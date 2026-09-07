Sorana Cîrstea s-a oprit în optimile US Open. Ce a spus Jessica Pegula despre româncă

Cap de serie nr. 16, Sorana Cîrstea a fost învinsă (3-6, 4-6) de Jessica Pegula, numărul 3 mondial și favorită nr. 3, în optimile de finală ale ediției 2026 a US Open. Americanca s-a impus într-o oră şi 25 de minute.

Sorana Cîrstea a anunțat că se va retrage la sfârșitul acestui an Foto: EPAImages

Pegula a început meciul în forță, câștigând primele 13 puncte ale disputei de pe arena Louis Armstrong. Jucătoarea din SUA a condus cu 3-0 înainte ca jucătoarea noastră să reușească un break. Cîrstea a avut trei mingi de break pentru a egala situația la 3-3, însă nu a reușit să le fructifice. Astfel că Pegula a câștigat setul cu 6-3, valorificând a cincea minge de set.

În setul al doilea, Pegula a reușit primul break și s-a detașat rapid (4-1). Ea a servit pentru câștigarea meciului la scorul de 5-3, moment în care Sorana i-a semnalat din nou arbitrului de scaun că este deranjată de mișcarea spectatorilor din tribune, la fel cum procedase și în debutul primului set. Pegula s-a impus cu 6-4 în acest set, obținând promovarea în sferturile de finală.

După meci, jucătoarea americană a spus: „Am un mare respect pentru Sorana. Este o luptătoare extraordinară și un profesionist desăvârșit. Știu că poate părea un meci simplu, dar a fost o adevărată bătălie. A fost, cu siguranță, o partidă intensă.”

Și după această partidă, Sorana Cîrstea se află pe locul 15 în ierarhia la zi WTA. Este cea mai bună clasare la simplu a jucătoarei noastre. Participantă la ultimul turneu de mare șlem din cariera sa, Sorana a avut un an foarte bun. În 2026, ea a câștigat turneul de la Cluj, a atins sferturile de finală la Roland Garros și a jucat în semifinale la Roma.

Prin calificarea în optimile de finală, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 480.000 de dolari și 130 de puncte WTA.

Pentru Jessica Pegula aceasta a fost cea de-a patra victorie în faţa Soranei în cinci meciuri. Cele două sportive s-au mai înfruntat de patru ori. Sorana s-a impus în prima confruntare, în 2011, la Midland. Americanca a câștigat în 2015, la Midland, în 2021, la Madrid, şi în 2026, în optimile de finală, la Cincinnati.