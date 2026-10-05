Atac cibernetic imens în Danemarca. Datele a 8,8 milioane de persoane, accesate ilegal

Baza de date centrală care ține evidența persoanelor rezidente sau înregistrate în Danemarca a fost ținta unui atac cibernetic, în urma căruia au fost afectați 8,8 milioane de cetățeni.

Foto: Pexels

„Administraţia registrului naţional (CPR) a constatat că persoane neautorizate au obţinut acces ilegal, în special la numele, adresele, precum şi la numerele CPR (echivalentul numărului de asigurare socială, n.r.) ale aproximativ 8,8 milioane de persoane înregistrate (în viaţă, emigraţi, decedaţi etc.)”, se arată într-un comunicat transmis ministerul danez responsabil cu domeniul digital, potrivit News.ro.

Autorii atacului nu au fost identificați, ancheta fiind în desfășurare.

Hackerii au obținut acces la sistem prin intermediul unei companii daneze, iar accesul acesteia a fost ulterior revocat. Autoritățile au fost informate vineri despre o anomalie în sistem, iar în weekend au stabilit amploarea datelor compromise.

„Este vorba de un incident extrem de grav. Împreună cu toate autorităţile implicate, suntem în proces de a evalua amploarea completă a incidentului”, a declarat ministrul Christina Egelund, citată în comunicat.

În urma acestei scurgeri de informaţii, administraţia a anunţat că a pus în aplicare măsuri pentru a preveni repetarea unor incidente similare.

Registrul naţional conţine datele a 11 milioane de persoane, în condiţiile în care populaţia Danemarcei numără circa 6 milioane de persoane. Pe lângă persoanele aflate în viaţă şi care locuiesc în Danemarca, baza de date conţine informaţii şi despre persoane decedate şi despre alte persoane care au părăsit ţara.

Persoanele care beneficiază de protecţia adresei şi a numelui nu sunt afectate de scurgerea de date, au precizat autorităţile.