Cu gândul la FCSB, Mihai Neșu uită de problemele de la propriul centru de recuperare. Mesaj emoționant pentru clubul din Capitală: „Sunt alături de ei!”

Mihai Neșu a vorbit despre perioada nefastă pe care o traversează FCSB, dar și despre proiectul în care este implicat la Oradea.

Mihai Neșu alături de Mihai Stoica Foto: Captură Digi Sport

Fostul fotbalist a explicat că urmărește în continuare parcursul formației lui Gigi Becali și că rămâne un susținător al echipei, chiar dacă nu a reușit să vadă toate partidele disputate în acest început de sezon. Neșu a vorbit și despre relația sa cu Mihai Stoica. Cei doi sunt apropiați, iar fostul jucător a dezvăluit că păstrează o legătură strânsă cu oficialul FCSB.

„Da, eu sunt alături de ei și am rămas foarte bun prieten cu Meme, dar și cu Cătălin Făiniș. Sunt alături de ei. Nu am urmărit foarte mult, am văzut că sezonul european au ieșit prematur și nici nu au un început bun de campionat. Sper din suflet, ca un suporter adevărat. Când e greu ești alături, când e ușor sunt toți!”, a fost mesajul transmis de Mihai Neșu, conform digisport.ro.

Problemele continuă pentru FCSB și în campionat, după eliminarea surprinzătoare din preliminariile Conference League, unde echipa a pierdut cu 3-7 la general în fața letonilor de la Auda. După opt etape disputate, formația bucureșteană ocupă poziția a șasea, cu 11 puncte acumulate.

„Nu putem să acoperim toate cheltuielile!”

Neșu a oferit și detalii despre Centrul de Recuperare „Sfântul Nectarie” din Oradea, proiect pe care l-a dezvoltat după accidentul suferit în 2011. Acesta a vorbit despre evoluția proiectului noului centru de recuperare, despre sprijinul acordat copiilor și adulților cu dizabilități neuromotorii, dar și despre costurile necesare pentru funcționarea acestuia și proiectele pe care le are în plan pentru perioada următoare.

„Scopul acestui complex a fost să le oferim oamenilor condiții bune, să se simtă iubiți. Mai apar greutăți în familii. Noi tratăm atât adulții, cât și copiii cu dizabilități neuromotorii. Ne străduim să-i ajutăm cât de mult putem. Încercăm să aducem cât mai multă aparatură. Nevoia de sprijin nu se termină niciodată. Nu putem să acoperim toate cheltuielile. De aceea am mai construit niște clădiri unde vrem să facem anumite activități, terapia cu cai, terenul de fotbal închiriat, cum am zis. Orice sprijin este binevenit.

Mihai Neșu Foto: Instagram @mihainesufoundation

Poate, pe viitor, ne vom extinde. Nevoia este mai mare față de ceea ce am construit noi. Vom avea doi cai și vom încerca să facem și hipoterapie. Sunt într-o perioadă bună. Am avut și eu mici complicații, dar de câteva luni am o stare bună. Sufletește sunt foarte bucuros. Eu mă duc acasă doar să dorm. Vin la 9 dimineața la centru și plec seara. Am program de terapie de lunea până vinerea. Eu mă simt bine. Au trecut 15 ani!”, a mai declarat Mihai Neșu.