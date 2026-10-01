 Radu Drăgușin spune că România trebuie să joace cu mai multă hotărâre cu Polonia | adevarul.ro
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Radu Drăgușin spune că România trebuie să joace cu mai multă hotărâre cu Polonia

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La puțin timp după ce delegația România a ajuns la Varșovia, Radu Drăguşin a declarat, într-o conferinţă de presă, înaintea meciului cu Polonia din Liga Naţiunilor, că echipa naţională trebuie să arate o altă faţă după înfrângerile suferite în faţa Suediei (1-2) şi Bosniei-Herţegovina (2-4).

Radu Drăgușin este unul dintre cei mai experimentați fotbaliști români
Radu Drăgușin este unul dintre cei mai experimentați fotbaliști români Foto: Sportpictures

Internaționalul a recunoscut că el și colegii lui se află „într-un moment dificil după aceste două rezultate negative, dar am în continuare încredere în echipă, în Mister şi în stafful nostru. Trebuie să arătăm mai bine în teren, ştim că trebuie să facem mai mult, că trebuie să jucăm cu mai multă hotărâre, iar mâine este un meci important în care trebuie să arătăm o altă faţă a noastră".

Jucătorul Fiorentinei consideră că tricolorii au învăţat din cele două partide că trebuie să aibă mai multă încredere şi să fie mai compacţi în faza defensivă: „În aceste două meciuri am învăţat că trebuie să jucăm cu mai multă hotărâre, cu mai multă încredere. Am învăţat că, în anumite momente, putem să dominăm şi noi, că putem să avem mingea şi ne-am creat ocazii pe care le puteam fructifica. În acelaşi timp, am învăţat că trebuie să fim mai compacţi, să fim mai solizi în faza defensivă. Începând de mâine, noi sperăm să facem un meci bun, să revină încrederea, pentru că ştim că au fost două rezultate negative, ştim că i-am dezamăgit pe fanii noştri şi vrem să îi aducem înapoi lângă noi, pentru că suportul lor este ceva fără de care este foarte greu să performăm".

Fundașul central a vorbit și despre starea sa de sănătate: „Acum sunt bine din punct de vedere fizic după această accidentare. Mă simt într-o formă bună. Vin după o perioadă în care am jucat meciuri importante pentru mine şi pentru forma mea fizică”.

Drăguşin a precizat că responsabilitatea pentru rezultatele negative revine întregului lot: „Este vina tuturor, a celor care au jucat şi a celor care nu au jucat, pentru că facem parte dintr-un singur lot de jucători şi toţi suntem responsabili pentru aceste două rezultate. Ca echipă, trebuie să arătăm o faţă mult mai bună şi mâine avem această ocazie".

Drăgușin știe că polonezii au fotbaliști de valoare

În ceea ce priveşte adversara de vineri, fundaşul român a remarcat valoarea jucătorilor Poloniei: „Cu siguranţă ne aşteaptă un meci dificil. Polonia are jucători de valoare, Lewandowski este unul dintre ei, dar trebuie să încercăm să îi închidem, să le reducem ocaziile, pentru că aceşti jucători de valoare cu siguranţă şi le vor crea. Lewandowski este un jucător de mare valoare, de talie mondială. Va rămâne în puterea noastră să reducem cât mai mult numărul de mingi care vor ajunge la el. Este un meci important pentru ambele echipe, după un start în această competiţie pe care niciuna dintre echipe nu voia să îl aibă. Va fi un meci deschis, unul în care noi va trebui să luăm cele trei puncte, pentru că după acest început vrem să arătăm o nouă faţă a României şi asta suntem motivaţi să facem mâine", a mai spus Drăguşin.

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Echipa României va disputa, mâine (vineri, 2 octombrie), la 21.45 (ora României), cea de-a treia partidă din noua ediţie a Ligii Naţiunilor, contra Poloniei.

Va fi cel de-al 5-lea meci oficial cu Polonia

În decursul timpului, România a înfruntat Polonia în 35 de meciuri. Iar palmaresul este unul pozitiv. Tricolorii s-au impus în 14 partide și au pierdut 6, iar alte 15 s-au încheiat la egalitate. De asemenea, golaverajul este unul pozitiv: 55-53. E de subliniat faptul că Polonia este echipa cu care România a disputat cele mai multe meciuri după Serbia, însă numai dacă luăm în calcul și partidele contra Iugoslaviei (sunt 46 în total).

Pe de altă parte, România și Polonia au disputat numai 4 meciuri oficiale. Prima dintre aceste confruntări a avut loc în 1995, când naționala noastră s-a impus cu 2-1 în preliminariile Euro 1996. Apoi, la retur, naționala noastră a scos un 0-0 la Zabrze. Această victorie este și singura pentru naționala noastră într-un meci oficial cu acest adversar. În ultimele două confruntări directe, care au contat pentru calificarea la Campionatul Mondial 2018, Polonia s-a impus de fiecare dată și a marcat în fiecare câte 3 goluri în poarta României: 3-0 la București și 3-1 la Varșovia.

Meciul va fi arbitrat de un elvețian

Partida Polonia – România va fi condusă de o brigadă din Elveția. La centru se va afla Urs Schnyder (40 de ani), care va fi asistat de Marco Zürcher și Benjamin Zürcher. Al patrulea oficial a fost desemnat Sven Wolfensberger, iar în camera VAR se vor afla Fedayi San și Michèle Schmolzer. Schnyder a condus în trecut meciuri disputate de CFR Cluj, în cupele europene.

Confruntarea de la Varșovia va fi transmisă de Antena 1.

Liga Națiunilor

Divizia B - Grupa 4

Meciuri disputate

Etapa 1

25 septembrie 2026

Suedia – România...................... 2-1

Polonia – Bosnia-Herțegovina....0-0

Etapa a 2-a

28 septembrie 2026

România – Bosnia-Herțegovina....2-4

Suedia – Polonia.........................3-1

Clasament

1. Suedia......................... 6 puncte (+3)

2. Bosnia-Herțegovina.... 4 puncte (+2)

3. Polonia..........................1 punct (-2)

4. România........................0 puncte (-3)

Următoarele partide

Etapa a 3-a

Vineri, 2 octombrie 2026

Polonia – România.....................21.45

Bosnia-Herțegovina – Suedia.....21.45

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