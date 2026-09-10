Din vară, la FCSB? Cum ar fi acceptat Dan Petrescu să-i preia pe roș-albaștri. Gigi Becali îi oferă libertate deplină

FCSB nu a reușit să aibă începutul de campionat pe care și l-ar fi dorit, însă conducerea clubului încă speră că situația se poate schimba. Echipa are nevoie de rezultate pentru a reveni în cursa pentru primele locuri din Superliga.

Dan Petrescu Foto: Sportpictures

Următoarele două partide pot fi decisive pentru Marius Baciu

FCSB o va întâlni pe Petrolul, luni, 14 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională, iar cinci zile mai târziu va merge în Bănie pentru duelul cu Universitatea Craiova, programat de la 20:30. Antrenorul are nevoie de minimum patru puncte din aceste confruntări pentru a-și păstra postul. Un bilanț mai slab ar putea determina conducerea să ia în calcul schimbarea tehnicianului.

Deși Gigi Becali a transmis că, pentru moment, are încredere în Baciu, patronul FCSB-ului a început deja să se gândească la variante de rezervă. Ianis Zicu este unul dintre antrenorii cu care a purtat discuții, iar pe lista sa se află și Dan Petrescu. Tehnicianul în vârstă de 58 de ani traversează perioada de recuperare după problemele medicale cu care s-a confruntat și își dorește să revină pe banca unei echipe atunci când va fi complet refăcut.

Vine Dan Petrescu la FCSB din vară?

Becali a dezvăluit că Petrescu i-ar fi transmis că ar fi interesat să preia FCSB din vara următoare. Antrenorul ar avea și o motivație personală: să câștige titlul cu gruparea roș-albastră și din postura de tehnician, după ce a făcut-o deja ca fotbalist.

„El a spus că visul lui este să antreneze și să ia campionatul cu Steaua (n.r. FCSB). Asta a zis că e visul lui. Că el a luat cu CFR-ul și a mai luat cu o echipă în România (n.r. Unirea Urziceni). A zis: 'Vreau să iau și cu a treia în România! Eu am crescut acolo. Ăsta e visul meu, să iau campionatul cu Steaua', dar numai din vară putem vorbi, pentru că așa i-a dat medicul voie (n.r. să revină în antrenorat)!

Acum, spun un lucru, Petrescu chiar este un antrenor căruia îi dau mașina pe mână, ia cheile și îl las să conducă unde vrea el. Ăla îți conduce mașina, nu se joacă. Dan Petrescu mi-a și zis: ’Băi Gigi, eu dacă vin, nu am nevoie de bani, am bani destui, nu mă interesează’. Dar a zis așa: ’Oricând poți să mă suni să îți dau o părere’. Mi-a zis cu atacanții și mi-a mai zis: ’Băi, Gigi, părerea mea e că Universitatea Craiova era peste tine, acum ești peste ei. Korenica și Muhar sunt doi jucători pe care-i luam cu mine oriunde mă ducea, iar Drăguș e cel mai puternic atacant din România. Ai luat trei jucători de mare calitate’. El mi-a spus ce joacă, cum joacă Korenica și Muhar, că vine și la finalizare, că poate să joace și inter!”, a spus Becali, conform sport.ro.