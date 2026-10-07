 Iranul, tot mai izolat financiar de SUA. Un economist explică de ce măsura poate avea efecte globale | adevarul.ro
search
Miercuri, 7 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Analiză Iranul, tot mai izolat financiar de SUA. Un economist explică de ce măsura poate avea efecte globale

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

SUA le transmit băncilor din întreaga lume că relațiile cu instituțiile financiare iraniene sancționate pot avea consecințe: implicarea în astfel de tranzacții le poate atrage sancțiuni „în orice moment și fără notificare prealabilă”, avertizează Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei. Pentru analistul economic Adrian Negrescu, sancțiunile secundare americane pun instituțiile financiare străine în fața unei alegeri dificile între menținerea relațiilor cu Iranul și parteneriatul cu SUA, în contextul luptei pentru interesele energetice din regiune.

Trump cu sapca in multime
SUA a reluat un avertisment adresat instituțiilor financiare străine Foto: arhiva

Motivul sancțiunilor

Conform analistului, SUA încearcă metode mai severe să impună Iranului o blocadă economică și financiară justificată de războiul dintre cele două puteri. Scopul este tăierea surselor de finanțare ale aparatului de război iranian, care afectează economia mondială prin blocarea strâmtorii Ormuz. Sancțiunile vizează băncile care finanțează regimul de la Teheran, ca parte a unei campanii economice mai ample, dar sancțiunile financiare de acest tip nu prea funcționează.

„Blocada economică și financiară pe care americanii încearcă să o instituie împotriva Iranului este justificată din perspectiva războiului dintre cele două puteri. Este o blocadă economică menită să taie, practic, toate sursele de finanțare ale aparatului de război iranian, care, să nu uităm, afectează în momentul de față foarte puternic economia mondială prin blocarea strâmtorii Ormuz și prin toate efectele nedorite ale lansărilor de rachete în țările din Orientul Mijlociu. Altfel spus, este o blocare a conturilor sau a relațiilor comerciale cu băncile care finanțează regimul de la Teheran.

Este vorba despre o fațetă a unei ample campanii pe care americanii încearcă să o realizeze în încercarea de a câștiga acest război, nu doar din punct de vedere militar, ci mai ales economic. Miza economică este cea mai importantă în momentul de față. Probabil vor urma și alte sancțiuni. Ideea este, din păcate, că acest tip de sancțiuni financiare împotriva băncilor nu prea funcționează”, arată expertul.

De ce nu funcționează sancțiunile

Negrescu dă exemplul Rusiei pentru a ilustra cum sancțiunile pot fi ocolite prin firme fantomă, offshore-uri și criptomonede, ceea ce face urmărirea capitalului tot mai dificilă. În cazul Iranului, America încearcă să blocheze activitatea economică pentru a opri ambițiile Teheranului, dar reușita este incertă.

„Luați în considerare cazul sancțiunilor împotriva Rusiei, pe care Uniunea Europeană și alte țări din întreaga lume au încercat să le impună politicii de la Moscova, dar pe care a reușit să le evite, pentru că întotdeauna există soluții prin care poți ocoli mecanismele de sancțiune: prin firme fantomă, prin tot felul de offshore-uri și alte instituții, inclusiv prin criptomonede. Astfel, poți asigura finanțări într-o economie în care urmărirea capitalului devine din ce în ce mai dificilă”, mai spune el.

Analistul consideră că SUA încearcă, prin aceste măsuri, să limiteze activitatea economică a Iranului și să pună presiune asupra regimului de la Teheran pentru a-i tempera ambițiile. Eficiența strategiei rămâne însă incertă, întrucât sancțiunile care vizează transferurile financiare și mecanismele de finanțare pot fi ocolite relativ ușor în Orientul Mijlociu, unde funcționează rețele financiare paralele și există metode alternative, inclusiv clandestine, pentru transferul banilor între țări și regiuni economice.

SUA câștigă în orice caz

Negrescu mai arată că rezultatul strategiei americane este dificil de anticipat, însă susține că SUA are oricum avantaje economice importante. În opinia sa, Statele Unite beneficiază de pe urma vânzărilor de petrol și gaze naturale lichefiate și și-au consolidat poziția pe piața hidrocarburilor, în timp ce presiunea exercitată asupra Iranului contribuie la limitarea unor alianțe economice și geopolitice care ar putea afecta supremația dolarului, în special în comerțul cu petrol.

În acest context, conflictul depășește dimensiunea militară și devine și o confruntare economică și pentru influență. Miza pentru SUA este atât protejarea propriilor interese economice, cât și menținerea influenței în regiune și a rolului dolarului în economia globală.

Metode familiare

Precedentele Venezuela și Cuba arată cum America intervine direct pentru a contracara regimuri care îi amenință supremația, mai ales în domeniul petrolier. Cuba este izolată economic prin embargo, inclusiv electronic, impus de SUA și de țările partenere.

