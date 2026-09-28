 LIVE TEXT România-Bosnia, 21.45. Surprize uriașe în echipa de start. Partida de pe Arena Națională se va disputa cu „porțile închise” | adevarul.ro
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LIVE TEXT România-Bosnia, 21.45. Surprize uriașe în echipa de start. Partida de pe Arena Națională se va disputa cu „porțile închise”

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România revine pe teren în Liga Națiunilor, iar în această seară o întâlnește pe Bosnia și Herțegovina, pe Arena Națională. Partida din etapa a doua a Ligii B este programată de la ora 21:45.

Echipa națională a României
Echipa națională a României Foto: Facebook @echipanationala

UPDATE 19.00 În peluza tricolorilor va fi afișat un mesaj special!

În sectorul rezervat în mod obișnuit ultrașilor României a fost amplasat un banner de dimensiuni impresionante, care se întinde peste mai multe sectoare ale stadionului. Mesajul afișat este unul simplu și direct: „Mereu alături de voi”.

Mesajul afișat în lipsa suporterilor
Mesajul afișat în lipsa suporterilor Foto: FRF

UPDATE 17.30 Hagi a ales primul „11” al României. Cu ei atacăm Bosnia!

În cele din urmă, Gică Hagi a optat pentru Andrei Coubiș pe partea dreaptă a defensivei, deși în orele dinaintea meciului au existat mai multe variante în care Tony Strata era indicat ca titular pe acel post. Coubiș a mai evoluat în dreapta apărării în partida cu Suedia, unde a jucat într-o linie de trei fundași și a avut și rolul de a acoperi zonele eliberate de Andrei Rațiu atunci când acesta avansa în teren.

Cu aproximativ patru ore înaintea fluierului de start, formula României pentru confruntarea cu Bosnia și Herțegovina este următoarea, conform gsp.ro:

Ionuț Radu - Andrei Coubiș, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat - Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Darius Olaru - Nicolae Stanciu - Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă.

UPDATE 17.00 Cum s-a descurcat România în ultima partidă disputată fără cei mai importanți jucători ai naționalei în teren?

Decizia lui Gică Hagi de a renunța la mai mulți dintre jucătorii importanți pentru confruntarea cu Bosnia și Herțegovina a stârnit reacții și a ridicat semne de întrebare în privința șanselor României. Totuși, selecționerul nu se află la prima experiență de acest gen de la revenirea pe banca primei reprezentative. Un precedent îl reprezintă partida amicală cu Țara Galilor, disputată în această vară. România a obținut atunci o victorie cu 2-1, deși Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Dennis Man, Răzvan Marin, Nicușor Bancu și Ianis Hagi nu au evoluat.

Succesul împotriva galezilor rămâne, până în acest moment, singura victorie obținută de Hagi în cel de-al doilea mandat la națională. În celelalte două partide, „tricolorii” au remizat cu Georgia, scor 1-1, într-un meci de pregătire, și au pierdut în fața Suediei, 1-2, la debutul în actuala ediție a Ligii Națiunilor. În duelul cu Țara Galilor, disputat pe stadionul Ghencea, golurile României au fost marcate de Florinel Coman și Adrian Rus. Niciunul dintre cei doi nu se află însă în lotul convocat pentru actuala acțiune a echipei naționale.

UPDATE 15.00 Naționala României a transmis un mesaj mobilizator pe pagina oficială de Facebook, înaintea confruntării cu Bosnia și Herțegovina. În postarea „tricolorilor” a fost readus în atenție și istoricul recent al duelurilor directe dintre cele două reprezentative, care s-au întâlnit de patru ori în ultimii ani.

„Azi scriem un nou capitol dintr-o rivalitate care începe să devină o obișnuință. Bosnia și Herțegovina este adversarul pe care l-am întâlnit cel mai des în ultimii 5 ani!

Diseară ne duelăm pentru a 5-a oară în această perioadă, o partidă specială, care marchează totodată meciul cu numărul 50 al tricolorilor din ultimii 5 ani. Iar povestea nu se oprește aici: luna viitoare ne vom revedea pe teren, la Zenica, pentru confruntarea cu numărul 6! Să fie victorie azi!”.

UPDATE 11.00 România-Bosnia se joacă cu porțile închise.

Partida dintre România și Bosnia și Herțegovina, din etapa a doua a Ligii Națiunilor, se va disputa cu porțile închise. România execută astfel sancțiunea dictată de UEFA în urma incidentelor de la confruntarea cu Kosovo, din 15 noiembrie 2024.

Gheorghe Hagi e categoric: „Vom face multe schimbări pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina!”

La acel meci, partida a fost abandonată după ce jucătorii kosovari au părăsit terenul, iar UEFA a deschis procedura disciplinară împotriva ambelor federații. Ulterior, România a primit victoria cu 3-0 la masa verde.

Pe lângă rezultatul favorabil, Federația Română de Fotbal a fost sancționată de forul european, iar una dintre pedepse a fost disputarea următorului meci de pe teren propriu fără spectatori. Astfel, duelul cu Bosnia și Herțegovina de pe Arena Națională se joacă într-un stadion gol.

De această dată, FRF nu a apelat nici la excepția care permitea accesul copiilor sub 14 ani la anumite partide disputate fără spectatori, astfel că tribunele Arenei Naționale vor rămâne complet goale.

UPDATE 9.40 Surprize în lot: Ianis Hagi, Drăgușin, Rațiu, OUT!

Pentru duelul cu Bosnia și Herțegovina, Gică Hagi a decis să opereze mai multe modificări față de echipa utilizată în partida precedentă, contra Suediei. Printre absențele importante se numără Ianis Hagi, fiul selecționerului, dar și Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Dennis Man, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Marius Marin, Raul Opruț și Bogdan Racovițan. Astfel, o parte dintre fotbaliștii care au fost implicați în partida de la Solna nu vor face parte din lotul pentru întâlnirea de la București.

Schimbările sunt cu atât mai vizibile cu cât România vine după înfrângerea cu Suedia, scor 1-2. Din echipa care a început acel meci, doar cinci jucători se regăsesc și de această dată în lot: Ionuț Radu, Virgil Ghiță, Andrei Coubiș, Tudor Băluță și Louis Munteanu. Hagi este, astfel, nevoit să apeleze la alte variante pentru confruntarea cu Bosnia și Herțegovina.

Știrea inițială

„Tricolorii” caută primul rezultat pozitiv din actuala campanie, după ce au cedat în partida de debut, 1-2 în deplasare cu Suedia. Meciul de la Stockholm a reprezentat și prima partidă oficială a lui Gică Hagi de la revenirea pe banca echipei naționale.

Hagi a anunțat lotul României pentru meciul cu Bosnia. Ianis Hagi, Rațiu și Drăgușin, OUT!

De partea cealaltă, Bosnia și Herțegovina a început competiția cu un rezultat de egalitate. Formația lui Sergej Barbarez a remizat fără goluri în Polonia, scor 0-0, astfel că ambele reprezentative au câte un punct după prima etapă. Duelul de la București poate produce, astfel, prima victorie pentru una dintre cele două echipe în actuala ediție a Nations League.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21.45: Suedia - România (Strawberry Arena, Solna);
  • 28 septembrie, 21.45: România - Bosnia (Arena Națională);
  • 2 octombrie, 21.45: Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia);
  • 5 octombrie, 21.45: România - Suedia (Arena Națională);
  • 14 noiembrie, 21.45: România - Polonia (Arena Națională);
  • 17 noiembrie, 21.45: Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica).

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