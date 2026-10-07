Aproximativ 150 de persoane s-au adunat, miercuri seară, în fața Arestului Central din București, pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Este a noua seară consecutivă în care simpatizanții fostului candidat la alegerile prezidențiale se întâlnesc în fața Arestului, în timp ce ancheta DIICOT în dosarul în care acesta este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave continuă.

Georgescu a fost dus din nou, miercuri dimineață, la sediul DIICOT, pentru a asista la continuarea perchezițiilor informatice asupra dispozitivelor ridicate de anchetatori în urma perchezițiilor de la locuința sa din Mogoșoaia.

Soția sa, Cristela Georgescu, s-a prezentat și ea la DIICOT, fiind audiată în calitate de martor. Georgescu a părăsit sediul instituției în jurul orei 16:50, fără să mai fie întâmpinat de susținători.

În arest, Călin Georgescu primește mâncare de acasă, potrivit declarațiilor făcute de soția sa, Cristela Georgescu. Aceasta a spus că fostul candidat ține și post cu apă. Georgescu împarte celula cu alți doi bărbați, iar în încăpere există o mică fereastră care este lăsată permanent deschisă pentru aerisire. Invitată la „Marius Tucă Show”, soția fostului candidat a povestit că acesta aude vocile oamenilor care se adună în fața arestului și îi transmite că le simte sprijinul.

„Îi aude, le mulțumește și îi iubește”, a spus Cristela Georgescu

În paralel, susținătorii lui Călin Georgescu continuă să se adune în fiecare seară în fața Arestului Central. Aceștia vin cu steaguri și pancarte și scandează mesaje în sprijinul fostului candidat, în pofida faptului că acesta se află în arest preventiv în cadrul anchetei DIICOT. La protestul de miercuri, numărul lor a fost însă mai redus decât în zilele precedente. Duminică, în același loc, s-au adunat aproape 2.000 de persoane.

Fostul candidat se află în arest preventiv din 29 septembrie

Fostul candidat se află în arest preventiv din 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor și a dispus măsura pentru 30 de zile. Decizia este definitivă.

Georgescu este cercetat în dosarul pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că ar fi fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro. Anchetatorii susțin că acestuia i-ar fi fost promisă o finanțare de șase milioane de euro, în schimbul unor sume de bani.

În motivarea arestării preventive, făcută publică miercuri, judecătorii Curții de Apel București au indicat, printre probe, e-mailuri, mesaje și convorbiri telefonice și au apreciat că există suspiciuni rezonabile privind implicarea lui Georgescu și a lui Ionel Rusen în faptele cercetate. Magistrații au invocat și un risc de sustragere de la urmărirea penală, menționând discuții privind plecarea din România și găsirea unei locuințe în Italia.

Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.