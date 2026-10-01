 Macron și Carney l-au prins pe Trump la colț. Cum au trecut „liderii rezistenței" de la lingușeală la ironii. „Se joacă cu focul"? | adevarul.ro
search
Vineri, 2 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Macron și Carney l-au prins pe Trump la colț. Cum au trecut „liderii rezistenței" de la lingușeală la ironii. „Se joacă cu focul"?

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele francez și premierul canadian răspund atacurilor la fel de apăsat și uneori îl iau peste picior pe Donald Trump, chiar fără provocare. Rămâne de văzut dacă o confruntare directă cu liderul american este o strategie bună.

Premierul canadian Mark Carney și președintele francez Emmanuel Macron
Premierul canadian Mark Carney și președintele francez Emmanuel Macron Foto: X@LotraHaber

La începutul acestui an, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, le-a dat un sfat „părintesc" aliaților occidentali, sătui să fie luați în derâdere și tachinați de președintele Donald Trump și de consilierii săi. „Stați liniștiți, respirați adânc, nu ripostați", le-a spus el la Davos. „Lăsați lucrurile să se așeze."

Remarcile lui vizau în principal taxele vamale, dar la forumul din Alpii elvețieni Bessent și alți apropiați ai lui Trump au repetat același îndemn aproape pentru orice ține de președintele american. În linii mari, liderii aliaților Washingtonului au ascultat avertismentul, deși cu greu și-au stăpânit indignarea față de amenințările lui Trump de a invada Groenlanda, scrie politico.eu.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, critic vehement al lui Trump, prezent și el la Davos, a spus că liderii mondiali sunt „jalnici". „Nu pot suporta această complicitate a oamenilor care se lasă călcați în picioare. Ar fi trebuit să aduc o grămadă de genunchiere pentru toți liderii lumii", a declarat el.

Un ton nou

De atunci, lucrurile s-au schimbat, mai ales pentru premierul canadian Mark Carney și președintele francez Emmanuel Macron. În ultimele săptămâni, amândoi răspund la fel de tăios atacurilor. Pe fondul tensiunilor comerciale în creștere și al diferențelor de opinie cu Casa Albă în privința Rusiei, nu ezită să escaladeze când sunt atacați și uneori îl iau peste picior pe Trump chiar fără o provocare imediată.

Carney și Macron au devenit „liderii rezistenței", spune Rohinton Medhora, economist canadian și profesor la Universitatea McGill, care descrie viziunea politică în evoluție a lui Carney drept „realism bazat pe valori". Medhora, membru în mai multe comisii internaționale și canadiene, spune: „Au încercat lingușeala. Au încercat să-l ignore. Nimic nu a mers, iar acum nu pierd nimic prin tachinările lor de răspuns."

Carney a cerut administrației Trump „să nu mai facă meme-uri, să nu mai arunce săgeți veninoase și să nu mai încerce să pară dură", dar asta nu l-a oprit să-și bată el însuși joc public de președinte. Printre ironiile premierului canadian se numără una despre Trump, care vorbise despre „sabotaj" după ce prompterul s-a defectat în timpul unui discurs la ONU, anul trecut. Când a avut o problemă tehnică similară, la Toronto, Carney a spus, impasibil: „Vă informez acum că prompterul a încetat să funcționeze. Spre deosebire de un anumit lider mondial, nu văd în asta o conspirație."

La Ottawa, Carney a stârnit aplauze și râsete imitând gesturile „în acordeon" caracteristice lui Trump.

Există riscuri?

Potrivit lui Steve Bannon, fost strateg al Casei Albe și actual influencer și podcaster MAGA, există. „Se joacă cu focul", a declarat el pentru POLITICO. „Depind total de noi în comerț." El a adăugat și un avertisment sumbru despre „mișcarea separatistă din Alberta, care capătă avânt". Bannon și alte figuri ale taberei MAGA au încurajat provincia canadiană bogată în petrol să se desprindă.

Trump acuză că asocierea Canadei la UE este un „act ostil”. Ottawa este „un partener comercial groaznic”

Bannon a dat ca exemplu al puterii SUA și al capacității Washingtonului de a obține ce vrea acordul pe care Trump l-a încheiat recent cu Danemarca și Groenlanda. „Înțelegerea noastră privind Groenlanda arată realitatea incapacității Canadei de a se apăra, ca să nu devină următoarea Ucraină, de data aceasta în Arctica", a spus el.

Ivo Daalder, fost ambasador al SUA la NATO, trage însă o altă concluzie din acordul privind Groenlanda, care extinde o înțelegere mai veche, din 1951, și nu îi oferă lui Trump controlul asupra insulei, așa cum spusese că își dorește. În opinia lui Daalder, acordul arată că, atunci când aliații rămân pe poziții, președintele american dă înapoi. „Prin acest acord, Trump nu a obținut, la propriu, nimic", a spus el pentru POLITICO.

„Cred că aliații încep să înțeleagă cum să joace cu el", a mai spus Daalder. „Acum îi ignoră fanfaronada și fac și spun ce consideră important pentru binele lor. Procedând așa, au tot atâtea șanse ca oricine să obțină ce vor."

