Arnold Garita a rămas impresionat de ceea ce a găsit la FCSB după transferul din această vară. Atacantul camerunez a vorbit despre experiența sa într-o filmare realizată în timp ce se afla la volan și a evidențiat în mod special facilitățile puse la dispoziția jucătorilor.

Arnold Garita Foto: Captură video TikTok

Fotbalistul în vârstă de 31 de ani a ajuns la FCSB pe 20 august și a bifat deja patru apariții pentru formația bucureșteană, însă nu a reușit încă să înscrie. Garita, care a mai evoluat în Superliga pentru FC Argeș în sezonul 2022-2023, a fost surprins în mod plăcut de nivelul condițiilor de la noul club. Cel mai mult l-a impresionat zona dedicată recuperării.

Atacantul a remarcat faptul că are acces la crioterapie ori de câte ori consideră că are nevoie, o facilitate pe care, potrivit acestuia, nu o întâlnești nici măcar la multe dintre echipele din prima ligă franceză.

Pentru Garita, condițiile găsite la FCSB reprezintă astfel una dintre marile surprize de la revenirea în fotbalul românesc.

„Salutare, fraților! Fraților, primesc o mulțime de mesaje de la suporteri care mă întreabă ce părere am și cum stau lucrurile aici. Fraților, să vă spun sincer, din punct de vedere al condițiilor și al aparaturii de recuperare de care dispun, este ceva uimitor. Cred că nici măcar în Ligue 1, cu excepția marilor cluburi, nu au asemenea condiții de recuperare, fraților.

FCSB are tot ce-i trebuie. Este un club foarte, foarte bine structurat, un club mare care-și dorește performanță. Asta e sigur! Avem crioterapie - adică o cabină specială care trimite un aer extrem de rece, la -180°C, -150°C sau -170°C. Sincer, majoritatea cluburilor din Franța sunt sigur că nu au așa ceva disponibil. În afară de PSG, Marseille, Lille, cred că doar câteva cluburi din Franța au crioterapie proprie. Și nici de alea nu sunt sigur!

Iar noi o avem chiar în cadrul clubului, chiar lângă vestiar! Când ești obosit sau când mai mulți jucători au nevoie de recuperare, folosim asta. Iar reîncărcarea gazului pentru aparatul de crioterapie costă extrem de mult, dar noi îl avem la dispoziție direct în bază. De asemenea, avem oxigenare hiperbară - adică intri într-o cameră unde oxigenul pe care îl respiri nu mai este la concentrația obișnuită, ci este pur în proporție de 90-95%, tocmai pentru a accelera recuperarea.

Fraților, sunt sigur că în Franța majoritatea cluburilor din Ligue 1 nu au așa ceva în cadrul propriei baze. Majoritatea cluburilor, când vor să facă asta, apelează la firme private din exterior, comerciale, care oferă aceste servicii jucătorilor. Dar noi le avem chiar aici, în cadrul clubului!

Fraților, e impresionant! Pentru mine, să văd un asemenea club... sincer, am fost șocat! Am rămas mască! Pentru că am trecut prin multe țări și nu am văzut genul acesta de echipamente puse la dispoziția jucătorilor direct în cadrul bazei clubului. Așa că, sincer, jos pălăria! FCSB e un club foarte, foarte puternic. Foarte, foarte!”, a spus Arnold Garita, pe TikTok.