Cine este bărbatul căruia Simona Halep „i-a dat papucii” prin SMS. Tatăl sportivei a intervenit în relație

Înainte de a deveni lider mondial în clasamentul WTA și una dintre cele mai importante jucătoare din tenisul feminin, Simona Halep a trăit o poveste de dragoste alături de Andrei Mlendea.

Relația lor a început când sportiva avea doar 18 ani, iar Mlendea i-a fost atât partener de viață, cât și antrenor. Cei doi au format un cuplu aproximativ trei ani, însă despărțirea a venit într-un mod neașteptat, fiind anunțată printr-un mesaj text.

„Nu i-a picat bine acea despărțire prin SMS!”

Detalii despre încheierea relației dintre Simona Halep și Andrei Mlendea au fost oferite în urmă cu mai mulți ani chiar de Petru Căluș Mlendea, tatăl fostului tenismen, care a povestit cum s-a produs despărțirea dintre cei doi.

„Simona Halep este o fată extraordinară. A fost la noi, la Beiuș. În vremea aceea nu se făceau atâtea deplasări cu avioanele, mai lăsa mașina…Dar Andrei are acum o familie, o soție care ocupă o poziție de top într-o firmă de telefonie mobilă, o tulceancă ce l-a adus cu picioarele pe pământ, are doi copii extraordinari…Știu că lui Andrei nu i-a picat bine aceea despărțire prin SMS, dar mă bucur că au gestionat cu eleganță acel moment!”, a povestit şi Petru Căluș Mlendea, tatăl lui Andrei.

Ioan Stan, primul antrenor al Simonei: „Tatăl ei l-a concediat!”

„Știu că a avut o relație cu un antrenor tânăr care a antrenat-o înaintea lui Marcu (n.r. Andrei Mlendea). Nu-mi amintesc cum îl cheamă, dar tatăl ei l-a concediat când a simţit că e ceva între ei. Nu i-a convenit că Simona avea o relaţie cu antrenorul!”, a povestit Ioan Stan, în urmă cu ceva vreme.

Cu ce se ocupă Andrei Mlendea astăzi?

În prezent, Andrei Mlendea are 41 de ani și continuă să fie implicat în tenis. Ca jucător, cea mai bună performanță a carierei sale a fost atingerea poziției 416 în clasamentul ATP, în anul 2008. După retragerea din activitate, s-a orientat către antrenorat, colaborând inclusiv cu Simona Halep pentru o perioadă și făcând parte din echipa sa tehnică.

De-a lungul anilor, Mlendea a lucrat cu mai mulți jucători importanți. Printre aceștia se numără Marius Copil, pe care l-a ajutat să pătrundă în Top 100 ATP, dar și fostul lider mondial WTA Jelena Jankovic și românca Ana Bogdan. În prezent, ocupă funcția de antrenor al echipei României de Cupa Davis și este căsătorit, având doi copii.