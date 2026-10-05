Promisiunile lui Trump nu funcționează: democrații câștigă teren în cinci bastioane republicane, cu o lună înainte de alegerile intermediare din SUA

Cu o lună înainte de alegerile intermediare din SUA, sondajele indică o creștere treptată a sprijinului pentru candidații Partidului Democrat. Potrivit unei analize publicate de New York Times, cinci state considerate până acum în mare parte republicane, Alaska, Iowa, Kansas, Ohio și Texas, devin mai receptive la democrați.

Președintele SUA, Donald Trump Foto: AFP

Sondajul realizat de New York Times și Siena arată că diferența dintre candidații celor două partide continuă să se reducă, ajungând în unele cazuri în marja de eroare statistică. În unele dintre aceste state, Donald Trump câștigase în 2024 cu peste 10 puncte procentuale în fața Kamalei Harris, iar situația stârnește îngrijorare în tabăra republicană.

Economia, principala nemulțumire

În Alaska și Texas, respondenții spun că veniturile au scăzut, prețurile au crescut și au apărut probleme cu combustibilul, iar tot mai mulți se declară înclinați spre candidați democrați.

În Iowa, Kansas și Ohio, cel puțin două treimi dintre cei chestionați au apreciat negativ starea economiei din propriul stat. Texasul este ceva mai optimist: 44% dintre respondenți consideră că economia a fost excelentă sau bună, iar 56% spun că a fost proastă. Rata de aprobare a lui Trump este de doar 40%.

„Nepopularitatea profundă a președintelui Trump, nemulțumirea față de războiul din Iran și frustrarea provocată de prețurile mari la benzină și de costul vieții schimbă peisajul electoral", scrie New York Times.

Candidații democrați, percepuți mai favorabil

În toate cele cinci state, candidatul democrat la Senat îl devansează pe cel republican la întrebarea cine are caracterul mai bun. În unele curse pentru Senat, diferența este mică.

Potrivit sondajului, 52% dintre alegătorii din cele cinci state consideră că Partidul Democrat este ideologic prea de stânga, dar doar 35% spun același lucru despre candidații democrați din statul lor. Alegătorii tind să-și privească proprii reprezentanți în Congres mai favorabil decât Congresul în ansamblu, iar tendința pare să se extindă și asupra candidaților la Senat.

Potrivit publicației, democrații câștigă simpatie prin imaginea lor, prin modul în care vorbesc cu alegătorii și prin accentul pus pe economie, prețuri și salarii.

Noile sondaje sugerează că democrații au „mai multe căi" de a redobândi majoritatea în Senat. Pentru a controla camera superioară (51 de locuri din 100), ei ar trebui să câștige alegerile în patru state și să-și păstreze toate mandatele actuale, un obiectiv dificil, dar „posibil", potrivit analizei NYT.