Țara din Europa care dă înapoi taxa de autostradă când șoferii sunt blocați în trafic. Condiția care trebuie îndeplinită

Șoferii care circulă pe autostrăzile din Italia pot solicita, începând cu 1 iunie, despăgubiri pentru întârzierile și blocajele provocate de lucrările de infrastructură. Noua măsură permite recuperarea unei părți sau chiar a întregii taxe de autostradă, în funcție de durata întârzierii.

Sistemul pune în aplicare o decizie adoptată în 2025 de autoritatea italiană de reglementare în domeniul transporturilor și este considerat o premieră pentru utilizatorii rețelei de autostrăzi cu taxă, informează publicația italiană Ansa.

Potrivit organizației pentru protecția consumatorilor Codacons din Italia, șoferii vor putea solicita rambursarea direct de la operatorii autostrăzilor atunci când întârzierile sunt cauzate de lucrări programate sau de blocaje semnificative ale traficului.

Cine poate primi despăgubiri

În prima etapă, compensările vor fi acordate doar pentru traseele administrate integral de același concesionar de autostradă.

Pentru sectoarele de drum gestionate de mai mulți operatori, sistemul de rambursare va deveni disponibil începând cu 1 decembrie 2026.

Valoarea despăgubirilor pentru întârzierile provocate de lucrări depinde de lungimea traseului parcurs.

Astfel:

pentru călătoriile mai scurte de 30 de kilometri, rambursarea poate fi acordată indiferent de durata întârzierii;

pentru traseele cuprinse între 30 și 50 de kilometri, întârzierea trebuie să depășească 10 minute;

pentru traseele de peste 50 de kilometri, întârzierea trebuie să fie de cel puțin 15 minute.

Sumele exacte vor fi calculate pe baza unor coeficienți stabiliți de autoritatea de reglementare.

Până la 100% din taxă înapoi pentru blocaje

Regulile sunt și mai avantajoase pentru șoferii afectați de ambuteiaje severe.

Conform noilor prevederi:

întârziere între 60 și 119 minute: rambursare de 50% din taxa de autostradă;

întârziere între 120 și 179 de minute: rambursare de 75%;

întârziere de peste 180 de minute (trei ore): rambursare integrală, de 100%.

Autoritățile italiene susțin că măsura are rolul de a proteja drepturile utilizatorilor și de a responsabiliza operatorii autostrăzilor atunci când lucrările sau organizarea traficului provoacă întârzieri semnificative.

Italia este una dintre țările europene cu cea mai extinsă rețea de autostrăzi cu taxă, utilizată anual de milioane de turiști și transportatori, inclusiv de numeroși români care tranzitează țara în sezonul estival.