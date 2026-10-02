Accidentarea lui Ionuț Radu, ținută secret la națională. Portarul s-a dus „pe furiș” la RMN în Capitală

Primele două meciuri ale României din această ediție a Ligii Națiunilor au adus o situație neașteptată în cazul lui Ionuț Radu. Portarul a fost alegerea lui Gheorghe Hagi pentru confruntările cu Suedia și Bosnia, însă, după cele două partide, au apărut informații despre o problemă medicală pe care goalkeeper-ul ar fi avut-o încă de dinainte de debutul acțiunii naționalei.

Ionuț Radu Foto: Sportpictures

România a pierdut ambele întâlniri, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, iar Radu a fost criticat pentru anumite faze cheie ratate. Potrivit GSP, însă, evoluțiile sale ar trebui privite și prin prisma unei accidentări la umărul drept.

Problemele fizice ar fi devenit mai vizibile după partida cu Bosnia. Portarul nu a luat parte la antrenamentul de miercuri (dinaintea partidei cu Bosnia), iar la următoarea ședință de pregătire desfășurată miercurea aceasta, portarul nu ar fi lucrat la aceeași intensitate cu restul colegilor. La Mogoșoaia, Radu s-ar fi limitat la activități ușoare, în timp ce Otto Hindrich și Valentin Cojocaru au efectuat programul specific portarilor alături de antrenorul cu portarii, Ștefan Preda. Situația este cu atât mai interesantă cu cât, în timpul duelului cu Bosnia, nu a existat un moment în care Radu să fi acuzat o accidentare. Nici după meci nu fusese anunțată public vreo problemă medicală care să-i afecteze participarea la acțiunea naționalei.

A venit accidentat la națională

Conform sursei citate anterior, se pare că Radu ar fi venit din Spania cu o problemă la umărul drept, iar aceasta ar fi fost cunoscută în cadrul staff-ului naționalei. Cu toate acestea, goalkeeper-ul ar fi fost considerat apt pentru joc, astfel că a fost folosit în ambele partide.

Ulterior, simptomele ar fi devenit suficient de serioase pentru ca Radu să fie trimis la investigații. Miercuri după-amiază, acesta s-ar fi prezentat la o unitate medicală din București a rețelei „Regina Maria”, unde ar fi efectuat un RMN la umărul drept. Portarul ar fi fost însoțit de medicul echipei naționale, Claudiu Stamatescu. Rezultatele examinării ar fi indicat leziuni la tendonul umărului drept. Pentru un portar, o astfel de afecțiune poate ridica probleme, deoarece postul presupune mișcări repetate și solicitări importante ale brațelor.

Rezultatele investigației ar fi fost transmise și către Celta Vigo

Clubul spaniol ar fi cerut ca Ionuț Radu să nu mai participe la antrenamente sau la meciuri până când situația medicală va fi clarificată. Chiar și în aceste condiții, goalkeeper-ul figurează în lotul României pentru deplasarea la Varșovia, pentru meciul cu Polonia din această seară. Cel mai probabil, însă, postul de titular va fi preluat de Otto Hindrich, în contextul problemelor medicale cu care se confruntă Radu.