reacțiile turiștilor români sunt explicabile prin diferențele de cultură gastronomică.

În România, clientul este obișnuit ca nota de plată să reflecte în principal preparatele și băuturile comandate, la care se poate adăuga bacșișul.

În țările unde coperto sau couvert există de generații, costul mesei include și anumite servicii asociate experienței de restaurant.

Astfel, ceea ce pentru localnici este o practică normală poate părea pentru turiști o taxă neașteptată.

Ce trebuie să verifice clienții înainte de comandă

Pentru a evita surprizele pe nota de plată, clienții pot verifica meniul înainte de comandă și pot întreba dacă există taxe suplimentare.

Este recomandat să fie urmărite expresii precum „coperto”, „couvert”, „service charge” sau alte formulări care indică un cost separat.

De asemenea, produsele aduse automat la masă, precum pâinea, apa sau aperitivele, nu trebuie presupuse automat ca fiind gratuite.

Dacă pe nota de plată apare o poziție necunoscută, clientul are dreptul să solicite explicații.

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