Nume uriașe din tenis încă stau în umbra Simonei Halep! Americanii nu uită de româncă, nici după retragere

Chiar dacă Simona Halep, ajunsă la 34 de ani, s-a retras de ceva timp din tenisul profesionist, fostul lider mondial continuă să fie un nume important în lumea acestui sport.

Simona Halep Foto: Sportpictures

Presa din Statele Unite a readus-o recent în discuție atunci când a analizat cele mai importante meciuri din cariera Amandei Anisimova. Americanii au făcut referire atât la confruntarea dintre Anisimova și Serena Williams, cât și la rezultatele pe care americanca le-a înregistrat împotriva Simonei Halep.

Anisimova, comparată cu nume uriașe din tenis

Amanda Anisimova, în vârstă de 24 de ani, a întâlnit de-a lungul carierei mai multe dintre cele mai cunoscute jucătoare ale lumii. Printre acestea se numără Serena Williams, Simona Halep și Aryna Sabalenka.

În cazul Serenei Williams, bilanțul este clar: cele două s-au întâlnit o singură dată, iar legenda tenisului american a fost cea care s-a impus.

Situația este diferită în duelurile cu Simona Halep. Românca are un bilanț favorabil în confruntările directe cu Anisimova, motiv pentru care numele ei a fost evidențiat de jurnaliștii americani. Totodată, americanii au pus accent și pe rivalitatea dintre Anisimova și Aryna Sabalenka, una dintre cele mai importante jucătoare ale generației actuale.

„Americanca a înfruntat-o o dată pe Serena Williams și a pierdut acel meci, în timp ce Simona Halep conduce cu 3-1 la meciurile directe. Anisimova are, de asemenea, un palmares pozitiv, 2-1 împotriva lui Iga Swiatek, toate cele trei meciuri ale lor având loc în 2025.

Totuși, nicio jucătoare de top nu a fost de atât de multe ori de cealaltă parte a fileului pentru Anisimova ca Aryna Sabalenka. Cele două au jucat deja 11 meciuri, iar Anisimova conduce cu 6-5. Rivalitatea lor a inclus și câteva meciuri de Grand Slam foarte importante!”, au scris cei de la Tennis World.