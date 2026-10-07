 „Boala Evului Mediu” încă există: ce spun medicii români despre riscul de ciumă | adevarul.ro
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„Boala Evului Mediu” încă există: ce spun medicii români despre riscul de ciumă

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Comisia de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România a transmis o serie de precizări despre pestă (cunoscută popular drept „ciumă”), în contextul suspiciunilor apărute după decesul unei angajate a unui institut de cercetare din Siberia. Specialiștii subliniază că boala infecțioasă provocată de bacteria Yersinia pestis poate fi tratată cu antibiotice dacă este diagnosticată și tratată la timp.

virus laborator
„Boala Evului Mediu” încă există Foto: Pixabay

Medicii au explicat modul de transmitere al bolii, principalele forme clinice și posibilitățile actuale de tratament.

Pesta este o zoonoză care se transmite de la rozătoare, în special șobolan, la om prin intermediul unui purice infectat. Cea mai frecventă cale de transmitere este prin înțepătura unui purice infectat.

„Sunt posibile, însă, și alte căi de transmitere, inclusiv prin contact direct, iar în cazul formei pneumonice este posibilă transmiterea de la o persoană la alta pe cale respiratorie”, se arată în mesajul Comisiei de Boli Infecțioase.

De-a lungul istoriei, pesta a provocat trei mari pandemii, înainte de descoperirea antibioticelor, acestea fiind asociate cu o mortalitate ridicată.

Cele trei forme principale ale bolii

Potrivit Colegiului Medicilor din România, pesta poate avea trei forme clinice principale: bubonică, septicemică și pneumonică.

Forma bubonică este caracterizată prin apariția unor ganglioni limfatici măriți și dureroși în zona corespunzătoare locului în care s-a produs înțepătura puricelui.

Forma septicemică este forma sistemică a bolii, în care infecția se răspândește în organism, în timp ce forma pneumonică afectează plămânii și poate permite transmiterea interumană.

„Forma bubonică poate evolua către forme severe, septicemică sau pulmonară”, precizează Comisia de Boli Infecțioase.

Pesta poate fi tratată cu antibiotice

Medicii subliniază că pesta este o boală tratabilă cu antibiotice, însă diagnosticul trebuie stabilit cât mai repede, iar tratamentul trebuie început fără întârziere.

„Pesta este o boală infecțioasă cunoscută mai ales prin marile epidemii și pandemii pe care le-a provocat de-a lungul istoriei, inclusiv în Evul Mediu, când a determinat un număr foarte mare de îmbolnăviri și decese. În timp, îmbunătățirea condițiilor de viață și de igienă, măsurile de sănătate publică și, ulterior, apariția antibioticelor au contribuit semnificativ la reducerea impactului bolii. Pesta nu a dispărut însă și continuă să fie prezentă în anumite regiuni ale lumii, dar în prezent poate fi tratată eficient cu antibiotice, dacă este diagnosticată și tratată la timp”, a declarat Prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu, Președinta Comisiei de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România.

Potrivit informațiilor prezentate de Colegiul Medicilor din România, în absența tratamentului, mortalitatea formei bubonice este de aproximativ 30–60%, în timp ce formele pneumonică și septicemică pot fi aproape întotdeauna fatale dacă nu sunt tratate la timp.

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„Antibioticele sunt eficiente împotriva infecției, iar diagnosticul precoce și inițierea rapidă a tratamentului pot salva viața pacientului”, transmite Comisia de Boli Infecțioase.

Pesta nu a dispărut și rămâne endemică în mai multe țări. Conform datelor OMS menționate de Colegiul Medicilor din România, în perioada 2019–2025, cele mai multe cazuri raportate au provenit din Republica Democratică Congo și Madagascar.

Boala poate produce atât cazuri izolate, cât și focare sau epidemii

„Ne dorim ca, atunci când în spațiul public apar diverse subiecte pe sănătate, Colegiul Medicilor din România să ofere informații medicale corecte și puncte de vedere fundamentate, prin intermediul Comisiilor de specialitate ale CMR. Este important ca publicul să aibă acces la informații clare, validate medical și prezentate într-un mod responsabil”, a declarat Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.

Precizările vin după ce, în Rusia, moartea unei angajate a unui institut de cercetare a ciumei din regiunea Irkutsk, Siberia, a ridicat suspiciuni privind o posibilă infectare cu ciumă pneumonică. Autoritățile ruse nu au confirmat oficial că femeia a murit din cauza acestei boli, însă au fost luate măsuri de precauție, inclusiv izolarea și monitorizarea persoanelor care ar fi putut intra în contact cu aceasta.

Cazul a atras atenția și la nivel internațional, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății a cerut Rusiei informații suplimentare despre situația din Siberia, iar Statele Unite au anunțat că monitorizează evoluția.

Ambasada SUA la Moscova a emis, pe 6 octombrie, un avertisment medical special privind situația din regiunea Irkutsk. Misiunea diplomatică le-a recomandat americanilor aflați în Rusia să respecte indicațiile autorităților sanitare, să evite zonele afectate și să solicite imediat asistență medicală în cazul apariției febrei sau a simptomelor respiratorii.

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