Reacția ironică a lui George Simion după ancheta despre aplicația AUR: „Mulțumim «presei» pentru reclama făcută”

Președintele AUR, George Simion, a reacționat miercuri, 7 octombrie, după o anchetă jurnalistică privind aplicația mobilă a partidului și modul în care aceasta utilizează datele utilizatorilor. El a ironizat dezvăluirile și a distribuit, în aceeași postare, codul său personal de invitație pentru aplicație.

George Simion a răspuns acuzațiilor legate de aplicația AUR Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Mulțumim “presei” pentru reclama făcută aplicației mobile “Platforma AUR”. Și la inovație suntem numărul 1. Codul meu de invitație: 4018A0”, a scris George Simion pe contul său de Facebook.

Reacția liderului AUR vine după o anchetă publicată de platforma media Snoop, care a analizat timp de peste două luni aplicația Platforma AUR. Jurnaliștii susțin că și-au creat conturi, au testat funcțiile aplicației și au analizat codul sursă.

Potrivit anchetei, peste 260.000 de persoane care și-au instalat aplicația AUR aveau deja stabilită în calendarul telefonului ziua de 15 septembrie, cu evenimentul „Prezență individuală - protestul ciobanilor- Piața Victoriei (miting apolitic; AUR nu este implicat)”.

Deputatul Eduard Koler a descris aplicația drept „extrem de utilă” pentru organizarea în teren. El a explicat și modul în care funcționează notificările în funcție de localizarea utilizatorilor.

„Când anunț un eveniment într-un oraș din județ, practic află de el toți utilizatorii care sunt în raza orașului. Primesc notificări prin aplicație. Este foarte inteligentă”, a afirmat Eduard Koler.

Deputatul a relatat că aplicația ar fi contribuit inclusiv la mobilizarea participanților la proteste.

„Eu am făcut demonstrații stradale foarte puternice. La o manifestație împotriva măsurilor Bolojan, unde ne așteptam la o participare de 250 de oameni, au venit peste 1.000. Atunci am văzut cât de mult ajută aplicația.”

Experții avertizează asupra folosirii datelor de localizare

Ancheta arată că problema apare în momentul în care datele de localizare sunt corelate cu alte informații despre utilizatori. Un expert în tehnologia informației citat de platformă a avertizat asupra posibilității de profilare politică.

„Riscul devine serios dacă datele sunt folosite pentru profilare politică foarte detaliată, mesaje țintite pentru grupuri diferite, presiune asupra membrilor, identificarea preferințelor politice, cu posibilitatea influențării și mobilizării țintite a alegătorilor în funcție de geolocalizare”, a explicat specialistul.

Potrivit anchetei, un număr de telefon asociat unei informații despre localizarea utilizatorului poate transforma o bază de date cu membri și simpatizanți într-o hartă geografică a electoratului. Snoop notează că, pentru acest lucru, nu este necesar ca telefonul să transmită permanent coordonate GPS.

„Riscul nu ține doar de faptul că o aplicație «știe unde ești». Mai important este ce poate face ulterior cu această informație”, arată ancheta.

Comparația cu aplicația de campanie a lui Trump

Ancheta face referire și la modul în care au fost folosite mesaje SMS anonime și geo-țintite în timpul alegerilor prezidențiale din 2020 din Philadelphia, pentru direcționarea susținătorilor lui Donald Trump către locul unde erau numărate voturile.

Jacob Gursky, cercetător în domeniul protecției datelor personale, a afirmat că o aplicație care colectează locația și numărul de telefon de la sute de mii de susținători creează infrastructura tehnică necesară pentru scenarii similare de mobilizare.

Câte persoane folosesc aplicația AUR

Lansată în iunie 2023, Platforma AUR ar fi crescut de la aproximativ 3.000 de utilizatori în primele săptămâni la peste 260.000 în prezent, potrivit cifrelor din aplicație.

Într-un răspuns pentru Snoop, George Simion a susținut însă că 124.000 de persoane au cont în aplicație, dintre care aproximativ 28.000 sunt membri ai partidului.

Platforma a fost folosită și pentru strângerea de fonduri. La scurt timp după lansare, Simion spunea că a strâns deja un milion de lei. În prezent, președintele AUR susține că partidul nu câștigă sume de bani din aplicație.

Platforma este utilizată și pentru plata cotizațiilor de membru. Până la 25 septembrie 2026, 29.600 de membri AUR își achitaseră cotizația, mulți dintre ei prin intermediul aplicației.