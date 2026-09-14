 Supărat pe Becali, Marius Baciu s-a dus la baza FCSB-ului „chitit” să demisioneze. Cine l-a făcut să se răzgândească | adevarul.ro
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Supărat pe Becali, Marius Baciu s-a dus la baza FCSB-ului „chitit” să demisioneze. Cine l-a făcut să se răzgândească

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Marius Baciu a fost foarte aproape să renunțe de bunăvoie la banca FCSB-ului, după doar câteva luni petrecute la echipă. Tehnicianul de 51 de ani a ajuns la club la sfârșitul lunii mai 2026, bilanțul său fiind de șase victorii, două rezultate de egalitate și cinci înfrângeri în 13 partide.

Marius Baciu
Marius Baciu Foto: Sportpictures

Situația s-a complicat după derby-ul pierdut cu Dinamo. Gigi Becali a susținut atunci că antrenorul se gândea serios să plece și a început să caute variante pentru banca tehnică. Printre numele vehiculate s-a aflat și Ianis Zicu, cu care patronul FCSB purtase deja discuții.

Declarațiile lui Becali l-au deranjat pe Baciu

Tehnicianul a mers a doua zi la baza de pregătire din Berceni hotărât să-și încheie mandatul. Nu a plecat însă. La baza echipei, antrenorul a discutat cu MM Stoica și cu fotbaliștii, iar aceștia au încercat să-l convingă să continue. Un rol important l-au avut și suporterii. Fanii FCSB au transmis că își doresc ca Baciu să rămână la echipă, mai ales în contextul în care se vorbea despre negocierile lui Becali cu Marius Șumudică și Ianis Zicu.

În cele din urmă, toate aceste lucruri l-au făcut pe Baciu să se răzgândească. Deși fusese foarte aproape să spună adio FCSB-ului, antrenorul a ales să rămână și să continue proiectul început în vară.

Nu am spus niciodată că mă retrag, chiar dacă am avut anumite răbufniri și am spus că nu mai pot. Eu consideram că am făcut un joc bun cu Dinamo, nu am ce să le reproșez jucătorilor. O să-l respect pe nea Gigi, dar trebuie să fii de piatră ca să nu reacționezi deloc. Luni, m-am prezentat, am schimbat niște mesaje cu MM Stoica și a contat mult pentru mine. Am decis să rămân pentru ceea ce înseamnă Steaua (n.r. FCSB) astăzi. Chiar mi-am dorit să renunț, dar asta a fost pe moment. Apoi am discutat și cu jucătorii și așa am ajuns să continui!”, a spus Marius Baciu, conform digisport.ro.

Astăzi, de la ora 21.00, FCSB va da piept cu Petrolul Ploiești, duelul fiind ultimul din etapa #9 a competiției interne.

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