„Avem precedentul Venezuela, unde americanii au intervenit direct și concret de câteva ori pentru a rezolva problema unui regim care, de-a lungul timpului, ridica întrebări și amenința supremația americană în diverse domenii, mai ales în cel petrolier. Avem exemplul Cubei, care, din punct de vedere economic, este izolată în momentul de față ca urmare a intervenției americane, mai ales prin embargo-ul electronic pe care americanii și țările partenere cu Statele Unite îl impun regimului de la Havana. Altfel spus, America încearcă pe toate căile să-și impună supremația și cuvântul la nivel internațional și cred că reușește, din această perspectivă, să obțină ceea ce grupurile de lobby de la Washington își doresc: un control din ce în ce mai puternic la nivel mondial”, conchide expertul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
digi24.ro
image
„Vară indiană” în România, cu temperaturi de 28 de grade în octombrie. Cât mai ține vremea neobișnuit de caldă
stirileprotv.ro
image
O fostă deputată din Republica Moldova acuză politicieni din PNL de legături cu oligarhul Ilan Șor. Arina Spătaru insistă ca procurorii să investigheze și anunță pentru Gândul că va face o conferință de presă dacă nu va fi contactată de autoritățile din România
gandul.ro
image
CCR decide în disputa de 4,8 miliarde de lei dintre Guvern și Înalta Curte. Miza: restanțele salariale ale magistraților
mediafax.ro
image
Calvarul românului care și-a terminat cariera la națională în fața lui Maradona: „Am vrut să-l ridiculizez, apoi am simțit numai cuțite-n genunchi”
fanatik.ro
image
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
libertatea.ro
image
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
digi24.ro
image
Copleșitor! A auzit discursul lui Lionel Messi și a plâns în hohote pe teren
gsp.ro
image
Selecționerul a fost dat afară și înlocuitorul a fost ales: Edi Iordănescu!
digisport.ro
image
Mărturii cutremurătoare despre prima presupusă victimă a lui Vlad Bălțățeanu. Tatăl adolescentei: „A avut nevoie de îngrijiri medicale”
click.ro
image
Și animalele se amuză. Urșii jucăuși, castorii care râd și călugărița fotomodel, între imaginile finaliste la Comedy Wildlife Awards
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
O mare bancă estimează că Luca Niculescu are 60% şanse să ajungă premier
observatornews.ro
image
ULTIMA postare făcută de Cristina Mărie, înainte să moară la 37 de ani. A sperat la un miracol până în ultima clipă 😢
cancan.ro
image
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
newsweek.ro
image
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce facultate mai merită făcută în România. Domeniile spre care se uită tinerii pentru a avea un job bine plătit
playtech.ro
image
Bombă! Cerut de fani înapoi la naționala României, Edi Iordănescu e favorit să preia o altă reprezentativă din Europa
fanatik.ro
image
Parlamentarii care riscă să nu mai prindă un mandat, dacă se organizează alegeri anticipate
ziare.com
image
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a ales următoarea echipă! Cel mai scump transfer din istorie
digisport.ro
image
Boala care afectează 1 din 3 oameni poate distruge și articulațiile. Ce au descoperit medicii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
WOW! Mirabela Grădinaru și-a făcut apariția după sărutul pasional cu Nicușor Dan. Prima Doamnă a atras toate privirile
romaniatv.net
image
O rachetă nucleară testată de Franța l-a scos din sărite pe Putin. Mesajul dur transmis de Rusia Europei
mediaflux.ro
image
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
gsp.ro
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Simona Halep și Dorin Mateiu, în presa din Spania: „E cu 24 de ani mai în vârstă ca ea”
click.ro
image
A fost soțul Mirelei Retegan și solist al trupei Stigma. Cine este Cornel Sorian și ce relație are astăzi cu fosta soție
click.ro
image
Marina Almășan, declarații surprinzătoare la aproape 5 ani de la moartea lui Victor Socaciu: „Acolo nu trebuia lăsat un om care a suferit un transplant”
click.ro
curtezaă în Paris foto Profimedia png
„Noaptea poți să faci ce vrei cu mine.” Vândută bărbaților chiar de tatăl ei, „Dama cu camelii” s-a stins la numai 23 de ani, fără să cunoască niciodată iubirea
okmagazine.ro
Stéphanie de Luxemburg și Regina Mathilde a Belgiei profimedia 1047808042 jpg
Într-o mare de consoarte frumoase și elegante, ea este "rățușca cea urâtă" a aristocrației. La 42 de ani, este eclipsată de toate colegele regale
okmagazine.ro
Bătălia de la Lepanto. Pictură din secolul al XVI-lea aflată la National Maritime Museum din Londra
Bătălia de la Lepanto: ziua în care flota otomană a fost înfrântă în Mediterana
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Flavia Mihășan, taxată de Mircea Badea după intervenția la nas. Greșeala care i-a atras atenția prezentatorului: „Nu există operație pentru asta”
image
Simona Halep și Dorin Mateiu, în presa din Spania: „E cu 24 de ani mai în vârstă ca ea”

OK! Magazine

image
Una dintre cele mai celebre amante ale lui Bonaparte îi ispitea pe soldați, care râvneau la „Cleopatra lui Napoleon”