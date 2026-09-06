 Becali caută în disperare antrenor. Patru nume mari pe lista sa de dorințe: „Am deja o idee. Se știe cine este!”. Ultimatum pentru Beciu | adevarul.ro
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Becali caută în disperare antrenor. Patru nume mari pe lista sa de dorințe: „Am deja o idee. Se știe cine este!”. Ultimatum pentru Beciu

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Înfrângerea suferită de FCSB în derby-ul cu Dinamo, scor 1-2, a declanșat noi discuții în jurul băncii tehnice. La scurt timp după partida de pe „Arcul de Triumf”, Gigi Becali a susținut că Marius Baciu i-ar fi comunicat intenția de a renunța la postul de antrenor.

Gigi Becali
Gigi Becali Foto: Sportpictures

Ulterior, patronul roș-albaștrilor a revenit asupra situației și a precizat că Baciu nu este încă demis, însă are parte de un obiectiv clar pentru următoarele două partide. Tehnicianul trebuie să obțină minimum 4 puncte în confruntările cu Petrolul și Universitatea Craiova pentru a-și păstra postul. Decizia lui Becali a venit după o discuție purtată cu reprezentanții galeriei FCSB.

„Marius Baciu, cred eu, am vorbit și cu MM, și s-ar putea să se retragă. De bunăvoie. Așa mi-a zis Mihai: «Bă Gigi, s-ar putea să se retragă». «Bine mă, nu e problemă». Cred, așa mi-a zis, nu știu. Nu știu de ce. Îl bârfesc jucătorii, fac anumite discuții despre el. Nu ai văzut, și cu Tănase tot o discuție de genul ăsta a fost. Nu e de autoritate. Ce, Pintilii avea autoritate?”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Zicu, Petrescu, Rădoi sau Mutu

Unul dintre numele luate în calcul este Ianis Zicu (42 de ani), actualul antrenor al celor de la Metaloglobus, formație din Liga 2. Zicu a mai pregătit-o și pe Farul, unde a avut un mandat de aproximativ un an. Gigi Becali a confirmat că a purtat discuții cu tehnicianul în perspectiva unei eventuale colaborări. Totuși, această posibilitate este respinsă categoric de suporterii echipei, care nu văd cu ochi buni instalarea lui Zicu pe banca roș-albaștrilor.

„Da, da, da, așa este (n.r. l-a abordat pe Zicu). Și au zis suporterii că fac scandal mare. Ei vor stelist, așa vor, așa fac. Eu stau în pat, la televizor. Charalambous și Pintilii oricând sunt bine veniți să facem tovărășie. Am câștigat milioane cu ei!, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali a luat în considerare și varianta Dan Petrescu: „Am vorbit cu el, dar până în vară nu îi dă voie doctorul. Dar, cu Dan Petrescu vorbesc, mă consult cu el!”.

În același timp, Mirel Rădoi, proaspăt demis de la Gaziantep, nu îi răspunde lui Becali la apeluri: „L-am sunat și nu-mi răspunde. N-am ce să îi fac. Până răspunde el, pun eu antrenor. Am deja o idee, deja se știe cine e. Trebuie să vorbesc și cu galeria, eu respect galeria. Nu a mai fost la noi, mâine îl veți ști!”.

Mutu, noul antrenor al FCSB?

La nivelul conducerii este luată în calcul schimbarea liderului de pe banca tehnică. Potrivit GSP, principalul nume aflat în acest moment pe lista lui Gigi Becali este Adrian Mutu.

Fostul internațional român este liber de contract din martie 2025, când s-a încheiat colaborarea sa cu Petrolul, și ar reprezenta în prezent varianta favorită pentru preluarea echipei în cazul în care Baciu nu îndeplinește obiectivul stabilit de patron.

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