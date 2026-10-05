Un român a pornit într-o cursă nebunească prin Italia: a furat mai multe mașini, printre care și un BMW, a atacat două femei și a lovit un polițist

Un român a fost identificat de polițiștii italieni după o serie de jafuri și agresiuni comise în nordul țării. În timpul fugii, bărbatul a lovit cu mașina un agent al Poliției Rutiere, apoi a reușit să dispară.

Un român a fost identificat de carabinieri după o serie de jafuri și agresiuni Foto: arhivă

Ancheta a fost desfășurată de Poliția Rutieră din Veneția și Padova și s-a încheiat în ultimele zile cu identificarea suspectului, care era deja cunoscut forțelor de ordine italiene. Pe numele său a fost emis un ordin de arestare preventivă.

Potrivit anchetatorilor, seria de infracțiuni a început pe 12 septembrie, în centrul orașului Milano. Bărbatul a jefuit un șofer și i-a furat autoturismul BMW, după care a fugit spre est. O patrulă a Poliției Rutiere din Padova a observat mașina căutată într-o zonă de servicii de pe autostrada A4, în provincia Vicenza.

„Polițiștii au încercat să îl oprească, însă suspectul s-a urcat imediat la volan și a accelerat. În încercarea de a scăpa, bărbatul l-a lovit pe unul dintre cei doi agenți cu autoturismul, târându-l câțiva metri. Apoi a continuat să fugă în direcția Trieste”, au trasmis polițiștii.

Mașina a fost interceptată din nou și urmărită de o patrulă a Poliției Rutiere din Veneția pe șoseaua de centură Mestre. Suspectul a abandonat în cele din urmă autoturismul într-o zonă rurală și a dispărut.

A doua zi dimineață, acesta ar fi comis un alt jaf, folosind o metodă similară, asupra unui antreprenor din domeniul construcțiilor din Santa Maria di Sala.

Seria de infracțiuni a continuat la un punct de taxare de pe autostrada Portogruaro. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a lovit intenționat din spate un BMW X6 și a atacat-o pe proprietara autoturismului, de la care a furat mașina.

Fuga cu BMW-ul a fost, însă, întreruptă de o pană. Suspectul a abandonat autoturismul și a încercat să fure o altă mașină, însă tentativa nu a reușit.

Potrivit anchetatorilor, în acest caz, el a recurs din nou la violență împotriva unei femei. Bărbatul și-a continuat apoi fuga prin zonele rurale din Friuli. Spre seară, a furat o dubă și a reușit să ajungă până în apropierea graniței cu Italia.

Căutarea suspectului și strângerea probelor au fost realizate inclusiv cu ajutorul unui elicopter al Departamentului 10 Zbor al Poliției de Stat

Anchetatorii din Veneția și Padova au reconstituit traseul suspectului și succesiunea faptelor pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere, a înregistrărilor telefonice și a mărturiilor persoanelor implicate.

Pe numele cetățeanului român a fost emis un ordin de arestare preventivă.