Refuzuri pe bandă pentru FCSB: Florin Maxim rămâne la Corvinul, Zicu refuză printr-un mesaj dur: „Până la Dumnezeu te mănâncă sfinții”

Dacă până acum 5-10 ani se spunea că Steaua nu este o echipă pe care o poți refuza atunci când îți face o ofertă, astăzi FCSB nu se află în aceeași postură. În contextul în care FCSB ar fi în căutarea unui antrenor care să-l înlocuiască pe Marius Baciu, Corvinul Hunedoara a transmis că Florin Maxim nu pleacă de la această grupare, iar Ianis Zicu a refuzat într-un comunicat.

Florin Maxim a avut rezultate foarte bune la Corvinul Hunedoara Foto: Sportpictures

Clubul hunedorean a transmis un mesaj clar: proiectul început la Hunedoara merge mai departe alături de omul care l-a construit, pas cu pas, în ultimii ani. „Trebuie spus, din capul locului, că am discutat, în urmă cu câteva luni, cu Florin Maxim şi mi-a spus, în repetate rânduri, că nu are de gând să plece la alt club, ba mai mult, m-a asigurat de faptul că va merge mai departe cu proiectul nostru, atâta vreme cât are susţinerea noastră. Iar el ştie că are toată încrederea noastră, pentru că face parte dintr-o poveste, care trebuie să meargă mai departe cu el! Indiferent de banii care se oferă unui om, consider că un cuvânt dat este mai presus de orice, tocmai de aceea, conducerea clubului ştie că nu îşi poate pune semnătura pe nici o înţelegere care să însemne despărţirea de Florin Maxim. Să nu uităm, el este şi Cetăţean de Onoare al oraşului, dar şi al judeţului şi are, repet, toată încrederea tuturor celor implicaţi în acest proiect. La Corvinul, cuvântul de ordine, încă din 2021, este continuitatea. În aceste condiţii, Florin Maxim va continua povestea pe care a început-o la Hunedoara, indiferent de speculaţiile apărute în presa naţională!”, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, membru fondator al clubului.

Născut în 2 martie 1981, la Brad, Florin Sandu Maxim este antrenorul echipei Corvinul Hunedoara din 2021. Ca jucător a evoluat pe postul de mijlocaș la Aurul Brad (1997/1998), Corvinul Hunedoara (1998), Steaua (1999), Apulum Alba Iulia (2000/2001), UM Timișoara (2001), Sportul Studențesc (2002-2006, 2010-2012), Farul Constanța (2006-2009), FC Timișoara (2009/2010), Petrolul Ploiești (2012), Concordia Chiajna (2012) și Voluntari (2013-2015).

Ca antrenor, a lucrat la FC Voluntari (2016-2019) și CSC 1599 Șelimbăr (2019-2021), iar în 2021 a semnat cu Corvinul, echipă pe care a promovat-o din liga a 3-a în Superliga. De asemenea, a câștigat ediția 2023/2024 a Cupei României cu această formație.

Nici Ianis Zicu nu vine la FCSB, însă dintr-un alt motiv

Alt antrenor de care s-a spus că ar putea prelua pe FCSB, Ianis Zicu a dat un comunicat în care a precizat: „Deși am fost sunat încontinuu ieri, am ales să nu răspund imediat, din respect pentru domnul Becali și pentru că, de când mă știu, am încercat să stau departe de conflictele inutile și de scandalurile purtate prin presă. Dar uneori tăcerea și decența pot fi confundate cu slăbiciunea. Și cred că aici este cazul să clarific câteva lucruri. Pentru mine este, evident, o onoare și o validare profesională faptul că domnul Becali s-a gândit la mine pentru a antrena o echipă mare precum FCSB și îi mulțumesc pentru asta”.

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După ce spune că și-a amintit imediat declarația făcută în trecut și probabil că abia acum am înțeles cu adevărat expresia „niciodată să nu spui niciodată”, Zicu a continuat: „Îmi asum declarațiile făcute. Nu încerc să mă scuz și nici să fug de responsabilitatea propriilor cuvinte. Dar nu consider că a-ți reevalua o poziție înseamnă să renunți la principii. Dimpotrivă, cred că maturitatea înseamnă și să nu devii prizonierul unei afirmații făcute cândva doar pentru a demonstra, cu orice preț, că ai fost consecvent. Ca fost jucător, înțeleg foarte bine ce înseamnă apartenența, rivalitatea și loialitatea față de un club. Tocmai de aceea înțeleg și reacția suporterilor și o respect. Dar astăzi sunt antrenor, iar responsabilitatea mea este ca, în fiecare loc în care am șansa să lucrez, să fiu dedicat 100% clubului, jucătorilor și obiectivelor sale. Nu pe jumătate, nu cu trecutul într-o parte și prezentul în cealaltă, ci TRUP ȘI SUFLET PENTRU ECHIPA PE CARE O ANTRENEZ ÎN ACEL MOMENT”.

Pe de altă parte, Ianis Zicu a fost deranjat de „intervenția lui Mihai Stoica, recunosc, m-a surprins din două motive. Primul este că, în 2011–2012, când eram jucător, Mihai Stoica m-a sunat pentru a mă aduce la Steaua. La acel moment nu i se părea o problemă faptul că eu jucasem pentru Dinamo și Rapid. Al doilea este că, în 2009, Mihai Stoica declara: „CU BECALI NU O SĂ MAI LUCREZ NICIODATĂ, LA NICIO ECHIPĂ.” și „MAI BINE LOCUIESC ÎNTR-O CUTIE DE CARTON DECÂT SĂ AM NENOROCIREA SĂ LUCREZ ALĂTURI DE BECALI.” Ulterior, s-a întors și a lucrat din nou alături de domnul Becali. Nu îl condamn absolut deloc pentru că și-a schimbat părerea. Așa cum am spus, cred că este normal ca, de-a lungul vieții, anumite perspective să se schimbe. Dar mi se pare o dovadă clară de ipocrizie să ataci pe cineva fix pentru aceeași greșeală de care tu ești, poate, chiar mai vinovat. Nu vreau să transform această situație într-un război cu Mihai Stoica și nici nu mă interesează să câștig un duel al declarațiilor. Dar nici nu mi s-ar părea corect față de mine să tac atunci când sunt judecat cu o măsură care nu se aplică și celorlalți. Sper să încheiem aici această discuție și să ne ocupăm fiecare de ceea ce ar trebui să ne intereseze cu adevărat: fotbalul și binele echipelor pentru care lucrăm”.

Fostul fotbalist a pus și un post-scriptum la comunicat: „Știind cât de mult îmi doresc să demonstrez ca antrenor ceea ce nu am reușit să fac atunci când eram jucător, cred că aș fi reușit să câștig încrederea suporterilor FCSB (mai ales că avem chiar un exemplu recent: Costel Gâlcă, fost jucător important al Stelei, care a antrenat Rapid, iar suporterii rapidiști i-au dat șansa să își facă meseria de antrenor). Cred că aș fi reușit să comunic foarte bine și cu domnul Becali. Însă, înțelegând acum mai bine mesajul indirect transmis de Mihai Stoica, îmi este mult mai clar că șansele de a fi fost lăsat să îmi fac meseria liniștit, ar fi fost, probabil, foarte mici. Și, cu această ocazie, am înțeles mai bine și adevărul unei alte expresii: „PÂNĂ LA DUMNEZEU TE MĂNÂNCĂ SFINȚII.”