De ce Macron a fost mai rapid

Nu e surprinzător nici că Macron l-a tachinat pe Trump mai repede decât alți lideri occidentali, a spus Daalder: „E francez, la urma urmei." Chiar și în primul mandat al lui Trump, Macron a fost dispus să-l înfrunte direct pe președintele american: i-a strâns mâna atât de tare, încât încheieturile degetelor li s-au albit, și a refuzat să-i dea drumul chiar și când Trump a încercat să se retragă.

Tonul președintelui francez pare însă mai tăios acum, iar acțiunile lui, și mai țintite. Daalder amintește că, în iunie, Macron l-a manevrat pe Trump să semneze la Versailles un acord interimar cu Iranul. Palatul este cunoscut pentru tratatul care a pus capăt unui război mondial, dar a dus la altul. Criticii lui Trump au spus că Macron reușise o „păcăleală" diplomatică epică.

Cui se adresează cei doi lideri?

Pe cine încearcă să convingă și să influențeze cei doi? „E o întrebare bună", spune Medhora. „Clar nu pe americani." Există și o componentă internă, pentru că amândoi câștigă puncte politice opunându-se unui om pe care îl prezintă drept un bătăuș.

Medhora crede însă că există probabil și un aspect strategic mai larg. „Prin faptul că fac aceste lucruri foarte public, îi încurajează pe alți lideri să-și învingă ezitarea și să li se alăture", spune el. „Iar dacă și alții li se alătură, atunci toți sunt mai puternici în tabăra anti-Trump."

Totuși, strategia va funcționa doar dacă este însoțită de consecințe serioase, și există mereu șansa ca totul să se întoarcă împotriva lor.

Poate că, în condițiile în care Trump se confruntă probabil cu un eșec la alegerile intermediare din SUA, Carney și Macron ar face mai bine să urmeze sfatul lui Bessent și să lase lucrurile să se așeze. După vot, liderul american ar putea fi nevoit să facă față unor noi limitări din partea unor democrați întăriți. Deocamdată, însă, amândoi par să se distreze prea mult tachinându-l pe „urs" ca să renunțe.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
digi24.ro
image
Un adolescent de 14 ani din Muntenegru a prins un pește de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime în șapte minute
stirileprotv.ro
image
După ce ani întregi au folosit sperietoarea „vin rușii”, un lider USR a fost săltat de procurorii DIICOT pentru că ar fi făcut comerț ilegal cu Belarus, satelitul Rusiei
gandul.ro
image
Nicușor Dan, în fața unui nou impas! Două variante pentru Guvern: premier tehnocrat sau rocadă
mediafax.ro
image
Cum este văzută naţionala României la Varşovia: „Nu aveţi niciun star, iar jucătorii voştri sunt necunoscuţi!” Exclusiv
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
digi24.ro
image
Cursă ca în filme pentru „recuperarea” lui Cristiano Ronaldo » Selecționerul și președintele au gonit pe străzile din Copenhaga
gsp.ro
image
Cosmin Bodea a făcut infarct
digisport.ro
image
Toamna și poluarea aerului. Ce se întâmplă cu plămânii tăi? Medic: „Și aerul pe care îl respirăm în locuință poate influența”
click.ro
image
A cumpărat de la second-hand cu mărunțiș o hârtie rulată. Era de fapt o copie a Declarației de Independență și a vândut-o cu 477.650 $
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
EXPERIMENT. Cât timp economisesc şoferii după ce s-a deschis Centura Comarnic
observatornews.ro
image
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
cancan.ro
image
Bolojan anunță că pensiile se indexează sigur. Vestea rea: Crește vârsta de pensionare pentru unii români
newsweek.ro
image
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
prosport.ro
image
Elevii au liber luni, 5 octombrie. De ce nu se fac cursuri și ce semnificație are această zi
playtech.ro
image
Giovanni Becali, șocat după ce a auzit promisiunea lui Reghe la FCSB: “Bă, ăsta nu e sănătos!”
fanatik.ro
image
Planta care a fost folosită pentru a reduce contaminarea radioactivă de la Cernobîl. Cum funcționează metoda
ziare.com
image
S-a aflat motivul pentru care și-a omorât prietenul din copilărie. L-a împușcat în fața casei
digisport.ro
image
Cine a fost Sf. Ciprian, fostul vrăjitor și astrolog sărbătorit pe 2 octombrie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini dureroase de la înmormântarea lui Gheorghe Moldovan. Mesajul de ADIO lăsat pentru fetiţe şi soţie
romaniatv.net
image
ANAF poate cere să plătești datoriile altcuiva. Legea se schimbă pentru români
mediaflux.ro
image
Business-ul românesc care a intrat pe piața din Polonia » Cât am plătit pe un produs cumpărat cu 2 lei la București
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Ce echipa a fost salvată de la Asia Express. A primit a doua șansă după ce totemul a fost verde
click.ro
image
Îl iubea, dar nu voia să se mărite cu el. Ce a făcut o tânără după ce a fost cerută în căsătorie întrece orice imaginație
click.ro
image
Elena Ionescu, fericită și liniștită în dragoste! Ce pasiune are fiul artistei: „Când e bine, e bine!”
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
O invocație către I-em-hetep, zeitatea egipteană a medicinei. Pictură de Ernest Board
Cum a fost afectat Egiptul antic de erupția catastrofală a vulcanului Thera?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cum obții cele mai gustoase vinete coapte. Trucuri simple pentru sezonul rece
image
Ce echipa a fost salvată de la Asia Express. A primit a doua șansă după ce totemul a fost verde

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului