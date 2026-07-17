Pe mai multe plaje celebre din Italia, accesul se mai poate face doar cu rezervare. Dezbateri aprinse după ce turiștii au fost puși să achite o taxă în avans

Tot mai multe destinații de litoral din Europa introduc sisteme de rezervare și taxe de acces pentru plaje, o măsură justificată de autorități prin nevoia de a combate supraaglomerarea și de a proteja mediul. Fenomenul este vizibil în special în Italia.

În Italia, mai multe plaje populare au trecut la un sistem de acces controlat. Pe celebra plajă La Pelosa din Sardinia, turiștii trebuie să își rezerve din timp locul și să achite o taxă de 3,50 euro, relatează The Independent.

Cererea este atât de mare încât locurile disponibile au fost deja epuizate până la jumătatea lunii septembrie.

Măsurile sunt prezentate drept o soluție pentru limitarea impactului turismului excesiv asupra unor zone naturale fragile. Introducerea lor a stârnit însă o dezbatere amplă despre accesul liber la plaje și transformarea unor spații publice în servicii contra cost.



Criticii avertizează că marea și plajele riscă să devină un lux accesibil doar celor dispuși să plătească.

Dezbaterile reflectă tensiunea tot mai mare dintre necesitatea gestionării fluxurilor turistice și dorința de a păstra accesul liber la resurse naturale considerate de mulți drept bunuri publice.

„Marea este un bun comun și nu poate deveni un lux”

Controversele au fost amplificate și de situația din regiunea italiană Puglia, unde operatorii unor cluburi de plajă private au criticat turiștii care vin cu propriile alimente și băuturi.

Antreprenorii susțin că astfel de practici afectează imaginea exclusivistă a stațiunilor.

Guvernatorul regiunii, Antonio Decaro, a respins însă argumentele operatorilor și a apărat dreptul vizitatorilor de a aduce mâncare de acasă. „Marea este un bun comun și nu poate deveni un lux”, a declarat acesta.

Amintim că, tot în Sardinia, pe celebra plajă Punta Molentis din comuna Villasimius, una dintre cele mai spectaculoase destinații din regiune, autoritățile au interzis instalarea umbrelelor de plajă, cu excepția cazurilor speciale: copiii sub 10 ani și persoanele cu vârsta peste 65 de ani.

Măsura, introdusă printr-o ordonanță emisă la începutul lunii iunie de primarul Gianluca Dessì, vizează protejarea unei zone naturale fragile, parte a unui habitat protejat, afectat recent și de un incendiu devastator, scrie La Repubblica.