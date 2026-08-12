Cafeaua s-ar putea scumpi cu 332%, iar citricele cu 82%. Noile reguli pregătite de Bruxelles

Micul dejun ar putea deveni mai scump pentru europeni dacă noile reguli pregătite de Bruxelles privind pesticidele utilizate în afara Uniunii Europene vor intra în vigoare în forma analizată. Cafeaua, citricele și fructele de pădure se numără printre produsele pentru care prețurile ar putea crește, în funcție de modul în care producătorii și exportatorii se vor adapta noilor cerințe europene.

Cafeaua ar putea costa cu până la 332% mai mult, iar citricele cu până la 82% mai mult într-un scenariu în care producătorii din afara Uniunii Europene nu s-ar adapta noilor reguli privind pesticidele propuse de Bruxelles. O analiză a Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene arată că reducerea importurilor și creșterea producției europene ar putea duce la majorarea prețurilor pentru consumatori. În scenarii în care producătorii din țările terțe se adaptează, efectele asupra prețurilor sunt însă mult mai reduse.

O analiză realizată de cercetătorii Comisiei Europene arată care ar putea fi efectele economice ale unei propuneri prin care Uniunea Europeană vrea să reducă la nivel tehnic zero limitele maxime admise pentru reziduurile anumitor pesticide interzise în UE, dar care sunt încă utilizate în unele țări din afara blocului comunitar. Studiul a fost publicat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) la 11 august 2026.

Măsura ar putea avea efecte asupra unor produse care ajung frecvent pe mesele europenilor, inclusiv cafea, citrice și fructe de pădure.

Cafeaua, cea mai mare creștere de preț în scenariul pesimist

Potrivit analizei JRC, în scenariul-limită în care producătorii din țările terțe nu își modifică practicile și comerțul cu produsele afectate este oprit, importurile agricole totale ale UE ar scădea cu 41%. În același scenariu, producția agricolă europeană ar crește pentru a compensa parțial reducerea importurilor, iar prețurile pentru consumatori ar crește.

Pentru anumite produse, efectele pot fi considerabile. În scenariul respectiv, prețul cafelei ar putea crește cu până la 332%, în timp ce prețurile citricelor ar putea crește cu până la 82%.

Acesta este însă scenariul cel mai nefavorabil analizat de cercetători și nu reprezintă o prognoză privind prețurile care vor fi plătite efectiv de consumatori.

Ce se întâmplă dacă producătorii se adaptează

Studiul analizează trei scenarii, în funcție de măsura în care producătorii din afara UE își modifică metodele de producție pentru a respecta noile limite.

În cazul în care producătorii se adaptează, scăderea importurilor este mult mai mică. În funcție de costurile adaptării și de utilizarea substanțelor vizate, reducerea importurilor agricole ale UE ar putea fi de aproximativ 8% sau chiar 0,4%, față de 41% în scenariul în care fluxurile comerciale afectate s-ar opri complet. (publications.jrc.ec.europa.eu)

Și efectul asupra prețurilor este diferit. Comisia Europeană arată că majorările pot fi importante în scenariul fără adaptare, dar devin mici atunci când producătorii din țările terțe își schimbă practicile.

18 de substanțe și 235 de categorii de produse

Cercetătorii JRC au identificat 18 substanțe active care ar putea intra sub incidența unei asemenea măsuri. Acestea afectează, potrivit analizei, 235 de produse agricole provenite din 86 de țări.

Comisia nu a stabilit însă definitiv ce substanțe vor fi incluse în eventualele măsuri. Potrivit informațiilor prezentate în analiza citată de Politico, deciziile urmează să fie luate de la caz la caz și să țină cont de evaluări ale impactului.

Studiul JRC precizează, de asemenea, că rezultatele reprezintă un interval de scenarii posibile și nu o prognoză exactă a evoluției pieței. Cercetătorii subliniază că efectele diferă semnificativ în funcție de substanță, produs și țara exportatoare.

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De ce vrea UE să limiteze reziduurile pesticidelor

Propunerea urmărește ca anumite pesticide considerate deosebit de periculoase și interzise pentru utilizare în Uniunea Europeană să nu reintre pe piața europeană prin intermediul produselor importate.

În prezent, limitele maxime de reziduuri sunt stabilite astfel încât produsele alimentare să poată fi consumate în condiții considerate sigure pentru sănătatea umană. Noua abordare ar presupune reducerea limitelor pentru anumite substanțe până la limita tehnică de cuantificare, ceea ce ar însemna practic că reziduurile nu ar mai putea fi detectate peste acel prag.

Comisia susține că măsura urmărește să împiedice revenirea pe piața europeană a unor substanțe pe care UE le-a interzis.

Producătorii europeni ar putea crește producția

Reducerea importurilor ar putea fi compensată parțial de producția din interiorul Uniunii Europene.

Analiza JRC arată că producția agricolă europeană ar crește în urma reducerii importurilor, în timp ce sectorul zootehnic ar fi afectat de costuri mai mari pentru furaje.

Efectele nu ar fi însă aceleași pentru toate produsele și toate statele membre. Rezultatul depinde de capacitatea producătorilor de a crește producția și de costurile asociate acestei adaptări.

Într-o analiză punctuală dedicată substanței active cyproconazole, cercetătorii au constatat că există alternative autorizate în UE, însă utilizarea acestora ar putea majora costurile de producție cu 20-40%.

Fructele de pădure și citricele, printre produsele care ar putea fi afectate

Noile reguli sunt urmărite cu atenție de producătorii agricoli din afara UE, în special de cei care exportă fructe și alte produse către piața europeană.

Producătorii susțin că adaptarea la standardele europene ar putea presupune costuri suplimentare și că, în anumite regiuni, condițiile climatice și dăunătorii sunt diferiți de cei din Europa.

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Printre sectoarele care au ridicat astfel de probleme se numără producătorii de fructe de pădure din Maroc, producătorii de struguri din Africa de Sud, sectorul cerealelor și leguminoaselor din Canada, producătorii de pepeni din Honduras și producătorii agricoli din Brazilia și Statele Unite.

Pentru consumator, efectul ar putea fi resimțit prin disponibilitatea și prețul unor produse importate.

Ce spune analiza despre prețurile alimentelor

Cercetătorii europeni nu estimează o singură creștere generală a prețurilor. Rezultatele diferă în funcție de scenariul analizat.

În scenariul în care producătorii din țările terțe nu se adaptează, efectele asupra prețurilor sunt importante. Dacă aceștia găsesc metode alternative de producție și renunță la substanțele vizate, impactul asupra prețurilor este mult mai redus.

JRC precizează că studiul nu este o evaluare de impact completă, deoarece nu include dimensiunile de mediu și sociale și se confruntă cu lipsa unor date privind utilizarea anumitor substanțe și costurile de înlocuire a acestora. Rezultatele trebuie, prin urmare, privite ca o gamă de efecte posibile.

Pentru români, produsele importate care ar putea fi afectate includ în special categorii precum cafeaua, citricele și anumite fructe care nu sunt produse în cantități suficiente în România și în Uniunea Europeană. Impactul efectiv asupra prețurilor din magazine va depinde de forma finală a regulilor, de produsele și pesticidele incluse și de modul în care furnizorii din afara UE se vor adapta.