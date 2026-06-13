All inclusive sau doar cazare: cât cheltuiești pe zi în Grecia, Italia, Spania și România în funcție de pachetul ales

În Europa, o vacanță de vară poate însemna două experiențe complet diferite pe aceeași plajă, în același hotel și chiar în aceeași zi. Diferența nu este neapărat destinația, ci tipul de pachet ales înainte de plecare: doar cazare, mic dejun sau all inclusive. În funcție de această alegere, bugetul zilnic poate varia cu zeci de euro de persoană, iar modul în care turistul își gestionează cheltuielile după rezervare se schimbă semnificativ.

Datele comparative privind costul vieții și consumul turistic în Europa arată diferențe consistente între destinații și tipuri de cheltuieli, potrivit Eurostat și OECD.

Grecia: vacanța care se construiește din drumuri scurte și note mici de plată

În Grecia, mai ales în insulele turistice, o vacanță „doar cazare” începe de obicei simplu: o cameră cu vedere laterală la mare, un aer condiționat care funcționează intermitent și promisiunea libertății totale. Dimineața, turiștii ies devreme pe străduțe înguste, unde prima oprire este aproape întotdeauna o brutărie locală. O cafea rece și un produs de patiserie devin micul dejun standard, consumat în mers, înainte ca soarele să devină prea puternic.

La prânz, experiența se mută în tavernele de pe malul mării. Meniurile par accesibile, dar o masă completă cu pește proaspăt, salată grecească și băuturi poate transforma rapid bugetul zilei. Seara, orașele și insulele se umplu din nou de turiști care repetă același traseu: încă o masă, încă o băutură, încă o plimbare. În acest ritm, cheltuielile zilnice ajung frecvent la 40–70 de euro de persoană doar pentru consumul de bază, în funcție de zonă și sezon, conform analizelor comparative de consum turistic utilizate la nivel european, potrivit European Commission.

În resorturile all inclusive, aceeași zi are o structură complet diferită. Micul dejun, prânzul și cina dispar ca decizii. Turiștii se mișcă între piscină, plajă și restaurantele hotelului fără să mai calculeze constant costuri. Experiența devine mai puțin despre explorare și mai mult despre continuitate, iar bugetul devine fix, indiferent de consum.

Italia: orașe în care fiecare oprire are un cost

În Italia, mai ales în orașe ca Roma sau Veneția, vacanța fără mese incluse este o succesiune de opriri scurte și plăți frecvente. Dimineața începe la un bar mic de cartier, unde espresso-ul se bea în picioare, la tejghea. La prânz, un panino mâncat rapid între obiective turistice este mai mult o necesitate decât o experiență culinară.

Seara, lucrurile se schimbă. Restaurantele din zonele istorice devin scenă pentru cine târzii, unde atmosfera cântărește uneori mai mult decât meniul. În aceste condiții, un turist poate ajunge ușor la 60–90 de euro pe zi doar pentru alimentație și transport urban, în funcție de zona aleasă, potrivit datelor comparative privind costul vieții în UE publicate de Eurostat.

Diferența față de pachetele cu mese incluse nu ține doar de bani, ci de ritm. Fără all inclusive, orașul este fragmentat în opriri și alegeri. Cu pachet complet, o parte din aceste decizii dispar complet din ecuație.

Spania: vacanța trăită între tapas și improvizație

În Spania, experiența turistică este mai relaxată, dar și mai imprevizibilă financiar atunci când nu există mese incluse. În Barcelona sau Valencia, o zi de vacanță începe târziu și se termină și mai târziu. Micul dejun este adesea minimalist, prânzul se transformă în tapas împărțite între prieteni, iar cina devine punctul central al zilei.

Străzile sunt pline, terasele la fel, iar tentația de a „încă o oprire” este constantă. În acest context, cheltuielile zilnice ajung frecvent la 50–80 de euro de persoană, în funcție de sezon și de zona turistică, potrivit analizelor de consum turistic și comparativelor de prețuri din Europa realizate de OECD.

Diferența față de all inclusive se simte mai ales în nivelul de decizie. Turiștii fără pachet fix planifică constant următoarea masă, în timp ce cei din resorturi își petrec ziua într-un spațiu în care această preocupare dispare aproape complet.

