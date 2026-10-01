Mai mulți fotbaliști ai Suediei au fost afectați de un virus misterios
În aceeași rundă din Liga Națiunilor în care România va evolua în Polonia, Suedia nu va putea conta pe șase jucători în meciul pe care-l va susține în Bosnia, vineri, de la 21.45. Scandinavii ocupă primul loc în Grupa 4 din Divizia B a competiției, cu maximum de puncte, 6.
Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud și Patrik Walemark nu au făcut deplasarea din cauza unor probleme de sănătate, în timp ce Alexander Isak a părăsit lotul din cauza unei accidentări. „Luăm toate măsurile posibile pentru a limita răspândirea infecției și monitorizăm îndeaproape starea de sănătate a jucătorilor care s-au îmbolnăvit”, a declarat medicul echipei, Jonas Werner, într-un comunicat.
S-a precizat că niciunul dintre jucătorii afectați nu a călătorit în Bosnia. Nu s-a menționat dacă acești jucători vor fi apți să participe la ultimul meci din această „fereastră internațională”, cel împotriva României, în 5 octombrie.
Liga Națiunilor
Divizia B - Grupa 4
Meciuri disputate
Etapa 1
25 septembrie 2026
Suedia – România...................... 2-1
Polonia – Bosnia-Herțegovina....0-0
Etapa a 2-a
28 septembrie 2026
România – Bosnia-Herțegovina....2-4
Suedia – Polonia.........................3-1
Clasament
1. Suedia......................... 6 puncte (+3)
2. Bosnia-Herțegovina.... 4 puncte (+2)
3. Polonia..........................1 punct (-2)
4. România........................0 puncte (-3)
Următoarele partide
Etapa a 3-a
Vineri, 2 octombrie 2026
Polonia – România.....................21.45
Bosnia-Herțegovina – Suedia.....21.45