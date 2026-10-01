Mai mulți fotbaliști ai Suediei au fost afectați de un virus misterios

În aceeași rundă din Liga Națiunilor în care România va evolua în Polonia, Suedia nu va putea conta pe șase jucători în meciul pe care-l va susține în Bosnia, vineri, de la 21.45. Scandinavii ocupă primul loc în Grupa 4 din Divizia B a competiției, cu maximum de puncte, 6.

Suedia are 6 jucători indisponibili pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina Foto: EPAImages

Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud și Patrik Walemark nu au făcut deplasarea din cauza unor probleme de sănătate, în timp ce Alexander Isak a părăsit lotul din cauza unei accidentări. „Luăm toate măsurile posibile pentru a limita răspândirea infecției și monitorizăm îndeaproape starea de sănătate a jucătorilor care s-au îmbolnăvit”, a declarat medicul echipei, Jonas Werner, într-un comunicat.

S-a precizat că niciunul dintre jucătorii afectați nu a călătorit în Bosnia. Nu s-a menționat dacă acești jucători vor fi apți să participe la ultimul meci din această „fereastră internațională”, cel împotriva României, în 5 octombrie.

Liga Națiunilor

Divizia B - Grupa 4

Meciuri disputate

Etapa 1

25 septembrie 2026

Suedia – România...................... 2-1

Polonia – Bosnia-Herțegovina....0-0

Etapa a 2-a

28 septembrie 2026

România – Bosnia-Herțegovina....2-4

Suedia – Polonia.........................3-1

Clasament

1. Suedia......................... 6 puncte (+3)

2. Bosnia-Herțegovina.... 4 puncte (+2)

3. Polonia..........................1 punct (-2)

4. România........................0 puncte (-3)

Următoarele partide

Etapa a 3-a

Vineri, 2 octombrie 2026

Polonia – România.....................21.45

Bosnia-Herțegovina – Suedia.....21.45