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România: aceeași logică, bugete mai mici

Pe de altă parte, în România, o vacanță în stațiuni precum Mamaia sau Brașov funcționează după aceeași logică, chiar dacă nivelurile de preț sunt mai reduse. În regim fără mese incluse, o zi de vacanță poate costa între 35 și 60 de euro de persoană, în funcție de sezon, zonă și stil de consum, potrivit estimărilor agregate din piața locală și datelor de consum turistic ale Institutul Național de Statistică.

În sezonul de vârf, restaurantele din zonele centrale sau de litoral pot ridica rapid costurile zilnice, ceea ce face ca pachetele all inclusive să fie percepute mai ales ca instrument de stabilitate a bugetului, nu doar de confort.

Cum arată o zi de vacanță în funcție de pachet

Diferența dintre tipurile de pachete se vede cel mai clar în structura unei zile. În varianta „doar cazare”, ziua este fragmentată în decizii mici: unde mănânci, cât cheltui, cât timp cauți opțiuni și cum te raportezi la prețurile locale. În varianta all inclusive, aceste decizii dispar aproape complet, iar experiența devine mai liniară, dar și mai izolată de economia locală.

În toate destinațiile mediteraneene, aceste variații sunt influențate de sezonalitate, concentrarea turistică și nivelul general al prețurilor, potrivit Eurostat și OECD.

Cum îți construiești bugetul de vacanță după ce ai făcut rezervarea

Odată ce transportul și cazarea au fost achitate, mulți turiști au impresia că cea mai mare parte a cheltuielilor a fost deja acoperită. În realitate, costurile care apar la destinație pot reprezenta o parte importantă din bugetul total al vacanței, în special în cazul pachetelor care nu includ mesele. Potrivit recomandărilor privind planificarea financiară pentru călătorii publicate de European Consumer Centres Network, este util ca turiștii să estimeze separat cheltuielile zilnice pentru alimentație, transport local, activități și situații neprevăzute.

Pentru cei care au ales un pachet all inclusive, bugetul suplimentar poate fi construit în jurul experiențelor opționale. În multe destinații din Grecia, Spania sau Turcia, mesele și băuturile sunt deja incluse, ceea ce înseamnă că principalele cheltuieli suplimentare vor fi excursiile, închirierile auto, activitățile recreative sau cumpărăturile. Din acest motiv, costurile zilnice tind să fie mai previzibile decât în cazul altor tipuri de pachete.

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În cazul pachetelor cu mic dejun inclus, cea mai mare atenție trebuie acordată prânzului și cinei. Chiar dacă diferențele de preț dintre destinații sunt semnificative, numeroase analize privind costul vieții realizate de OECD și Eurostat arată că alimentația reprezintă una dintre cele mai importante categorii de cheltuieli pentru turiștii europeni după cazare. O estimare realistă a costurilor pentru mesele zilnice poate preveni depășirea bugetului încă din primele zile ale concediului.

Pentru turiștii care au rezervat doar cazarea, planificarea este și mai importantă. Specialiștii în turism recomandă stabilirea unei sume zilnice maxime pentru mâncare, transport și activități înainte de plecare. Această metodă permite controlul cheltuielilor și reduce riscul ca vacanța să devină mai scumpă decât era prevăzut inițial.

Indiferent de tipul de pachet ales, o regulă utilizată frecvent în planificarea vacanțelor este alocarea unei rezerve suplimentare de aproximativ 10-15% din bugetul estimat pentru cheltuieli neprevăzute. Taxele locale, transferurile, modificările de program sau fluctuațiile de curs valutar sunt costuri care apar frecvent și care nu sunt întotdeauna luate în calcul atunci când se face rezervarea.

Astfel, dacă alegerea pachetului stabilește cadrul general al vacanței, modul în care este construit bugetul după rezervare determină cât de confortabilă va fi experiența la destinație. Diferența dintre o vacanță fără griji și una marcată de calcule permanente ține adesea nu de prețul sejurului, ci de felul în care sunt anticipate cheltuielile care apar după sosire.