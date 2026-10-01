Panouri fotovoltaice pe balconul blocului: când sunt permise și ce reguli trebuie respectate

O fotografie cu panouri fotovoltaice montate pe balconul unui bloc din București a declanșat o dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare. Internauții s-au contrazis în privința legalității unei astfel de instalații, dar și a riscurilor pe care le presupune montarea unor panouri la înălțime. Unii susțin că este nevoie de autorizație, în timp ce alții invocă prevederile care permit, în anumite condiții, instalarea sistemelor fotovoltaice fără autorizație de construire.

Panourile fotovoltaice montate pe balcon au stârnit ample discuții pe rețelele de socializare Foto: arhivă

O postare publicată pe o cunoscută rețea de socializare, în care este prezentată imaginea unor panouri fotovoltaice montate pe un balcon, a stârnit ample reacții din partea internauților. Autorul postării s-a întrebat dacă acestea au fost instalate fără autorizație și a pus situația în legătură cu un incident recent în care bucăți dintr-un balcon au căzut pe trotuar și pe o mașină.

„Mă plimbam prin București și am văzut un bloc cu panouri solare prinse direct pe balcon. Fără autorizație (probabil)”, a scris acesta, adăugând că, între timp, în Tineretului „au căzut bucăți dintr-un balcon, pe trotuar și pe o mașină”.

De aici, discuția s-a mutat rapid de la cazul concret din fotografie la întrebarea dacă astfel de sisteme sunt permise în România.

De la „sunt ilegale” la problema modului în care sunt montate

Unul dintre participanți a susținut că montarea panourilor pe balcon ar fi ilegală și că România nu are, în prezent, cadrul necesar pentru astfel de instalații. „Sunt ilegale, zilele astea se discută în parlament fix subiectul ăsta. Nu există legislație”, a scris acesta.

Opinia a fost imediat contestată de un alt internaut, care a făcut referire la existența kiturilor fotovoltaice de balcon și la utilizarea lor în alte țări europene. „Nu sunt ilegale. Kiturile de balcon au fost legalizate în întreaga Uniune Europeană”, a declarat el.

Disputa nu s-a oprit însă la existența unor astfel de produse. Un alt participant a atras atenția că una este existența unui sistem fotovoltaic destinat balconului și alta este modalitatea concretă în care acesta este instalat pe o clădire. În opinia sa, o asemenea intervenție ar trebui să țină cont inclusiv de solicitările produse de vânt și zăpadă și de rezistența structurii pe care este fixat panoul.

„Trebuie proiect cu calculele de rezistență la vânt, zăpadă... Nu se face așa pe genunchi”, a comentat acesta.

În replică, un alt participant a susținut că panourile fotovoltaice nu trebuie tratate automat drept lucrări de construcții, în timp ce un altul a pus problema invers, considerând că fixarea panourilor de balcoane reprezintă tocmai o astfel de lucrare.

Balconul nu este singura problemă

O parte dintre comentarii s-au concentrat pe fațada blocului și pe faptul că balconul face parte dintr-o clădire în care anumite elemente sunt comune tuturor proprietarilor. Un participant a atras atenția asupra regulilor referitoare la modificarea fațadelor și s-a întrebat dacă proprietarul instalației a obținut aprobările necesare.

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O altă intervenție a dus discuția spre problema verificării structurale. „Montarea pe clădiri este specificată. Nu agățate de balcoane. Și cum se verifică structural condițiile dacă nu cu proiect și aviz?”, a întrebat un internaut.

„Problema este riscul de accidente”

Pe lângă disputa juridică, comentariile au scos la iveală o preocupare mai practică: siguranța celor aflați în jurul clădirii.

„Singura problemă pe care o am este riscul de accidente dacă instalația nu a fost asigurată corect”, a comentat un alt participant, aprobată de un altul, care a formulat mult mai plastic aceeași temere, spunând că panourile ar putea cădea „în cap cuiva la primul vânt”.

Un internaut a povestit chiar că a văzut un panou fotovoltaic ajuns pe trotuar după o ploaie puternică și a presupus că acesta fusese montat pe acoperișul unui bloc și fixat necorespunzător.

Există însă și perspectiva opusă, potrivit căreia simpla prezență a panourilor nu reprezintă o problemă atât timp cât instalația este montată corect. „Sincer, dacă sunt bine montate și nu riscă să cadă, unde te doare? Nu te încurcă cu nimic”, a comentat un alt participant la discuție.

Ce prevede noul Cod al urbanismului

Cadrul legal trebuie analizat în contextul intrării în vigoare a noului Cod al urbanismului, care prevede un regim simplificat pentru anumite lucrări privind sistemele fotovoltaice.

În cazul unor sisteme fotovoltaice pentru prosumatori sunt prevăzute situații în care lucrările pot fi realizate în baza unei înștiințări prealabile, fără autorizație de construire. Regimul simplificat nu înseamnă însă că instalarea este lipsită de condiții. Printre cerințele relevante se află păstrarea structurii de rezistență și a aspectului arhitectural, precum și existența unei structuri de susținere capabile să preia greutatea panourilor și acțiunea vântului și a zăpezii.

Prin urmare, faptul că pentru anumite sisteme nu este necesară autorizația de construire nu poate fi interpretat ca o permisiune generală de a fixa panouri în orice punct al unei clădiri și în orice mod. În cazul unui bloc, trebuie analizate atât caracteristicile instalației, cât și modul de prindere și elementul clădirii asupra căruia se intervine.

Expertul în energie Felix Căprariu a explicat că simplificarea procedurilor nu înlătură regulile privind siguranța și calitatea construcțiilor.

„Pentru panourile prosumatorilor sunt suficiente o înștiințare prealabilă și o structură capabilă să preia greutatea, vântul și zăpada. Dar regulile de urbanism, calitate, mediu și patrimoniu rămân obligatorii”, a declarat Felix Căprariu pentru „Adevărul”.

Problema poate fi mai sensibilă în cazul clădirilor vechi, unde elementele constructive pot prezenta deja semne de degradare. În acest context, expertul a atras atenția asupra riscului pe care îl poate reprezenta montarea unui panou pe un element deteriorat.

„Un panou prins de un parapet degradat devine un risc de siguranță publică”, a declarat Căprariu.