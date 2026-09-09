Micul dejun mediteranean de 3 minute care a cucerit internetul. Ingredientele sunt simple și nu necesită gătit

Un mic dejun inspirat din bucătăria mediteraneană a devenit popular pe rețelele de socializare datorită simplității sale. Poate fi pregătit în aproximativ trei minute și are la bază ingrediente obișnuite pe care le ai deja în casă, precum pâine sau lipie, legume proaspete, ulei de măsline și, opțional, brânză feta sau ou.

Pâine prăjită cu ou și avocado Foto: Shutterstock

Conceptul a început să circule pe bloguri culinare din Grecia și a ajuns ulterior pe TikTok și Instagram, unde combinația dintre rapiditate, aspect și ingredientele considerate nutritive i-a atras rapid pe utilizatori.

Rețeta nu este una fixă. Varianta de bază folosește pâine integrală sau lipie, peste care se adaugă legume proaspete, ulei de măsline extravirgin și, în funcție de preferințe, feta, ou, hummus, labneh (cremă fină obținută din iaurt) sau iaurt grecesc. Roșiile, castraveții, ardeii și măslinele sunt printre cele mai folosite ingrediente, scrie gamintraveler.com.

Cum se prepară în trei minute

Pentru început, se alege baza: o lipie integrală, o felie de pâine cu maia sau pâine integrală. Aceasta poate fi prăjită în prealabil pentru o textură mai crocantă.

Urmează un strat de ulei de măsline extravirgin, hummus, labneh sau avocado. Peste acesta se adaugă legumele: roșii, castraveți, ardei și, dacă se dorește, măsline sau capere.

Pentru un plus de proteine pot fi folosite brânza feta, un ou fiert moale sau iaurtul grecesc. La final se adaugă sare, piper, oregano, precum și verdeață proaspătă.

Secretul pentru a respecta timpul de trei minute este pregătirea ingredientelor în avans. Legumele pot fi spălate și tăiate dinainte, iar ouăle pot fi fierte în prealabil. În acest fel, dimineața rămâne doar asamblarea.

De ce este considerat un mic dejun mediteranean

Combinația reunește mai multe elemente asociate alimentației mediteraneene: legume proaspete, ulei de măsline, cereale integrale și surse de proteine precum ouăle, brânza feta, iaurtul grecesc sau leguminoasele.

Pâinea integrală sau lipia oferă carbohidrați complecși, uleiul de măsline furnizează grăsimi mononesaturate, iar ouăle, brânza și iaurtul contribuie cu proteine. Legumele aduc vitamine, antioxidanți și apă.

Totuși, conceptul „de trei minute” este mai degrabă o reinterpretare modernă decât o rețetă tradițională propriu-zisă. În țările mediteraneene există de mult timp combinații care includ pâine, brânzeturi, roșii, măsline și ulei de măsline. Internetul a transformat însă aceste ingrediente într-o variantă rapidă, adaptată stilului de viață actual.

Alte variante rapide

Pentru a evita rutina și a păstra micul dejun interesant, poți alterna rețeta de bază cu câteva variante rapide, inspirate din bucătăria mediteraneană și orientală.

Greek Egg-in-a-Pita (4–5 minute)

Pentru o variantă sățioasă, dar foarte rapidă, încălzește o lipie timp de aproximativ un minut, apoi pregătește rapid o omletă cu roșii tăiate cubulețe, spanac și puțină brânză feta. Umple lipia cu amestecul obținut, adaugă un strop de ulei de măsline și presară oregano.

Breakfast Bruschetta (3–5 minute)

O felie de pâine prăjită poate deveni un mic dejun simplu și aromat. Freacă pâinea caldă cu un cățel de usturoi, apoi adaugă roșii tăiate cubulețe, puțină sare, piper negru și câteva frunze de busuioc. La final, stropește cu ulei de măsline extravirgin și, dacă îți place, adaugă și puțin parmezan.

Lebanese Labneh Wrap (3 minute)

Pentru ceva și mai rapid, întinde labneh pe o lipie încălzită și adaugă felii de castravete și câteva măsline. Rulează lipia și taie-o în jumătate. Este o variantă practică, fresh și ușor de luat la pachet.

Vegan 3-Minute (3 minute)

Dacă preferi o opțiune vegană, folosește hummus sau avocado zdrobit ca bază cremoasă. Completează cu roșii tăiate cubulețe, ardei copți sau pătrunjel tocat, apoi adaugă puțin ulei de măsline, sare și coajă rasă de lămâie pentru un plus de prospețime. Este una dintre cele mai rapide variante atunci când ai foarte puțin timp la dispoziție.