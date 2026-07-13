7 ani de la meciul perfect al Simonei Halep cu Serena Williams. A cucerit trofeul la Wimbledon și a încasat o avere: „Parcă a fost ieri!”

Au trecut șapte ani de la ziua în care Simona Halep a cucerit pentru prima și singura dată trofeul de la Wimbledon, una dintre cele mai importante performanțe din cariera sa. Pe 13 iulie 2019, românca a oferit un meci aproape perfect în finala cu Serena Williams și s-a impus fără emoții, cu 6-2, 6-2, după doar 56 de minute de joc.

Aniversarea acestui moment special a venit la scurt timp după ce Simona a fost prezentă la ediția din acest an a turneului, unde a urmărit finala feminină din loja regală. Fosta lideră mondială a ales să retrăiască amintirile succesului din 2019 și a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii din acea finală, însoțite de un scurt mesaj dedicat uneia dintre cele mai frumoase zile din cariera sa.

„Au trecut 7 ani de la cel mai bun meci din viața mea. Parcă a fost ieri!”, a scris Simona Halep, pe rețelele de socializare.

Simona Halep și-a construit o carieră impresionantă în circuitul profesionist

Constănțeanca a evoluat timp de aproape 15 ani la cel mai înalt nivel. După debutul în WTA, românca a urcat rapid în clasamentul mondial, iar în 2017 a atins cea mai importantă bornă, devenind liderul ierarhiei mondiale.

De-a lungul carierei, Halep a disputat 823 de meciuri în circuitul WTA și a câștigat unele dintre cele mai importante turnee din tenis. Rezultatele obținute i-au adus și câștiguri considerabile din premiile oferite la competiții, în valoare totală de 40.232.663 de dolari, ceea ce o plasează printre cele mai bine remunerate jucătoare din istoria tenisului feminin.