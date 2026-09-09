Carlos Alcaraz, OUT de la US Open după o partidă de coșmar! Chinuit de efort, ibericul a vomitat în prosop

Carlos Alcaraz a trecut prin momente extrem de dificile la US Open 2026. Spaniolul, în vârstă de 23 de ani și ocupantul locului 3 în clasamentul ATP, a ajuns să vomite în timpul duelului cu americanul Ben Shelton, după ce organismul său a cedat în urma efortului uriaș.

Carlos Alcaraz Foto: Captură video X @thetennisletter

Meciul a fost unul dintre cele mai solicitante ale turneului și s-a întins pe durata a 4 ore și 28 de minute. Shelton s-a impus în cinci seturi, scor 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (7), după un final dramatic, decis în super tie-break. Partida s-a încheiat mult după miezul nopții, la New York.

Alcaraz a dat semne că întâmpină probleme fizice încă din timpul confruntării. Pe măsură ce orele au trecut, efortul și-a pus tot mai mult amprenta asupra sa, iar după ora 2 dimineața, fiecare mișcare a devenit o adevărată încercare pentru iberic. Unul dintre cele mai șocante momente a fost surprins de camerele de filmare: Alcaraz a luat prosopul de pe scaun și a vomitat subit.

Potrivit PuntodeBreak, episodul nu a fost unul singular, tenismenul având mai multe momente în care a părut să resimtă din plin oboseala. În ciuda problemelor fizice, Alcaraz nu a abandonat. A revenit pe teren și a continuat să lupte pentru fiecare punct, demonstrând o rezistență impresionantă într-un meci în care a avut de înfruntat atât un adversar susținut puternic de publicul american, cât și propriile limite fizice.

Alcaraz are deja două titluri câștigate la US Open, în 2022 și 2025. Primul triumf, obținut la doar 19 ani, l-a transformat în cel mai tânăr jucător care a ocupat vreodată poziția de lider mondial.

Ediția din 2026 a turneului de la New York a avut pentru Alcaraz și o provocare inedită. Spaniolul a participat și în proba de dublu mixt, unde a făcut echipă cu legendara Serena Williams, în vârstă de 44 de ani.