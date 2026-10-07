AfD și BSW fac alianță pentru a opri ajutorul militar acordat de Germania pentru Ucraina

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) și formațiunea BSW intenționează să depună împreună o moțiune în parlamentul landului Saxonia-Anhalt prin care cer oprirea sprijinului militar acordat de Germania Ucrainei. Inițiativa urmează să fie dezbătută săptămâna viitoare și vine în contextul în care AfD încearcă să își consolideze poziția după victoria obținută la alegerile regionale din septembrie.

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Moțiunea nu ar avea un efect direct asupra politicii externe a Germaniei, aceasta fiind stabilită la nivel federal, la Berlin. Totuși, demersul evidențiază poziția celor două formațiuni, care susțin oprirea ajutorului pentru Ucraina și reluarea dialogului cu Moscova.

„Această moțiune simbolizează dorința de schimbare”, a declarat Ulrich Siegmund, liderul AfD din Saxonia-Anhalt, conform Reuters.

El a afirmat că partidul va folosi orice oportunitate pentru a pune presiune asupra guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz pentru a acționa în vederea încheierii războiului și pentru ca banii alocați Ucrainei să fie utilizați în beneficiul cetățenilor germani.

AfD a obținut aproximativ 44% din voturi la alegerile din 6 septembrie din Saxonia-Anhalt și a devenit cea mai puternică formațiune din parlamentul regional, fără a dispune însă de majoritatea necesară pentru a forma singură guvernul. Ulrich Siegmund încearcă în prezent să găsească formule de colaborare cu alte formațiuni, inclusiv cu BSW.

BSW, formațiune condusă la nivel federal de Sahra Wagenknecht, s-a opus la rândul său sprijinului militar pentru Ucraina. Wagenknecht a susținut că Germania are nevoie de un guvern federal care să facă eforturi pentru reluarea dialogului cu Moscova.

Cele două formațiuni au avut poziții apropiate în această privință, deși colaborarea lor politică la nivel regional rămâne limitată și controversată.

Demersul vine în timp ce guvernul federal german își menține sprijinul pentru Ucraina. Cancelarul Friedrich Merz a reafirmat recent, în timpul vizitei la Kiev, angajamentul Berlinului față de Ucraina și a anunțat noi fonduri pentru sprijinul militar și pentru sectorul energetic.

În același timp, autoritățile germane au acuzat Rusia de intensificarea unor atacuri hibride, inclusiv atacuri cibernetice și cu drone pe teritoriul Germaniei. Moscova respinge aceste acuzații.

Ucraina cere mai mult sprijin înaintea unei noi ierni de război

O întâlnire recentă dintre Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen la New York a fost descrisă drept tensionată, pe fondul solicitărilor tot mai mari ale Ucrainei pentru sprijin financiar și militar. Kievul avertizează asupra riscului unor noi atacuri rusești în această iarnă, în timp ce Uniunea Europeană insistă asupra continuării reformelor.

Relația dintre Ucraina și Uniunea Europeană intră într-o perioadă mai dificilă, pe măsură ce războiul cu Rusia continuă, iar necesarul de finanțare și echipamente militare al Kievului crește. Pentru Kiev, apropierea iernii aduce o problemă cunoscută din anii precedenți: capacitatea Rusiei de a lovi infrastructura energetică și de a pune presiune asupra sistemului de apărare antiaeriană ucrainean. Mai multe detalii AICI.