 Anul renașterii pentru Sorana Cîrstea! Performanțele din 2026 i-au adus un salt fenomenal în ierarhia WTA | adevarul.ro
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Anul renașterii pentru Sorana Cîrstea! Performanțele din 2026 i-au adus un salt fenomenal în ierarhia WTA

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Sorana Cîrstea este la un pas de cea mai bună clasare din carieră. Românca va urca în ierarhia WTA începând de luni, după ce două dintre jucătoarele care aveau șanse să o depășească au fost eliminate de la US Open.

Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea Foto: EPA

Cîrstea a început ultimul turneu de Mare Șlem al sezonului pe locul 17 mondial, poziție care reprezenta până acum și cea mai bună clasare a sa. Parcursul solid din acest an îi oferă însă șansa de a depăși acest reper.

La cele patru turnee majore din 2026, Sorana a avut rezultate constante: a ajuns în turul al doilea la Australian Open, în sferturile de finală la Roland Garros, în turul al treilea la Wimbledon, iar la US Open a pătruns până în optimile de finalăDrumul ei la New York s-a oprit în fața Jessicăi Pegula, însă rezultatul a fost suficient pentru ca românca să urce provizoriu până pe locul 15 în clasamentul calculat în timp real.

Poziția finală depinde și de parcursul Emmei Navarro

Emma Navarro este singura jucătoare care mai poate schimba calculele pentru Sorana Cîrstea în lupta pentru Top 15 WTA. Americanca are însă nevoie de un parcurs aproape perfect la US Open pentru a o depăși pe româncă. În clasamentul live, Cîrstea are 2.464 de puncte, în timp ce Navarro se află la 2.024. Pentru a ajunge peste româncă, americanca trebuie să pătrundă în finala turneului de la New York.

Misiunea Emmei Navarro este una extrem de dificilă. Ea o va întâlni în sferturile de finală pe Jessica Pegula, ocupanta locului 3 mondial. Partida este programată în noaptea de marți spre miercuri, nu înainte de ora 02:00. Dacă reușește să treacă de Pegula, Navarro va avea în semifinale un adversar și mai bine clasat: câștigătoarea duelului dintre liderul mondial Aryna Sabalenka și Linda Noskova, aflată pe locul 6 WTA. Un succes în sferturi nu ar fi suficient pentru Navarro. O calificare în semifinale i-ar aduce 2.374 de puncte, cu 90 mai puține decât totalul actual al Soranei Cîrstea. Pentru a o depăși pe româncă, americanca trebuie, așadar, să meargă până în ultimul act al competiției.

Urmează turneele din Asia, apoi o posibilă decizie privind retragerea

Sorana Cîrstea mai are programate câteva turnee în Asia înainte de încheierea sezonului, stabilită pentru 15 noiembrie. După competițiile din această perioadă, românca ar urma să ia o decizie în privința viitorului său în tenis, inclusiv dacă va continua sau se va retrage.

În sezonul precedent, Cîrstea a evoluat la competițiile de la Seul, Beijing, Wuhan, Osaka și Hong Kong. Cel mai bun rezultat al său a venit la Osaka, unde a reușit să ajungă până în semifinale.

Anul 2026 i-a adus și o premieră importantă în clasamentul mondial. Pe 18 mai, Sorana Cîrstea a intrat pentru prima dată în Top 20 WTA. De atunci, a acumulat 14 săptămâni consecutive în acest grup select: șapte pe locul 18, una pe 19 și șase pe poziția a 17-a.

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